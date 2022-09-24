https://ria.ru/20220924/vrach-1819250740.html

В России нужна декриминализация врачебной деятельности, заявил Мурашко

В России нужна декриминализация врачебной деятельности, заявил Мурашко - РИА Новости, 24.09.2022

В России нужна декриминализация врачебной деятельности, заявил Мурашко

Врача нельзя подвергать судебному преследованию, нужна декриминализация врачебной деятельности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T23:57

2022-09-24T23:57

2022-09-24T23:57

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Врача нельзя подвергать судебному преследованию, нужна декриминализация врачебной деятельности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Врача сегодня все-таки нельзя подвергать судебному преследованию. Врач работает в своей клинической практике с весьма сложными больными, и есть ряд ситуаций, которые действительно могут вызывать сложности диагностики. Но во врачебной практике декриминализация врачебной деятельности - это важная компонента. У врача не должно быть ощущения даже какого-то страха перед этим преследованием", - сказал он в эфире телеканала "Культура".Министр отметил, что иногда врачам приходится оказывать помощь в весьма сложных ситуациях, ситуация с преследованием приведет к тому, что врачи будут назначать больше обследований и консилиумов, теряя время.

https://ria.ru/20220924/chechnya-1819250490.html

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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия