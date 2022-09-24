https://ria.ru/20220924/ukraina-1819117204.html
В МИД Венгрии назвали условие для урегулирования кризиса на Украине
В МИД Венгрии назвали условие для урегулирования кризиса на Украине - РИА Новости, 24.09.2022
В МИД Венгрии назвали условие для урегулирования кризиса на Украине
Кризис на Украине не удастся урегулировать без достижения договоренности между Россией и США, вне зависимости от того, устраивает такой исход другие страны или... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T09:29
2022-09-24T09:29
2022-09-24T09:29
специальная военная операция на украине
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Кризис на Украине не удастся урегулировать без достижения договоренности между Россией и США, вне зависимости от того, устраивает такой исход другие страны или нет, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто."Я считаю – хотя, возможно, я ошибаюсь, и это непопулярная позиция – но я действительно считаю, что без договоренности между Россией и США, без обсуждений между РФ и США эту ситуацию не удастся разрешить, нравится нам это или нет. Такова наша позиция. Она может быть ошибочной, но я полагаю, что для разрешения этой... ситуации как можно скорее российско-американский диалог необходим", - сказал Сиярто, находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Глава венгерского МИД также прокомментировал возможность отправки сил НАТО на Украину, которая уже много месяцев муссируется в западных СМИ. Как отметил министр, до сих пор соглашения между странами альянса позволяли избежать размещения союзных сил на Украине."Мы хотели бы, чтобы эти решения остались в силе", - подчеркнул Сиярто.
https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, сша, петер сийярто, мид венгрии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Петер Сийярто, МИД Венгрии
В МИД Венгрии назвали условие для урегулирования кризиса на Украине
Сийярто: кризис на Украине не удастся урегулировать без договоренности России и США