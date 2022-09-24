https://ria.ru/20220924/vileyka-1819183233.html

Россия продлила работу станции морских стратегических ядерных сил Вилейка

Россия продлила работу станции морских стратегических ядерных сил Вилейка - РИА Новости, 24.09.2022

Россия продлила работу станции морских стратегических ядерных сил Вилейка

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола с Белоруссией о продлении на 25 лет срока работы радиостанции морских стратегических... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T16:29

2022-09-24T16:29

2022-09-24T16:30

безопасность

россия

белоруссия

владимир путин

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола с Белоруссией о продлении на 25 лет срока работы радиостанции морских стратегических ядерных сил Вилейка.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Радиостанция Вилейка предназначена для обеспечения управления морскими стратегическими ядерными силами и силами общего назначения ВМФ в зоне своей ответственности, передачи сигналов централизованного боевого управления, боевой и оперативной информации на подводные лодки и надводные корабли ВМФ, сигналов и эталонных частот госсистемы единого времени в интересах всех видов Вооруженных сил РФ, радиоподавление сверхдлинноволновых средств радиосвязи противника.Радиостанция эксплуатируется на основании соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка от 6 января 1995 года, срок действия которого завершился 30 мая 2021 года, однако соглашение продолжает применяться обеими сторонами, сообщалось ранее в сопроводительных материалах.Отмечалось, что необходимость продления срока действия соглашения обусловлена тем, что его прекращение приведет к сокращению зоны устойчивой радиосвязи с подводными лодками, находящимися в подводном положении, при выполнении ими задач боевой службы в Атлантическом океане.

https://ria.ru/20220924/pro-1819179127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, белоруссия, владимир путин