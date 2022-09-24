https://ria.ru/20220924/volgograd-1819244459.html

В Волгоградской области отменили решение о мобилизации 51-летнего мужчины

В Волгоградской области отменили решение о мобилизации 51-летнего мужчины - РИА Новости, 24.09.2022

В Волгоградской области отменили решение о мобилизации 51-летнего мужчины

Решение о мобилизации 51-летнего жителя Волгоградской области, который ранее не служил, отменено после проверки документов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T22:43

2022-09-24T22:43

2022-09-24T22:43

в мире

волгоградская область

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

клетский район

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ВОЛГОГРАД, 24 сен - РИА Новости. Решение о мобилизации 51-летнего жителя Волгоградской области, который ранее не служил, отменено после проверки документов, сообщает администрация региона.Ранее СМИ сообщали, что 51-летний житель города Серафимович Владимир Черячукин получил повестку, но он не служил, только проходил военную кафедру в институте. Кроме того, по данным СМИ, у мужчины есть ряд заболеваний, в том числе грыжи в спине, но его не послушали в военкомате и отправили на сборы."Призывная комиссия Волгоградской области по частичной мобилизации сообщает, что еще один житель Клетского района – 51-летний Владимир Черячукин – 21 сентября получил повестку и явился в районный военкомат. На сборном пункте по итогам проверки всех документов был освобожден от частичной мобилизации в связи с несоответствием критериям отбора", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что в воскресенье Черячукина доставят домой.Ранее власти региона сообщали, что решение о мобилизации были отменены в отношении еще четырех жителей Волгоградской области.Ранее в главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба ВС РФ сообщили, что в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.

https://ria.ru/20220924/reshenie-1819204839.html

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в мире, волгоградская область, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, клетский район