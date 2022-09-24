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Историческая авантюра Трасс оказалась под угрозой, пишет Bloomberg - РИА Новости, 24.09.2022
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Историческая авантюра Трасс оказалась под угрозой, пишет Bloomberg
Историческая авантюра Трасс оказалась под угрозой, пишет Bloomberg - РИА Новости, 24.09.2022
Историческая авантюра Трасс оказалась под угрозой, пишет Bloomberg
Историческая авантюра премьер-министра Великобритании Лиз Трасс по снижению налогов без учета текущей ситуации в мире рискует провалиться, пишет Bloomberg... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T16:25
2022-09-24T21:30
цены на нефть
лиз трасс
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Историческая авантюра премьер-министра Великобритании Лиз Трасс по снижению налогов без учета текущей ситуации в мире рискует провалиться, пишет Bloomberg. Журналисты назвали решение британского правительства авантюрой, поcкольку оно может привести к кризису фунта стерлингов. "Снижение налогов в ближайшие пять лет обойдется бюджету в 161 миллиард фунтов. А продолжение политики энергетической гарантии увеличит эту сумму еще на 60 миллиардов фунтов в ближайшие полгода", — говорится в публикации. Такими действиями Трасс пытается показать, что может помочь Великобритании пройти энергокризис. Тем не менее снижение налогов приведет к резкому росту инфляции, резюмировалось в материале.Ранее британская газета Guardian писала, что британское правительство объявило об энергетических гарантиях: они предполагают заморозку счетов за электроэнергию в среднем на уровне 2,5 тысячи фунтов стерлингов в год в течение следующих двух лет.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20220921/trass-1818441349.html
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цены на нефть, лиз трасс, великобритания, в мире, европа, россия
Цены на нефть, Лиз Трасс, Великобритания, В мире, Европа, Россия
16:25 24.09.2022 (обновлено: 21:30 24.09.2022)
 
Историческая авантюра Трасс оказалась под угрозой, пишет Bloomberg

Bloomberg: авантюра премьера Великобритании Трасс по снижению налогов рискует провалиться

© AP Photo / Alastair GrantЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Alastair Grant
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Историческая авантюра премьер-министра Великобритании Лиз Трасс по снижению налогов без учета текущей ситуации в мире рискует провалиться, пишет Bloomberg.

Журналисты назвали решение британского правительства авантюрой, поcкольку оно может привести к кризису фунта стерлингов.
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"Снижение налогов в ближайшие пять лет обойдется бюджету в 161 миллиард фунтов. А продолжение политики энергетической гарантии увеличит эту сумму еще на 60 миллиардов фунтов в ближайшие полгода", — говорится в публикации.

Такими действиями Трасс пытается показать, что может помочь Великобритании пройти энергокризис. Тем не менее снижение налогов приведет к резкому росту инфляции, резюмировалось в материале.
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Ранее британская газета Guardian писала, что британское правительство объявило об энергетических гарантиях: они предполагают заморозку счетов за электроэнергию в среднем на уровне 2,5 тысячи фунтов стерлингов в год в течение следующих двух лет.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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