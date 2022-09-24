Рейтинг@Mail.ru
Киев усилил террористическую деятельность в Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/terror-1819232980.html
Киев усилил террористическую деятельность в Запорожской области
Киев усилил террористическую деятельность в Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2022
Киев усилил террористическую деятельность в Запорожской области
Террористическая деятельность киевского режима усилилась в Запорожской области в дни проведения референдума, но жители, несмотря на это, активно голосуют,... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:13
2022-09-24T21:13
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802158036_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3374f0d0a880d476f0133af7fb804888.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Террористическая деятельность киевского режима усилилась в Запорожской области в дни проведения референдума, но жители, несмотря на это, активно голосуют, сообщает областная администрация."Террористическая деятельность киевского режима усилилась в дни проведения референдума. Украина открыто уничтожает людей. Сегодняшний случай на ЛЭП – очередное тому подтверждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Запорожской области.Вместе с тем, отмечают власти региона, жители Запорожской области активно голосуют на референдуме.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819230778.html
запорожская область
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802158036_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_f88e1a1d9e68b206425a5849a5b27504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Киев, Украина
21:13 24.09.2022
 
Киев усилил террористическую деятельность в Запорожской области

Терроризм со стороны Киева усилился в Запорожской области в дни референдума

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие в Харьковской области
Украинские военнослужащие в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Террористическая деятельность киевского режима усилилась в Запорожской области в дни проведения референдума, но жители, несмотря на это, активно голосуют, сообщает областная администрация.
"Террористическая деятельность киевского режима усилилась в дни проведения референдума. Украина открыто уничтожает людей. Сегодняшний случай на ЛЭП – очередное тому подтверждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Запорожской области.
Вместе с тем, отмечают власти региона, жители Запорожской области активно голосуют на референдуме.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
Закатил истерику из-за проходящего сейчас в ЛНР и ДНР – Лавров о реакции Запада на референдум - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 21:01
Лавров: жители Донбасса реагируют на призыв Зеленского убраться с Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРеферендумы на освобожденных территорияхКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала