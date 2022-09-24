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В МИД Венгрии назвали условие для урегулирования кризиса на Украине - РИА Новости, 24.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/ukraina-1819117204.html
В МИД Венгрии назвали условие для урегулирования кризиса на Украине
В МИД Венгрии назвали условие для урегулирования кризиса на Украине - РИА Новости, 24.09.2022
В МИД Венгрии назвали условие для урегулирования кризиса на Украине
Кризис на Украине не удастся урегулировать без достижения договоренности между Россией и США, вне зависимости от того, устраивает такой исход другие страны или... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T09:29
2022-09-24T09:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
петер сийярто
мид венгрии
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Кризис на Украине не удастся урегулировать без достижения договоренности между Россией и США, вне зависимости от того, устраивает такой исход другие страны или нет, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто."Я считаю – хотя, возможно, я ошибаюсь, и это непопулярная позиция – но я действительно считаю, что без договоренности между Россией и США, без обсуждений между РФ и США эту ситуацию не удастся разрешить, нравится нам это или нет. Такова наша позиция. Она может быть ошибочной, но я полагаю, что для разрешения этой... ситуации как можно скорее российско-американский диалог необходим", - сказал Сиярто, находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Глава венгерского МИД также прокомментировал возможность отправки сил НАТО на Украину, которая уже много месяцев муссируется в западных СМИ. Как отметил министр, до сих пор соглашения между странами альянса позволяли избежать размещения союзных сил на Украине."Мы хотели бы, чтобы эти решения остались в силе", - подчеркнул Сиярто.
https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html
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в мире, украина, россия, сша, петер сийярто, мид венгрии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Петер Сийярто, МИД Венгрии
09:29 24.09.2022
 
В МИД Венгрии назвали условие для урегулирования кризиса на Украине

Сийярто: кризис на Украине не удастся урегулировать без договоренности России и США

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне конфликта на Украине
Российский военнослужащий в зоне конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в зоне конфликта на Украине. Архивное фото
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Кризис на Украине не удастся урегулировать без достижения договоренности между Россией и США, вне зависимости от того, устраивает такой исход другие страны или нет, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.
"Я считаю – хотя, возможно, я ошибаюсь, и это непопулярная позиция – но я действительно считаю, что без договоренности между Россией и США, без обсуждений между РФ и США эту ситуацию не удастся разрешить, нравится нам это или нет. Такова наша позиция. Она может быть ошибочной, но я полагаю, что для разрешения этой... ситуации как можно скорее российско-американский диалог необходим", - сказал Сиярто, находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
08:11Специальная военная операция на Украине
Запад все еще верит в возможность победы над Россией
Глава венгерского МИД также прокомментировал возможность отправки сил НАТО на Украину, которая уже много месяцев муссируется в западных СМИ. Как отметил министр, до сих пор соглашения между странами альянса позволяли избежать размещения союзных сил на Украине.
"Мы хотели бы, чтобы эти решения остались в силе", - подчеркнул Сиярто.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАПетер СийяртоМИД Венгрии
 
 
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