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Российские военные предотвратили теракт в Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные предотвратили теракт в Запорожской области
Российские военные предотвратили теракт в Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2022
Российские военные предотвратили теракт в Запорожской области
Российские военные предотвратили теракт на сетях ЛЭП в селе Акимовка в Запорожской области, на месте было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:57
2022-09-24T21:04
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские военные предотвратили теракт на сетях ЛЭП в селе Акимовка в Запорожской области, на месте было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, сообщает администрация региона."Жители поселка Акимовка обнаружили на опорах высоковольтной ЛЭП подозрительный предмет и сообщили об этом российским военнослужащим. Специалисты обследовали указанное место и обезвредили самодельное взрывное устройство. Оно было уничтожено путем контролируемого подрыва на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Запорожской области.Как сообщается, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами, "что говорит о намерении причинить максимальный вред мирным гражданам".
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запорожская область
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запорожская область, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, В мире, Вооруженные силы РФ
20:57 24.09.2022 (обновлено: 21:04 24.09.2022)
 
Российские военные предотвратили теракт в Запорожской области

Российские военные обезвредили взрывное устройство на сетях ЛЭП в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские военные предотвратили теракт на сетях ЛЭП в селе Акимовка в Запорожской области, на месте было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, сообщает администрация региона.
"Жители поселка Акимовка обнаружили на опорах высоковольтной ЛЭП подозрительный предмет и сообщили об этом российским военнослужащим. Специалисты обследовали указанное место и обезвредили самодельное взрывное устройство. Оно было уничтожено путем контролируемого подрыва на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Запорожской области.
Как сообщается, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами, "что говорит о намерении причинить максимальный вред мирным гражданам".
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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