https://ria.ru/20220924/vileyka-1819183233.html
Россия продлила работу станции морских стратегических ядерных сил Вилейка
Россия продлила работу станции морских стратегических ядерных сил Вилейка - РИА Новости, 24.09.2022
Россия продлила работу станции морских стратегических ядерных сил Вилейка
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола с Белоруссией о продлении на 25 лет срока работы радиостанции морских стратегических... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T16:29
2022-09-24T16:29
2022-09-24T16:30
безопасность
россия
белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола с Белоруссией о продлении на 25 лет срока работы радиостанции морских стратегических ядерных сил Вилейка.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Радиостанция Вилейка предназначена для обеспечения управления морскими стратегическими ядерными силами и силами общего назначения ВМФ в зоне своей ответственности, передачи сигналов централизованного боевого управления, боевой и оперативной информации на подводные лодки и надводные корабли ВМФ, сигналов и эталонных частот госсистемы единого времени в интересах всех видов Вооруженных сил РФ, радиоподавление сверхдлинноволновых средств радиосвязи противника.Радиостанция эксплуатируется на основании соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка от 6 января 1995 года, срок действия которого завершился 30 мая 2021 года, однако соглашение продолжает применяться обеими сторонами, сообщалось ранее в сопроводительных материалах.Отмечалось, что необходимость продления срока действия соглашения обусловлена тем, что его прекращение приведет к сокращению зоны устойчивой радиосвязи с подводными лодками, находящимися в подводном положении, при выполнении ими задач боевой службы в Атлантическом океане.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, белоруссия, владимир путин
Безопасность, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
16:29 24.09.2022 (обновлено: 16:30 24.09.2022)
Россия продлила работу станции морских стратегических ядерных сил Вилейка
Путин ратифицировал протокол о работе станции морских стратегических ядерных сил Вилейка
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
о ратификации протокола с Белоруссией о продлении на 25 лет срока работы радиостанции морских стратегических ядерных сил Вилейка.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Радиостанция Вилейка предназначена для обеспечения управления морскими стратегическими ядерными силами и силами общего назначения ВМФ в зоне своей ответственности, передачи сигналов централизованного боевого управления, боевой и оперативной информации на подводные лодки и надводные корабли ВМФ, сигналов и эталонных частот госсистемы единого времени в интересах всех видов Вооруженных сил РФ, радиоподавление сверхдлинноволновых средств радиосвязи противника.
Радиостанция эксплуатируется на основании соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка от 6 января 1995 года, срок действия которого завершился 30 мая 2021 года, однако соглашение продолжает применяться обеими сторонами, сообщалось ранее в сопроводительных материалах.
Отмечалось, что необходимость продления срока действия соглашения обусловлена тем, что его прекращение приведет к сокращению зоны устойчивой радиосвязи с подводными лодками, находящимися в подводном положении, при выполнении ими задач боевой службы в Атлантическом океане
.