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Зеленский заявил о создании 20 "военных администраций" в Луганской области - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/svo-1819105700.html
Зеленский заявил о создании 20 "военных администраций" в Луганской области
Зеленский заявил о создании 20 "военных администраций" в Луганской области - РИА Новости, 24.09.2022
Зеленский заявил о создании 20 "военных администраций" в Луганской области
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 "военных администраций" на неподконтрольных Киеву территориях Луганской области, говорится на... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T07:23
2022-09-24T08:28
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
кирилл стремоусов
луганская область
украина
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 "военных администраций" на неподконтрольных Киеву территориях Луганской области, говорится на сайте главы государства.Согласно документу, осуществить мероприятия, связанные с созданием указанных администраций, поручено генеральному штабу вооруженных сил Украины.Указ вступает в силу дня опубликования.Ранее Зеленский объявил о создании "военных администраций" в 15 населенных пунктах Херсонской области. В Херсонской области указы Зеленского, кака заявлял замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, не имеют юридической силы.Военно-гражданские администрации населенных пунктов - это временные государственные органы власти на территориях, утвержденных кабинетом министров Украины. В случае образования военно-гражданской администрации населенных пунктов прекращаются полномочия соответствующих сельских, поселковых, городских советов, а также глав городов и поселков со дня назначения руководителя такой военно-гражданской администрации.
https://ria.ru/20220924/svo-1819103666.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, владимир зеленский, кирилл стремоусов, луганская область, украина, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Стремоусов, Луганская область, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
07:23 24.09.2022 (обновлено: 08:28 24.09.2022)
 
Зеленский заявил о создании 20 "военных администраций" в Луганской области

Президент Украины Зеленский заявил о создании 20 военных администраций в Луганской области

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 "военных администраций" на неподконтрольных Киеву территориях Луганской области, говорится на сайте главы государства.
Согласно документу, осуществить мероприятия, связанные с созданием указанных администраций, поручено генеральному штабу вооруженных сил Украины.
Председатель движения Мы вместе с Россией, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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Указ вступает в силу дня опубликования.
Ранее Зеленский объявил о создании "военных администраций" в 15 населенных пунктах Херсонской области. В Херсонской области указы Зеленского, кака заявлял замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, не имеют юридической силы.
Военно-гражданские администрации населенных пунктов - это временные государственные органы власти на территориях, утвержденных кабинетом министров Украины. В случае образования военно-гражданской администрации населенных пунктов прекращаются полномочия соответствующих сельских, поселковых, городских советов, а также глав городов и поселков со дня назначения руководителя такой военно-гражданской администрации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийКирилл СтремоусовЛуганская областьУкраинаХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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