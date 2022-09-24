https://ria.ru/20220924/trass-1819181754.html

Историческая авантюра Трасс оказалась под угрозой, пишет Bloomberg

Историческая авантюра Трасс оказалась под угрозой, пишет Bloomberg - РИА Новости, 24.09.2022

Историческая авантюра Трасс оказалась под угрозой, пишет Bloomberg

Историческая авантюра премьер-министра Великобритании Лиз Трасс по снижению налогов без учета текущей ситуации в мире рискует провалиться, пишет Bloomberg... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T16:25

2022-09-24T16:25

2022-09-24T21:30

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Историческая авантюра премьер-министра Великобритании Лиз Трасс по снижению налогов без учета текущей ситуации в мире рискует провалиться, пишет Bloomberg. Журналисты назвали решение британского правительства авантюрой, поcкольку оно может привести к кризису фунта стерлингов. "Снижение налогов в ближайшие пять лет обойдется бюджету в 161 миллиард фунтов. А продолжение политики энергетической гарантии увеличит эту сумму еще на 60 миллиардов фунтов в ближайшие полгода", — говорится в публикации. Такими действиями Трасс пытается показать, что может помочь Великобритании пройти энергокризис. Тем не менее снижение налогов приведет к резкому росту инфляции, резюмировалось в материале.Ранее британская газета Guardian писала, что британское правительство объявило об энергетических гарантиях: они предполагают заморозку счетов за электроэнергию в среднем на уровне 2,5 тысячи фунтов стерлингов в год в течение следующих двух лет.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20220921/trass-1818441349.html

https://ria.ru/20220912/obochina-1816074901.html

https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

цены на нефть, лиз трасс, великобритания, в мире, европа, россия