16:25 24.09.2022 (обновлено: 21:30 24.09.2022)
Историческая авантюра Трасс оказалась под угрозой, пишет Bloomberg
Bloomberg: авантюра премьера Великобритании Трасс по снижению налогов рискует провалиться
© AP Photo / Alastair GrantЛиз Трасс
© AP Photo / Alastair Grant
Лиз Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Историческая авантюра премьер-министра Великобритании Лиз Трасс по снижению налогов без учета текущей ситуации в мире рискует провалиться, пишет Bloomberg.
Журналисты назвали решение британского правительства авантюрой, поcкольку оно может привести к кризису фунта стерлингов.
Журналисты назвали решение британского правительства авантюрой, поcкольку оно может привести к кризису фунта стерлингов.
"Снижение налогов в ближайшие пять лет обойдется бюджету в 161 миллиард фунтов. А продолжение политики энергетической гарантии увеличит эту сумму еще на 60 миллиардов фунтов в ближайшие полгода", — говорится в публикации.
Такими действиями Трасс пытается показать, что может помочь Великобритании пройти энергокризис. Тем не менее снижение налогов приведет к резкому росту инфляции, резюмировалось в материале.
Такими действиями Трасс пытается показать, что может помочь Великобритании пройти энергокризис. Тем не менее снижение налогов приведет к резкому росту инфляции, резюмировалось в материале.
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Ранее британская газета Guardian писала, что британское правительство объявило об энергетических гарантиях: они предполагают заморозку счетов за электроэнергию в среднем на уровне 2,5 тысячи фунтов стерлингов в год в течение следующих двух лет.
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Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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