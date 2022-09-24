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ВКС сбили украинский МиГ-29, переоборудованный под американские ракеты HARM - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/vks-1819153273.html
ВКС сбили украинский МиГ-29, переоборудованный под американские ракеты HARM
ВКС сбили украинский МиГ-29, переоборудованный под американские ракеты HARM - РИА Новости, 24.09.2022
ВКС сбили украинский МиГ-29, переоборудованный под американские ракеты HARM
Российский истребитель сбил в Днепропетровской области украинский МиГ-29, переоборудованный под американские противорадиолокационные ракеты HARM, следует из... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T13:50
2022-09-24T14:59
специальная военная операция на украине
россия
войска воздушно-космической обороны
миг-29
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский истребитель сбил в Днепропетровской области украинский МиГ-29, переоборудованный под американские противорадиолокационные ракеты HARM, следует из сводки Минобороны РФ."В районе населенного пункта Сергеевка Днепропетровской области истребителем ВКС России сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет HARM", - говорится в документе.Также российской авиацией и артиллерией уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Удачное в Донецкой народной республике. В районе населенного пункта Михайло-Заводское в Днепропетровской области уничтожена норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Arthur.
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россия, войска воздушно-космической обороны, миг-29, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Войска воздушно-космической обороны, МиГ-29, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:50 24.09.2022 (обновлено: 14:59 24.09.2022)
 
ВКС сбили украинский МиГ-29, переоборудованный под американские ракеты HARM

ВКС сбили украинский МиГ-29, переоборудованный под применение американских ракет HARM

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский истребитель сбил в Днепропетровской области украинский МиГ-29, переоборудованный под американские противорадиолокационные ракеты HARM, следует из сводки Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Сергеевка Днепропетровской области истребителем ВКС России сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет HARM", - говорится в документе.
Также российской авиацией и артиллерией уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Удачное в Донецкой народной республике. В районе населенного пункта Михайло-Заводское в Днепропетровской области уничтожена норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Arthur.
Военнослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВойска воздушно-космической обороныМиГ-29Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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