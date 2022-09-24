https://ria.ru/20220924/terakt-1819230150.html

Российские военные предотвратили теракт в Запорожской области

Российские военные предотвратили теракт в Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2022

Российские военные предотвратили теракт в Запорожской области

Российские военные предотвратили теракт на сетях ЛЭП в селе Акимовка в Запорожской области, на месте было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T20:57

2022-09-24T20:57

2022-09-24T21:04

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские военные предотвратили теракт на сетях ЛЭП в селе Акимовка в Запорожской области, на месте было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, сообщает администрация региона."Жители поселка Акимовка обнаружили на опорах высоковольтной ЛЭП подозрительный предмет и сообщили об этом российским военнослужащим. Специалисты обследовали указанное место и обезвредили самодельное взрывное устройство. Оно было уничтожено путем контролируемого подрыва на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Запорожской области.Как сообщается, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами, "что говорит о намерении причинить максимальный вред мирным гражданам".

https://ria.ru/20220922/diversanty-1818787587.html

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, в мире, вооруженные силы рф