https://ria.ru/20220924/ucheniya-1819155986.html
В ФСБ рассказали о контртеррористических учениях в Сухуме
В ФСБ рассказали о контртеррористических учениях в Сухуме - РИА Новости, 24.09.2022
В ФСБ рассказали о контртеррористических учениях в Сухуме
Совместные антитеррористические учения "Порт-2022" российских и абхазских спецподразделений, прошедшие в субботу в Сухумском морском порту на центральной... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T14:01
2022-09-24T14:01
2022-09-24T14:01
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
абхазия
сухум
аслан бжания
безопасность
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СУХУМ, 24 сен – РИА Новости. Совместные антитеррористические учения "Порт-2022" российских и абхазских спецподразделений, прошедшие в субботу в Сухумском морском порту на центральной набережной города, направлены на противодействие терроризму и политическому экстремизму, сообщил журналистам представитель Федеральной службы безопасности России.В учениях принимали участие сводные группы МВД, МЧС, СГБ, Госслужбы охраны, Государственного таможенного комитета Абхазии и ФСБ России. В маневрах были задействовали плавсредства, бронетехника, снайперы, водолазы, скорая помощь и пожарные машины. На учениях присутствовал президент Абхазии Аслан Бжания."Учения "Порт-2022" направлены на противодействие терроризму и политическому экстремизму. Мы видим четкое взаимодействие спецподразделений СГБ Абхазии и Федеральной службы безопасности. Наши подразделения готовы в любой момент дать отпор терроризму", - сказал представитель ФСБ РФ.В ходе учений была нейтрализована условная диверсионная группа, захватившая заложников на территории морского порта. Аналогичные учения пройдут на участке авиасообщения."Далее будем отрабатывать другие направления. Мы постоянно должны в этом направлении совершенствоваться, отлаживать взаимодействие. Это необходимо для обеспечения безопасности государства. В этом году мы провели уже два подобных учения. До конца года еще проведем на участке авиасообщения. Все это направлено на отлаживание взаимодействия наших подразделений", - сказал председатель Службы госбезопасности Абхазии Роберт Киут.В начале года на площадке главного корпуса здания бывшего Верховного Совета Абхазской АССР проходили совместные российско-абхазские антитеррористические учения.
https://ria.ru/20220921/ucheniya-1818318963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), абхазия, сухум, аслан бжания, безопасность
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Абхазия, Сухум, Аслан Бжания, Безопасность
В ФСБ рассказали о контртеррористических учениях в Сухуме
ФСБ: учения на набережной Сухума направлены против терроризма и политического экстремизма
СУХУМ, 24 сен – РИА Новости. Совместные антитеррористические учения "Порт-2022" российских и абхазских спецподразделений, прошедшие в субботу в Сухумском морском порту на центральной набережной города, направлены на противодействие терроризму и политическому экстремизму, сообщил журналистам представитель Федеральной службы безопасности России.
В учениях принимали участие сводные группы МВД, МЧС
, СГБ, Госслужбы охраны, Государственного таможенного комитета Абхазии
и ФСБ
России. В маневрах были задействовали плавсредства, бронетехника, снайперы, водолазы, скорая помощь и пожарные машины. На учениях присутствовал президент Абхазии Аслан Бжания
.
"Учения "Порт-2022" направлены на противодействие терроризму и политическому экстремизму. Мы видим четкое взаимодействие спецподразделений СГБ Абхазии и Федеральной службы безопасности. Наши подразделения готовы в любой момент дать отпор терроризму", - сказал представитель ФСБ РФ.
В ходе учений была нейтрализована условная диверсионная группа, захватившая заложников на территории морского порта. Аналогичные учения пройдут на участке авиасообщения.
"Далее будем отрабатывать другие направления. Мы постоянно должны в этом направлении совершенствоваться, отлаживать взаимодействие. Это необходимо для обеспечения безопасности государства. В этом году мы провели уже два подобных учения. До конца года еще проведем на участке авиасообщения. Все это направлено на отлаживание взаимодействия наших подразделений", - сказал председатель Службы госбезопасности Абхазии Роберт Киут.
В начале года на площадке главного корпуса здания бывшего Верховного Совета Абхазской АССР проходили совместные российско-абхазские антитеррористические учения.