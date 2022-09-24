https://ria.ru/20220924/vks-1819153273.html

ВКС сбили украинский МиГ-29, переоборудованный под американские ракеты HARM

ВКС сбили украинский МиГ-29, переоборудованный под американские ракеты HARM - РИА Новости, 24.09.2022

ВКС сбили украинский МиГ-29, переоборудованный под американские ракеты HARM

Российский истребитель сбил в Днепропетровской области украинский МиГ-29, переоборудованный под американские противорадиолокационные ракеты HARM, следует из... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T13:50

2022-09-24T13:50

2022-09-24T14:59

специальная военная операция на украине

россия

войска воздушно-космической обороны

миг-29

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский истребитель сбил в Днепропетровской области украинский МиГ-29, переоборудованный под американские противорадиолокационные ракеты HARM, следует из сводки Минобороны РФ."В районе населенного пункта Сергеевка Днепропетровской области истребителем ВКС России сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет HARM", - говорится в документе.Также российской авиацией и артиллерией уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Удачное в Донецкой народной республике. В районе населенного пункта Михайло-Заводское в Днепропетровской области уничтожена норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Arthur.

https://ria.ru/20220924/bespilotniki-1819153756.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, войска воздушно-космической обороны, миг-29, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)