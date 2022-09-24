https://ria.ru/20220924/zakon-1819175164.html

Путин подписал закон о наказании за добровольную сдачу в плен

Путин подписал закон о наказании за добровольную сдачу в плен - РИА Новости, 24.09.2022

Путин подписал закон о наказании за добровольную сдачу в плен

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T15:53

2022-09-24T15:53

2022-09-24T16:03

общество

россия

владимир путин

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за "добровольную сдачу в плен" при условии, что отсутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей "Госизмена".Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Нижняя планка наказания составит три года лишения свободы. Статьи "Добровольная сдача в плен" ранее не было в УК РФ.При этом впервые совершивший это преступление военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений, говорится в законе.

https://ria.ru/20220924/zakon-1819175254.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф