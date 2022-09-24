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Киев усилил террористическую деятельность в Запорожской области
Киев усилил террористическую деятельность в Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2022
Киев усилил террористическую деятельность в Запорожской области
Террористическая деятельность киевского режима усилилась в Запорожской области в дни проведения референдума, но жители, несмотря на это, активно голосуют,... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:13
2022-09-24T21:13
2022-09-24T21:13
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
киев
украина
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Террористическая деятельность киевского режима усилилась в Запорожской области в дни проведения референдума, но жители, несмотря на это, активно голосуют, сообщает областная администрация."Террористическая деятельность киевского режима усилилась в дни проведения референдума. Украина открыто уничтожает людей. Сегодняшний случай на ЛЭП – очередное тому подтверждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Запорожской области.Вместе с тем, отмечают власти региона, жители Запорожской области активно голосуют на референдуме.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
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в мире, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Киев, Украина
Киев усилил террористическую деятельность в Запорожской области
Терроризм со стороны Киева усилился в Запорожской области в дни референдума