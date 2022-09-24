https://ria.ru/20220924/vyplata-1819164878.html
В Адыгее единовременно выплатят сто тысяч рублей мобилизованным гражданам
В Адыгее единовременно выплатят сто тысяч рублей мобилизованным гражданам - РИА Новости, 24.09.2022
В Адыгее единовременно выплатят сто тысяч рублей мобилизованным гражданам
Глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил в Telegram-канале об оказании единовременной финансовой поддержки мобилизованным гражданам региона в размере 100... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T14:46
2022-09-24T14:46
2022-09-24T14:46
россия
частичная мобилизация в россии
республика адыгея
донбасс
мурат кумпилов
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
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КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил в Telegram-канале об оказании единовременной финансовой поддержки мобилизованным гражданам региона в размере 100 тысяч рублей."Все поручения Верховного Главнокомандующего будут выполнены в обозначенный срок и в полном объёме. Также принято решение оказать мобилизованным гражданам поддержку из республиканской казны - всем им будет осуществляться единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей", - говорится у сообщении.Кумпилов также рассказал, что в республике приступила к работе призывная комиссия по мобилизации граждан, деятельностью которой глава руководит лично.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html
россия
республика адыгея
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, частичная мобилизация в россии, республика адыгея, донбасс, мурат кумпилов, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Частичная мобилизация в России, Республика Адыгея, Донбасс, Мурат Кумпилов, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Адыгее единовременно выплатят сто тысяч рублей мобилизованным гражданам
Власти Адыгеи единовременно выплатят сто тысяч рублей мобилизованным гражданам