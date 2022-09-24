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В России нужна декриминализация врачебной деятельности, заявил Мурашко - РИА Новости, 24.09.2022
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В России нужна декриминализация врачебной деятельности, заявил Мурашко
В России нужна декриминализация врачебной деятельности, заявил Мурашко - РИА Новости, 24.09.2022
В России нужна декриминализация врачебной деятельности, заявил Мурашко
Врача нельзя подвергать судебному преследованию, нужна декриминализация врачебной деятельности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T23:57
2022-09-24T23:57
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Врача нельзя подвергать судебному преследованию, нужна декриминализация врачебной деятельности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Врача сегодня все-таки нельзя подвергать судебному преследованию. Врач работает в своей клинической практике с весьма сложными больными, и есть ряд ситуаций, которые действительно могут вызывать сложности диагностики. Но во врачебной практике декриминализация врачебной деятельности - это важная компонента. У врача не должно быть ощущения даже какого-то страха перед этим преследованием", - сказал он в эфире телеканала "Культура".Министр отметил, что иногда врачам приходится оказывать помощь в весьма сложных ситуациях, ситуация с преследованием приведет к тому, что врачи будут назначать больше обследований и консилиумов, теряя время.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия
23:57 24.09.2022
 
В России нужна декриминализация врачебной деятельности, заявил Мурашко

Мурашко: в России нужна декриминализация врачебной деятельности

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Врача нельзя подвергать судебному преследованию, нужна декриминализация врачебной деятельности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Врача сегодня все-таки нельзя подвергать судебному преследованию. Врач работает в своей клинической практике с весьма сложными больными, и есть ряд ситуаций, которые действительно могут вызывать сложности диагностики. Но во врачебной практике декриминализация врачебной деятельности - это важная компонента. У врача не должно быть ощущения даже какого-то страха перед этим преследованием", - сказал он в эфире телеканала "Культура".
Министр отметил, что иногда врачам приходится оказывать помощь в весьма сложных ситуациях, ситуация с преследованием приведет к тому, что врачи будут назначать больше обследований и консилиумов, теряя время.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
23:55
В Чечне свыше 50 медучреждений получили ложные письма о минировании
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссия
 
 
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