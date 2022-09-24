09:00 24.09.2022 (обновлено: 09:12 24.09.2022)
Комета JONY, робот Рома, поезд в Пекин. Страна выбирает Учителя года
© Фото : пресс-служба Министрества просвещения РФУчитель музыки Инна Мартынова
© Фото : пресс-служба Министрества просвещения РФ
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Преподаватели со всей страны принимают участие в конкурсе "Учитель года России" 2022. Три дня подряд в гимназии №16 города Тюмени проходило конкурсное испытание "Урок": на последних партах сидели члены конкурсного жюри, учитель коротко представлял свою методику, потом в класс заходили ученики и начинался урок.
Любой желающий мог зайти на сайт конкурса и посмотреть в прямом эфире, как лучшие российские учителя обучают детей. Одномоментно в гимназии проходило пять уроков (по 35 уроков в день – от китайского языка до физкультуры), для каждого из которых было организовано свое "окно" трансляции. Корреспондент РИА Новости "заглянул" в каждое из них.
"Ура нескучным урокам!"
Урок музыки для учащихся второго класса проводила Инна Мартынова. "Я хочу, чтобы дети узнали, что такое пейзаж и как он передается с помощью музыки. Они сами почувствуют, как музыка влияет на эмоции человека", - так учитель сформулировала свою педагогическую задачу, добавив, что "музыкальный материал выбран неслучайно, он идет по программе, а его высокая художественная ценность поможет достичь целей урока".
Первое музыкальное произведение, которое Инна Мартынова сама исполнила на фортепиано, ассоциировалось у детей с утром и восходом солнца. Кто-то испытал радость, кто-то - бодрость, а один ребенок просто заиграл на дудочке.
© Фото : пресс-служба Министрества просвещения РФУчитель музыки Инна Мартынова
© Фото : пресс-служба Министрества просвещения РФ
Учитель музыки Инна Мартынова
Потом детей пригласили к окну, чтобы они могли понаблюдать за природой. Девочки ловили солнечные лучи, а мальчики дули себе под нос, изображая утренний бриз.
Потом "настал вечер": в ход пошла картина Ивана Шишкина "Вечер" и музыкальная пьеса Вадима Салманова "Вечер". Ученикам раздали карточки, с помощью которых они выражали свои эмоции: кто-то грустил, кому-то было спокойно, а кто-то радовался.
"Эмоции у всех разные. И вы все такие разные", - прокомментировала учитель ход урока. Затем все вместе обсуждали любимые уголки природы, слушали песню кота Леопольда (про природу) и играли на свистульках.
Традиционный калужский музыкальный инструмент учитель привезла в Тюмень и подарила каждому ученику на память. Когда урок закончился, педагог предложила всем членам жюри посвистеть от души. "Я пока не ввожу понятий "мелодия", "тембр" и пр. Второклассники для этого еще маленькие. Я просто хочу увлечь их музыкой", - резюмировала свою работу Инна Мартынова.
"Ура нескучным урокам!" - под таким лозунгом прошел урок физической культуры Николая Трошина. Цель урока он обозначил так: "Я должен показать детям, в каких ситуациях им необходимо сохранять равновесие". На помощь пришли самокаты. Выяснилось, что кататься умеют все, а вот встать обеими ногами на самокат и долго простоять может не каждый – теряется равновесие.
© Фото : пресс-служба Министрества просвещения РФУчитель физкультуры Николай Трошин
© Фото : пресс-служба Министрества просвещения РФ
Учитель физкультуры Николай Трошин
Учитель показал небольшой видеоролик о том, как важно развивать координационные способности. "Они даже не подозревали, что в этот момент я решал определенные образовательные задачи, им просто было интересно", - подвел итог урока Николай Трошин.
Скрипка и немножко нервно
Кто-то из учителей истории рассказывал о революции через искусство – ученики разбирали настоящие агитационные плакаты.
Одна учительница начальных классов так нервничала, что ее успокаивали все члены жюри: "Мы же ваши поклонники, не нервничайте…". Учитель информатики, который "всегда просчитывает, что может на уроке пойти не так", никак не мог предположить, что в день конкурсного испытания потеряет ботинки.
Ангелина Рябина – учитель истории и обществознания – провела урок "Понятие социальных норм". "Дети сами будут оценивать ситуации, где и какая норма соблюдалась, а где нарушалась", - отметила учитель.
Ее урок начался с отрывка из кинофильма "Варвара-краса, длинная коса". Дети отчаянно критиковали Андрея (рыбацкого сына) за его жадность и лень. Рассуждения класса прервал робот Рома, который потом весь урок помогал понять, по каким нормам живут люди в этом мире.
© Фото : пресс-служба Министрества просвещения РФУчитель истории и обществознания Ангелина Рябина
© Фото : пресс-служба Министрества просвещения РФ
Учитель истории и обществознания Ангелина Рябина
На уроке был составлен "путеводитель по миру правил", а дети выступили в роли экспертов "что такое хорошо и что такое плохо". Обсуждались как правовые нормы (как переходить дорогу), так и общественные (помогать старшим).
"Дети сами рассуждали, я обращалась к их опыту. Я исполняла роль сопровождающего и использовала метод наглядности. Почему помощником был выбран робот Рома? Наши дети - цифровые акселераты, им интересен такой формат, а мне он позволяет в игровой форме удерживать внимание детей", - отметила Ангелина Рябина.
"Все очень относительно"
На второй испытательный день финалисты конкурса посвящали свои уроки тем, "чья личность для нас пример, чья жизнь для нас урок".
Учитель физики и астрономии Дарья Симоненко провела урок на тему "Относительность движения". …Заиграла песня JONY "Комета", и учитель стала рассказывать о скорости движения комет и вращения Земли вокруг Солнца.
Класс подошел к теме "движение относительно других тел". Одна из учениц стояла у доски под зонтом и вращала зонт вокруг себя, отслеживая траекторию движения относительно оси зонта. Как пояснила Дарья Симоненко, прием "Зонт" - это такая рефлексия: это и эмоции, и возможность получить новые знания. При этом учитель напомнила, что задачи с зонтом присутствуют во многих материалах ОГЭ и ЕГЭ.
© Фото : пресс-служба Министрества просвещения РФЖюри конкурса "Учитель года России -2022"
© Фото : пресс-служба Министрества просвещения РФ
Жюри конкурса "Учитель года России -2022"
Потом класс вспоминал Юрия Гагарина и его слова: "Все, что прожито, было прожито ради этой минуты". "Так и в школе – все не зря!" - подытожила учитель. "Я использовала метапредметные связи, элементы эксперимента и технологию "нескольких касаний". Мы не старались сделать что-то хорошо или плохо, мы старались относиться ко всему относительно", - отметила она.
"Как будет по-китайски "спасибо"?
Александр Стрижак из Тульской области провел урок истории на сложную тему "Политические режимы: демократия, авторитаризм и тоталитаризм". "Я буду активно использовать ассоциативный ряд, импровизацию и методы самоконтроля. Мы устроим интерактивную игру "Политический стратег" (дети изображали из себя правителя, который управляет страной, где в данный момент бушует смертельный вирус) и покажем театрализованное представление - ученики с помощью текста и реквизита должны будут продемонстрировать другой команде определенный политический режим, а те должны будут догадаться, о каком режиме идет речь".
По трем театральным звонкам дети быстро распределили роли и освоили реквизит.
Первая команда изображала демократию: честные выборы, на которых за каждого кандидата участники голосования бросали камни разных цветов. А вторая – тоталитаризм: герой хотел торговать, но правитель отнял весь товар, а самого героя поставил на колени.
© Фото : пресс-служба Министрества просвещения РФКонкурс "Учитель года – 2022"
© Фото : пресс-служба Министрества просвещения РФ
Конкурс "Учитель года – 2022"
Говоря же о собственных методах преподавания, учитель признался, что он довольно демократичен: "больше позитива и дискуссионных форматов, хотя метод "кнута и пряника" я тоже использую".
Урок китайского языка провела Александра Попова. Сделано это было в виде путешествия на поезде из Тюмени в Пекин. По ходу движения дети познавали тайны китайского языка – от звука и тона до предложения и иероглифа. Члены жюри благодарили учителя за урок по-китайски: "сьеси – спасибо".
Конкурс "Учитель года России", который остается одним из самых масштабных событий в сфере педагогики, стартовал в Тюмени 20 сентября. В 2022 году он проходит в 33-й раз. Победитель будет объявлен 5 октября в Москве, а завершится конкурс праздничным концертом в Государственном Кремлевском Дворце.