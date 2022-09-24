https://ria.ru/20220924/volgograd-1819244459.html
В Волгоградской области отменили решение о мобилизации 51-летнего мужчины
В Волгоградской области отменили решение о мобилизации 51-летнего мужчины - РИА Новости, 24.09.2022
В Волгоградской области отменили решение о мобилизации 51-летнего мужчины
Решение о мобилизации 51-летнего жителя Волгоградской области, который ранее не служил, отменено после проверки документов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T22:43
2022-09-24T22:43
2022-09-24T22:43
в мире
волгоградская область
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
клетский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455115_0:207:3044:1919_1920x0_80_0_0_6c1e52b6639a437f074ad14ccf8eafdc.jpg
ВОЛГОГРАД, 24 сен - РИА Новости. Решение о мобилизации 51-летнего жителя Волгоградской области, который ранее не служил, отменено после проверки документов, сообщает администрация региона.Ранее СМИ сообщали, что 51-летний житель города Серафимович Владимир Черячукин получил повестку, но он не служил, только проходил военную кафедру в институте. Кроме того, по данным СМИ, у мужчины есть ряд заболеваний, в том числе грыжи в спине, но его не послушали в военкомате и отправили на сборы."Призывная комиссия Волгоградской области по частичной мобилизации сообщает, что еще один житель Клетского района – 51-летний Владимир Черячукин – 21 сентября получил повестку и явился в районный военкомат. На сборном пункте по итогам проверки всех документов был освобожден от частичной мобилизации в связи с несоответствием критериям отбора", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что в воскресенье Черячукина доставят домой.Ранее власти региона сообщали, что решение о мобилизации были отменены в отношении еще четырех жителей Волгоградской области.Ранее в главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба ВС РФ сообщили, что в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.
https://ria.ru/20220924/reshenie-1819204839.html
волгоградская область
клетский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455115_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6613e57a86cc83a3b2c4c85e3623b77d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, волгоградская область, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, клетский район
В мире, Волгоградская область, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ, Клетский район
В Волгоградской области отменили решение о мобилизации 51-летнего мужчины
В Волгоградской области после проверки отменили решение о мобилизации 51-летнего мужчины
ВОЛГОГРАД, 24 сен - РИА Новости. Решение о мобилизации 51-летнего жителя Волгоградской области, который ранее не служил, отменено после проверки документов, сообщает администрация региона.
Ранее СМИ сообщали, что 51-летний житель города Серафимович Владимир Черячукин получил повестку, но он не служил, только проходил военную кафедру в институте. Кроме того, по данным СМИ, у мужчины есть ряд заболеваний, в том числе грыжи в спине, но его не послушали в военкомате и отправили на сборы.
"Призывная комиссия Волгоградской области по частичной мобилизации сообщает, что еще один житель Клетского района – 51-летний Владимир Черячукин – 21 сентября получил повестку и явился в районный военкомат. На сборном пункте по итогам проверки всех документов был освобожден от частичной мобилизации в связи с несоответствием критериям отбора", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что в воскресенье Черячукина доставят домой.
Ранее власти региона сообщали, что решение о мобилизации были отменены в отношении еще четырех жителей Волгоградской области.
Ранее в главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба ВС РФ сообщили, что в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.