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Итальянский волонтер поделился впечатлениями об Одессе и Херсоне - РИА Новости, 24.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/volonter-1819249184.html
Итальянский волонтер поделился впечатлениями об Одессе и Херсоне
Итальянский волонтер поделился впечатлениями об Одессе и Херсоне - РИА Новости, 24.09.2022
Итальянский волонтер поделился впечатлениями об Одессе и Херсоне
Волонтер из Италии Джеймс Бари, работавший при украинском Красном Кресте, рассказал РИА Новости о своей деятельности и впечатлениях от поездки из Одессы на... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T23:40
2022-09-24T23:40
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
херсон
украина
красный крест
италия
россия
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 24 сен - РИА Новости. Волонтер из Италии Джеймс Бари, работавший при украинском Красном Кресте, рассказал РИА Новости о своей деятельности и впечатлениях от поездки из Одессы на освобожденные территории Херсонщины."По сравнению с тем, что было раньше, в Одессе вполне мирная жизнь. Но я работал почти все время в офисе, мне было сложно с кем-то общаться, в Одессе все говорят по-русски",- отметил Бари.По словам волонтера, он отправился в Херсон с подконтрольных Украине территорий, чтобы доставить лекарства знакомым, которого, по их словам, в городе было не найти. "Правда, и на Украине мне пришлось потратить немало усилий, чтобы найти нужный препарат", - добавил он.Бари отметил, что, имея при себе документы и волонтерское удостоверение, он был уверен, что проблем в дороге у него не будет."Красный Крест имеет нейтральный статус, я тоже придерживаюсь нейтралитета. Поэтому, не зная ситуации в Херсоне, собрал целый чемодан лекарств, помимо требуемого и поехал", - рассказал итальянец."Но в Херсоне я наблюдал обычную мирную жизнь, люди живут. Я не ходил по аптекам там, но в целом ситуация как в других городах, где я был", - рассказал волонтер.Отвечая на вопрос, каково его мнение о российских силовиках, Бари отметил, что действия были ожидаемы, без какой-либо агрессии и пренебрежения. "Я понимаю, что странно видеть здесь иностранца, и, конечно, должны были меня проверить, и это нормально", - пояснил он.Иностранному волонтеру помогли доехать на КПП в Васильевке - это единственный пропускной пункт, связывающий освобожденные территории с районами, которые находятся под контролем киевского режима. После чего молодой человек вернулся в Запорожье, откуда планирует уехать во Львов.
https://ria.ru/20220924/nablyudatel-1819185847.html
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в мире, одесса, херсон, украина, красный крест, италия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Херсон, Украина, Красный Крест, Италия, Россия
23:40 24.09.2022
 
Итальянский волонтер поделился впечатлениями об Одессе и Херсоне

Итальянский волонтер Красного Креста Бари рассказал про мирную жизнь в Херсоне

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 24 сен - РИА Новости. Волонтер из Италии Джеймс Бари, работавший при украинском Красном Кресте, рассказал РИА Новости о своей деятельности и впечатлениях от поездки из Одессы на освобожденные территории Херсонщины.
"По сравнению с тем, что было раньше, в Одессе вполне мирная жизнь. Но я работал почти все время в офисе, мне было сложно с кем-то общаться, в Одессе все говорят по-русски",- отметил Бари.
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По словам волонтера, он отправился в Херсон с подконтрольных Украине территорий, чтобы доставить лекарства знакомым, которого, по их словам, в городе было не найти. "Правда, и на Украине мне пришлось потратить немало усилий, чтобы найти нужный препарат", - добавил он.
Бари отметил, что, имея при себе документы и волонтерское удостоверение, он был уверен, что проблем в дороге у него не будет.
"Красный Крест имеет нейтральный статус, я тоже придерживаюсь нейтралитета. Поэтому, не зная ситуации в Херсоне, собрал целый чемодан лекарств, помимо требуемого и поехал", - рассказал итальянец.
"Но в Херсоне я наблюдал обычную мирную жизнь, люди живут. Я не ходил по аптекам там, но в целом ситуация как в других городах, где я был", - рассказал волонтер.
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Отвечая на вопрос, каково его мнение о российских силовиках, Бари отметил, что действия были ожидаемы, без какой-либо агрессии и пренебрежения. "Я понимаю, что странно видеть здесь иностранца, и, конечно, должны были меня проверить, и это нормально", - пояснил он.
Иностранному волонтеру помогли доехать на КПП в Васильевке - это единственный пропускной пункт, связывающий освобожденные территории с районами, которые находятся под контролем киевского режима. После чего молодой человек вернулся в Запорожье, откуда планирует уехать во Львов.
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