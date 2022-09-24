https://ria.ru/20220924/zakon-1819175164.html
Путин подписал закон о наказании за добровольную сдачу в плен
Путин подписал закон о наказании за добровольную сдачу в плен - РИА Новости, 24.09.2022
Путин подписал закон о наказании за добровольную сдачу в плен
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T15:53
2022-09-24T15:53
2022-09-24T16:03
общество
россия
владимир путин
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за "добровольную сдачу в плен" при условии, что отсутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей "Госизмена".Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Нижняя планка наказания составит три года лишения свободы. Статьи "Добровольная сдача в плен" ранее не было в УК РФ.При этом впервые совершивший это преступление военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений, говорится в законе.
https://ria.ru/20220924/zakon-1819175254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ
15:53 24.09.2022 (обновлено: 16:03 24.09.2022)
Путин подписал закон о наказании за добровольную сдачу в плен
Путин подписал закон о лишении свободы на срок до десяти лет за добровольную сдачу в плен