https://ria.ru/20220924/ucheniya-1819155986.html

В ФСБ рассказали о контртеррористических учениях в Сухуме

В ФСБ рассказали о контртеррористических учениях в Сухуме - РИА Новости, 24.09.2022

В ФСБ рассказали о контртеррористических учениях в Сухуме

Совместные антитеррористические учения "Порт-2022" российских и абхазских спецподразделений, прошедшие в субботу в Сухумском морском порту на центральной... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T14:01

2022-09-24T14:01

2022-09-24T14:01

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

абхазия

сухум

аслан бжания

безопасность

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СУХУМ, 24 сен – РИА Новости. Совместные антитеррористические учения "Порт-2022" российских и абхазских спецподразделений, прошедшие в субботу в Сухумском морском порту на центральной набережной города, направлены на противодействие терроризму и политическому экстремизму, сообщил журналистам представитель Федеральной службы безопасности России.В учениях принимали участие сводные группы МВД, МЧС, СГБ, Госслужбы охраны, Государственного таможенного комитета Абхазии и ФСБ России. В маневрах были задействовали плавсредства, бронетехника, снайперы, водолазы, скорая помощь и пожарные машины. На учениях присутствовал президент Абхазии Аслан Бжания."Учения "Порт-2022" направлены на противодействие терроризму и политическому экстремизму. Мы видим четкое взаимодействие спецподразделений СГБ Абхазии и Федеральной службы безопасности. Наши подразделения готовы в любой момент дать отпор терроризму", - сказал представитель ФСБ РФ.В ходе учений была нейтрализована условная диверсионная группа, захватившая заложников на территории морского порта. Аналогичные учения пройдут на участке авиасообщения."Далее будем отрабатывать другие направления. Мы постоянно должны в этом направлении совершенствоваться, отлаживать взаимодействие. Это необходимо для обеспечения безопасности государства. В этом году мы провели уже два подобных учения. До конца года еще проведем на участке авиасообщения. Все это направлено на отлаживание взаимодействия наших подразделений", - сказал председатель Службы госбезопасности Абхазии Роберт Киут.В начале года на площадке главного корпуса здания бывшего Верховного Совета Абхазской АССР проходили совместные российско-абхазские антитеррористические учения.

https://ria.ru/20220921/ucheniya-1818318963.html

https://ria.ru/20220918/ucheniya-1817737112.html

россия

абхазия

сухум

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), абхазия, сухум, аслан бжания, безопасность