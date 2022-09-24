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Путин подписал закон о наказании за добровольную сдачу в плен - РИА Новости, 24.09.2022
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Путин подписал закон о наказании за добровольную сдачу в плен
Путин подписал закон о наказании за добровольную сдачу в плен - РИА Новости, 24.09.2022
Путин подписал закон о наказании за добровольную сдачу в плен
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T15:53
2022-09-24T16:03
общество
россия
владимир путин
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за "добровольную сдачу в плен" при условии, что отсутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей "Госизмена".Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Нижняя планка наказания составит три года лишения свободы. Статьи "Добровольная сдача в плен" ранее не было в УК РФ.При этом впервые совершивший это преступление военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений, говорится в законе.
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общество, россия, владимир путин, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ
15:53 24.09.2022 (обновлено: 16:03 24.09.2022)
 
Путин подписал закон о наказании за добровольную сдачу в плен

Путин подписал закон о лишении свободы на срок до десяти лет за добровольную сдачу в плен

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за "добровольную сдачу в плен" при условии, что отсутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей "Госизмена".
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Нижняя планка наказания составит три года лишения свободы. Статьи "Добровольная сдача в плен" ранее не было в УК РФ.
При этом впервые совершивший это преступление военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений, говорится в законе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
15:54
Путин подписал пакет поправок о военной службе
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинЧастичная мобилизация в РоссииВооруженные силы РФ
 
 
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