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В Адыгее единовременно выплатят сто тысяч рублей мобилизованным гражданам - РИА Новости, 24.09.2022
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В Адыгее единовременно выплатят сто тысяч рублей мобилизованным гражданам
В Адыгее единовременно выплатят сто тысяч рублей мобилизованным гражданам - РИА Новости, 24.09.2022
В Адыгее единовременно выплатят сто тысяч рублей мобилизованным гражданам
Глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил в Telegram-канале об оказании единовременной финансовой поддержки мобилизованным гражданам региона в размере 100... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T14:46
2022-09-24T14:46
россия
частичная мобилизация в россии
республика адыгея
донбасс
мурат кумпилов
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
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КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил в Telegram-канале об оказании единовременной финансовой поддержки мобилизованным гражданам региона в размере 100 тысяч рублей."Все поручения Верховного Главнокомандующего будут выполнены в обозначенный срок и в полном объёме. Также принято решение оказать мобилизованным гражданам поддержку из республиканской казны - всем им будет осуществляться единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей", - говорится у сообщении.Кумпилов также рассказал, что в республике приступила к работе призывная комиссия по мобилизации граждан, деятельностью которой глава руководит лично.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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россия
республика адыгея
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россия, частичная мобилизация в россии, республика адыгея, донбасс, мурат кумпилов, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Частичная мобилизация в России, Республика Адыгея, Донбасс, Мурат Кумпилов, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
14:46 24.09.2022
 
В Адыгее единовременно выплатят сто тысяч рублей мобилизованным гражданам

Власти Адыгеи единовременно выплатят сто тысяч рублей мобилизованным гражданам

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил в Telegram-канале об оказании единовременной финансовой поддержки мобилизованным гражданам региона в размере 100 тысяч рублей.
"Все поручения Верховного Главнокомандующего будут выполнены в обозначенный срок и в полном объёме. Также принято решение оказать мобилизованным гражданам поддержку из республиканской казны - всем им будет осуществляться единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей", - говорится у сообщении.
Кумпилов также рассказал, что в республике приступила к работе призывная комиссия по мобилизации граждан, деятельностью которой глава руководит лично.
Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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РоссияЧастичная мобилизация в РоссииРеспублика АдыгеяДонбассМурат КумпиловВладимир ПутинБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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