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В ФСБ рассказали о контртеррористических учениях в Сухуме - РИА Новости, 24.09.2022
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В ФСБ рассказали о контртеррористических учениях в Сухуме
В ФСБ рассказали о контртеррористических учениях в Сухуме - РИА Новости, 24.09.2022
В ФСБ рассказали о контртеррористических учениях в Сухуме
Совместные антитеррористические учения "Порт-2022" российских и абхазских спецподразделений, прошедшие в субботу в Сухумском морском порту на центральной... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T14:01
2022-09-24T14:01
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
абхазия
сухум
аслан бжания
безопасность
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СУХУМ, 24 сен – РИА Новости. Совместные антитеррористические учения "Порт-2022" российских и абхазских спецподразделений, прошедшие в субботу в Сухумском морском порту на центральной набережной города, направлены на противодействие терроризму и политическому экстремизму, сообщил журналистам представитель Федеральной службы безопасности России.В учениях принимали участие сводные группы МВД, МЧС, СГБ, Госслужбы охраны, Государственного таможенного комитета Абхазии и ФСБ России. В маневрах были задействовали плавсредства, бронетехника, снайперы, водолазы, скорая помощь и пожарные машины. На учениях присутствовал президент Абхазии Аслан Бжания."Учения "Порт-2022" направлены на противодействие терроризму и политическому экстремизму. Мы видим четкое взаимодействие спецподразделений СГБ Абхазии и Федеральной службы безопасности. Наши подразделения готовы в любой момент дать отпор терроризму", - сказал представитель ФСБ РФ.В ходе учений была нейтрализована условная диверсионная группа, захватившая заложников на территории морского порта. Аналогичные учения пройдут на участке авиасообщения."Далее будем отрабатывать другие направления. Мы постоянно должны в этом направлении совершенствоваться, отлаживать взаимодействие. Это необходимо для обеспечения безопасности государства. В этом году мы провели уже два подобных учения. До конца года еще проведем на участке авиасообщения. Все это направлено на отлаживание взаимодействия наших подразделений", - сказал председатель Службы госбезопасности Абхазии Роберт Киут.В начале года на площадке главного корпуса здания бывшего Верховного Совета Абхазской АССР проходили совместные российско-абхазские антитеррористические учения.
https://ria.ru/20220921/ucheniya-1818318963.html
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россия
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), абхазия, сухум, аслан бжания, безопасность
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Абхазия, Сухум, Аслан Бжания, Безопасность
14:01 24.09.2022
 
В ФСБ рассказали о контртеррористических учениях в Сухуме

ФСБ: учения на набережной Сухума направлены против терроризма и политического экстремизма

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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СУХУМ, 24 сен – РИА Новости. Совместные антитеррористические учения "Порт-2022" российских и абхазских спецподразделений, прошедшие в субботу в Сухумском морском порту на центральной набережной города, направлены на противодействие терроризму и политическому экстремизму, сообщил журналистам представитель Федеральной службы безопасности России.
В учениях принимали участие сводные группы МВД, МЧС, СГБ, Госслужбы охраны, Государственного таможенного комитета Абхазии и ФСБ России. В маневрах были задействовали плавсредства, бронетехника, снайперы, водолазы, скорая помощь и пожарные машины. На учениях присутствовал президент Абхазии Аслан Бжания.
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"Учения "Порт-2022" направлены на противодействие терроризму и политическому экстремизму. Мы видим четкое взаимодействие спецподразделений СГБ Абхазии и Федеральной службы безопасности. Наши подразделения готовы в любой момент дать отпор терроризму", - сказал представитель ФСБ РФ.
В ходе учений была нейтрализована условная диверсионная группа, захватившая заложников на территории морского порта. Аналогичные учения пройдут на участке авиасообщения.
"Далее будем отрабатывать другие направления. Мы постоянно должны в этом направлении совершенствоваться, отлаживать взаимодействие. Это необходимо для обеспечения безопасности государства. В этом году мы провели уже два подобных учения. До конца года еще проведем на участке авиасообщения. Все это направлено на отлаживание взаимодействия наших подразделений", - сказал председатель Службы госбезопасности Абхазии Роберт Киут.
В начале года на площадке главного корпуса здания бывшего Верховного Совета Абхазской АССР проходили совместные российско-абхазские антитеррористические учения.
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АбхазияСухумАслан БжанияБезопасность
 
 
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