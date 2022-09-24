https://ria.ru/20220924/vyplata-1819164878.html

В Адыгее единовременно выплатят сто тысяч рублей мобилизованным гражданам

В Адыгее единовременно выплатят сто тысяч рублей мобилизованным гражданам - РИА Новости, 24.09.2022

В Адыгее единовременно выплатят сто тысяч рублей мобилизованным гражданам

Глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил в Telegram-канале об оказании единовременной финансовой поддержки мобилизованным гражданам региона в размере 100... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T14:46

2022-09-24T14:46

2022-09-24T14:46

россия

частичная мобилизация в россии

республика адыгея

донбасс

мурат кумпилов

владимир путин

безопасность

вооруженные силы рф

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КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил в Telegram-канале об оказании единовременной финансовой поддержки мобилизованным гражданам региона в размере 100 тысяч рублей."Все поручения Верховного Главнокомандующего будут выполнены в обозначенный срок и в полном объёме. Также принято решение оказать мобилизованным гражданам поддержку из республиканской казны - всем им будет осуществляться единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей", - говорится у сообщении.Кумпилов также рассказал, что в республике приступила к работе призывная комиссия по мобилизации граждан, деятельностью которой глава руководит лично.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

россия

республика адыгея

донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, частичная мобилизация в россии, республика адыгея, донбасс, мурат кумпилов, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф