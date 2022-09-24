https://ria.ru/20220924/terakt-1819230150.html
Российские военные предотвратили теракт в Запорожской области
Российские военные предотвратили теракт в Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2022
Российские военные предотвратили теракт в Запорожской области
Российские военные предотвратили теракт на сетях ЛЭП в селе Акимовка в Запорожской области, на месте было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:57
2022-09-24T20:57
2022-09-24T21:04
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запорожская область
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские военные предотвратили теракт на сетях ЛЭП в селе Акимовка в Запорожской области, на месте было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, сообщает администрация региона."Жители поселка Акимовка обнаружили на опорах высоковольтной ЛЭП подозрительный предмет и сообщили об этом российским военнослужащим. Специалисты обследовали указанное место и обезвредили самодельное взрывное устройство. Оно было уничтожено путем контролируемого подрыва на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Запорожской области.Как сообщается, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами, "что говорит о намерении причинить максимальный вред мирным гражданам".
https://ria.ru/20220922/diversanty-1818787587.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, В мире, Вооруженные силы РФ
20:57 24.09.2022 (обновлено: 21:04 24.09.2022)
Российские военные предотвратили теракт в Запорожской области
Российские военные обезвредили взрывное устройство на сетях ЛЭП в Запорожской области
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские военные предотвратили теракт на сетях ЛЭП в селе Акимовка в Запорожской области, на месте было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, сообщает администрация региона.
"Жители поселка Акимовка обнаружили на опорах высоковольтной ЛЭП подозрительный предмет и сообщили об этом российским военнослужащим. Специалисты обследовали указанное место и обезвредили самодельное взрывное устройство. Оно было уничтожено путем контролируемого подрыва на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Запорожской области.
Как сообщается, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами, "что говорит о намерении причинить максимальный вред мирным гражданам".