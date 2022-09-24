https://ria.ru/20220924/volonter-1819249184.html

Итальянский волонтер поделился впечатлениями об Одессе и Херсоне

Итальянский волонтер поделился впечатлениями об Одессе и Херсоне - РИА Новости, 24.09.2022

Итальянский волонтер поделился впечатлениями об Одессе и Херсоне

Волонтер из Италии Джеймс Бари, работавший при украинском Красном Кресте, рассказал РИА Новости о своей деятельности и впечатлениях от поездки из Одессы на... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T23:40

2022-09-24T23:40

2022-09-24T23:40

специальная военная операция на украине

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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 24 сен - РИА Новости. Волонтер из Италии Джеймс Бари, работавший при украинском Красном Кресте, рассказал РИА Новости о своей деятельности и впечатлениях от поездки из Одессы на освобожденные территории Херсонщины."По сравнению с тем, что было раньше, в Одессе вполне мирная жизнь. Но я работал почти все время в офисе, мне было сложно с кем-то общаться, в Одессе все говорят по-русски",- отметил Бари.По словам волонтера, он отправился в Херсон с подконтрольных Украине территорий, чтобы доставить лекарства знакомым, которого, по их словам, в городе было не найти. "Правда, и на Украине мне пришлось потратить немало усилий, чтобы найти нужный препарат", - добавил он.Бари отметил, что, имея при себе документы и волонтерское удостоверение, он был уверен, что проблем в дороге у него не будет."Красный Крест имеет нейтральный статус, я тоже придерживаюсь нейтралитета. Поэтому, не зная ситуации в Херсоне, собрал целый чемодан лекарств, помимо требуемого и поехал", - рассказал итальянец."Но в Херсоне я наблюдал обычную мирную жизнь, люди живут. Я не ходил по аптекам там, но в целом ситуация как в других городах, где я был", - рассказал волонтер.Отвечая на вопрос, каково его мнение о российских силовиках, Бари отметил, что действия были ожидаемы, без какой-либо агрессии и пренебрежения. "Я понимаю, что странно видеть здесь иностранца, и, конечно, должны были меня проверить, и это нормально", - пояснил он.Иностранному волонтеру помогли доехать на КПП в Васильевке - это единственный пропускной пункт, связывающий освобожденные территории с районами, которые находятся под контролем киевского режима. После чего молодой человек вернулся в Запорожье, откуда планирует уехать во Львов.

https://ria.ru/20220924/nablyudatel-1819185847.html

https://ria.ru/20220924/referendum-1819172315.html

https://ria.ru/20220924/izyum-1819247597.html

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