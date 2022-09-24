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В США раскрыли главную проблему ВСУ с переданными Западом танками - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/tanki-1819106096.html
В США раскрыли главную проблему ВСУ с переданными Западом танками
В США раскрыли главную проблему ВСУ с переданными Западом танками - РИА Новости, 24.09.2022
В США раскрыли главную проблему ВСУ с переданными Западом танками
У западных стран практически закончились запасы танков Т-72, поэтому им приходится передавать Украине боевые машины на основе Т-55, к которым у ВСУ нет... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T07:40
2022-09-24T11:42
специальная военная операция на украине
украина
россия
нато
вооруженные силы украины
т-55
т-72 "урал"
словения
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. У западных стран практически закончились запасы танков Т-72, поэтому им приходится передавать Украине боевые машины на основе Т-55, к которым у ВСУ нет боеприпасов, пишет Military Watch Magazine.Как уточняется, Киеву поставят словенские танки М-55, построенные на базе советских Т-55. Они отличаются модернизированным двигателем и броней, а также стандартной для НАТО 105-миллиметровой пушкой.Западу пришлось начать передавать Киеву такие специфичные вооружения после того, как у союзников США в Восточной Европе практически полностью закончились запасы танков Т-72, пояснил журнал.При этом Словения в обмен на переданные Украине М-55 получит от Германии бронетранспортеры и колесные грузовики, полностью оставшись без танков в своей армии.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220924/strategiya-1819098970.html
https://ria.ru/20220923/nato-1818829397.html
украина
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украина, россия, нато, вооруженные силы украины, т-55, т-72 "урал", словения, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Т-55, Т-72 "Урал", Словения, В мире
07:40 24.09.2022 (обновлено: 11:42 24.09.2022)
 
В США раскрыли главную проблему ВСУ с переданными Западом танками

Military Watch назвал отсутствие у ВСУ снарядов для танков М-55 проблемой украинской армии

CC BY-SA 4.0 / AndrejS.K / M-55S SVСловенский танк М-55S
Словенский танк М-55S - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
CC BY-SA 4.0 / AndrejS.K / M-55S SV
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. У западных стран практически закончились запасы танков Т-72, поэтому им приходится передавать Украине боевые машины на основе Т-55, к которым у ВСУ нет боеприпасов, пишет Military Watch Magazine.
Как уточняется, Киеву поставят словенские танки М-55, построенные на базе советских Т-55. Они отличаются модернизированным двигателем и броней, а также стандартной для НАТО 105-миллиметровой пушкой.
"Однако полезность М-55 для Украины остается весьма сомнительной из-за калибра его основного орудия: он несовместим с имеющимися типами боеприпасов", — подчеркнуло издание.
Западу пришлось начать передавать Киеву такие специфичные вооружения после того, как у союзников США в Восточной Европе практически полностью закончились запасы танков Т-72, пояснил журнал.
Российский военнослужащий на берегу Днепра - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
02:25Специальная военная операция на Украине
На Запорожье сообщили о "самоубийственном" плане США для ВСУ
При этом Словения в обмен на переданные Украине М-55 получит от Германии бронетранспортеры и колесные грузовики, полностью оставшись без танков в своей армии.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.
С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 04:51
В США назвали Украину иждивенцем и не нашли ей места в НАТО
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНАТОВооруженные силы УкраиныТ-55Т-72 "Урал"СловенияВ мире
 
 
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