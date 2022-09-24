https://ria.ru/20220924/vks-1819153273.html
ВКС сбили украинский МиГ-29, переоборудованный под американские ракеты HARM
ВКС сбили украинский МиГ-29, переоборудованный под американские ракеты HARM - РИА Новости, 24.09.2022
ВКС сбили украинский МиГ-29, переоборудованный под американские ракеты HARM
Российский истребитель сбил в Днепропетровской области украинский МиГ-29, переоборудованный под американские противорадиолокационные ракеты HARM, следует из... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T13:50
2022-09-24T13:50
2022-09-24T14:59
специальная военная операция на украине
россия
войска воздушно-космической обороны
миг-29
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский истребитель сбил в Днепропетровской области украинский МиГ-29, переоборудованный под американские противорадиолокационные ракеты HARM, следует из сводки Минобороны РФ."В районе населенного пункта Сергеевка Днепропетровской области истребителем ВКС России сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет HARM", - говорится в документе.Также российской авиацией и артиллерией уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Удачное в Донецкой народной республике. В районе населенного пункта Михайло-Заводское в Днепропетровской области уничтожена норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Arthur.
https://ria.ru/20220924/bespilotniki-1819153756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, войска воздушно-космической обороны, миг-29, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Войска воздушно-космической обороны, МиГ-29, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:50 24.09.2022 (обновлено: 14:59 24.09.2022)
ВКС сбили украинский МиГ-29, переоборудованный под американские ракеты HARM
ВКС сбили украинский МиГ-29, переоборудованный под применение американских ракет HARM