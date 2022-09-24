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Венгрия не поддерживает отмену вето на внешнеполитические решения в ЕС - РИА Новости, 24.09.2022
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Венгрия не поддерживает отмену вето на внешнеполитические решения в ЕС
Венгрия не поддерживает отмену вето на внешнеполитические решения в ЕС - РИА Новости, 24.09.2022
Венгрия не поддерживает отмену вето на внешнеполитические решения в ЕС
Венгрия выступает против идеи отменить право вето при принятии Евросоюзом решений по внешнеполитической проблематике, будет и далее придерживаться такой... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T09:21
2022-09-24T09:24
в мире
венгрия
евросоюз
петер сийярто
европарламент
украина
мид венгрии
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Венгрия выступает против идеи отменить право вето при принятии Евросоюзом решений по внешнеполитической проблематике, будет и далее придерживаться такой позиции, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Во вторник состоялось заседание Совета ЕС по общим делам, на котором обсуждался вопрос изменения механизма принятия решений в ЕС с единогласного на голосование большинством, что должно лишить государства-члены союза возможности использовать право вето, в том числе в вопросах введения и отмены санкций. Министр по делам ЕС Чехии Микулаш Бек, председательствовавший на заседании, заявил на итоговой пресс-конференции, что не испытывает оптимизма в отношении быстрого прогресса в вопросе отказа от единогласного принятия важных решений в ЕС в пользу голосования большинством."Да, они хотят это сделать, но мы не согласны. Наши коллеги обычно говорят об уважении к европейским договорам, с чем мы согласны. В европейских договорах очень четко сказано, что в области внешней политики и политики безопасности требуются единогласные решения, и мы этого придерживаемся", - сказал Сийярто.Как заявил ранее РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, все решения Евросоюза по внешнеполитическим вопросам, к которым относится и введение санкций, принимаются единогласно до тех пор, пока соответствующий порядок не будет изменен единогласным решением всех стран-членов Евросоюза.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил за принятие решений простым большинством по внешнеполитическим вопросам. Он пояснял, в частности, что вступление новых стран в ЕС потребует отказа от принципа единогласного принятия решений. По его словам, кризис на Украине показал, что Евросоюз должен принимать "стратегические решения" в режиме реального времени. Он считает "безрассудным" работать по-старому, так как то, что не удавалось согласовать 27 членам, будет невозможно сделать, когда число стран ЕС достигнет 30 или более.Европарламент также поддержал идею перехода к голосованию большинством голосов по вопросам, связанным с внешней политикой.
https://ria.ru/20220907/evrosoyuz-1814915749.html
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в мире, венгрия, евросоюз, петер сийярто, европарламент, украина, мид венгрии
В мире, Венгрия, Евросоюз, Петер Сийярто, Европарламент, Украина, МИД Венгрии
09:21 24.09.2022 (обновлено: 09:24 24.09.2022)
 
Венгрия не поддерживает отмену вето на внешнеполитические решения в ЕС

Глава МИД Сийярто: Венгрия не поддержит отмену вето на внешнеполитические решения в ЕС

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Венгрия выступает против идеи отменить право вето при принятии Евросоюзом решений по внешнеполитической проблематике, будет и далее придерживаться такой позиции, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Во вторник состоялось заседание Совета ЕС по общим делам, на котором обсуждался вопрос изменения механизма принятия решений в ЕС с единогласного на голосование большинством, что должно лишить государства-члены союза возможности использовать право вето, в том числе в вопросах введения и отмены санкций. Министр по делам ЕС Чехии Микулаш Бек, председательствовавший на заседании, заявил на итоговой пресс-конференции, что не испытывает оптимизма в отношении быстрого прогресса в вопросе отказа от единогласного принятия важных решений в ЕС в пользу голосования большинством.
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"Да, они хотят это сделать, но мы не согласны. Наши коллеги обычно говорят об уважении к европейским договорам, с чем мы согласны. В европейских договорах очень четко сказано, что в области внешней политики и политики безопасности требуются единогласные решения, и мы этого придерживаемся", - сказал Сийярто.
Как заявил ранее РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, все решения Евросоюза по внешнеполитическим вопросам, к которым относится и введение санкций, принимаются единогласно до тех пор, пока соответствующий порядок не будет изменен единогласным решением всех стран-членов Евросоюза.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил за принятие решений простым большинством по внешнеполитическим вопросам. Он пояснял, в частности, что вступление новых стран в ЕС потребует отказа от принципа единогласного принятия решений. По его словам, кризис на Украине показал, что Евросоюз должен принимать "стратегические решения" в режиме реального времени. Он считает "безрассудным" работать по-старому, так как то, что не удавалось согласовать 27 членам, будет невозможно сделать, когда число стран ЕС достигнет 30 или более.
Европарламент также поддержал идею перехода к голосованию большинством голосов по вопросам, связанным с внешней политикой.
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