https://ria.ru/20220924/terror-1819232980.html

Киев усилил террористическую деятельность в Запорожской области

Киев усилил террористическую деятельность в Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2022

Киев усилил террористическую деятельность в Запорожской области

Террористическая деятельность киевского режима усилилась в Запорожской области в дни проведения референдума, но жители, несмотря на это, активно голосуют,... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T21:13

2022-09-24T21:13

2022-09-24T21:13

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

киев

украина

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Террористическая деятельность киевского режима усилилась в Запорожской области в дни проведения референдума, но жители, несмотря на это, активно голосуют, сообщает областная администрация."Террористическая деятельность киевского режима усилилась в дни проведения референдума. Украина открыто уничтожает людей. Сегодняшний случай на ЛЭП – очередное тому подтверждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Запорожской области.Вместе с тем, отмечают власти региона, жители Запорожской области активно голосуют на референдуме.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819230778.html

запорожская область

киев

украина

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в мире, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, киев, украина