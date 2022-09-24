https://ria.ru/20220924/svo-1819105700.html
Зеленский заявил о создании 20 "военных администраций" в Луганской области
Зеленский заявил о создании 20 "военных администраций" в Луганской области - РИА Новости, 24.09.2022
Зеленский заявил о создании 20 "военных администраций" в Луганской области
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 "военных администраций" на неподконтрольных Киеву территориях Луганской области, говорится на... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T07:23
2022-09-24T07:23
2022-09-24T08:28
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
кирилл стремоусов
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херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 "военных администраций" на неподконтрольных Киеву территориях Луганской области, говорится на сайте главы государства.Согласно документу, осуществить мероприятия, связанные с созданием указанных администраций, поручено генеральному штабу вооруженных сил Украины.Указ вступает в силу дня опубликования.Ранее Зеленский объявил о создании "военных администраций" в 15 населенных пунктах Херсонской области. В Херсонской области указы Зеленского, кака заявлял замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, не имеют юридической силы.Военно-гражданские администрации населенных пунктов - это временные государственные органы власти на территориях, утвержденных кабинетом министров Украины. В случае образования военно-гражданской администрации населенных пунктов прекращаются полномочия соответствующих сельских, поселковых, городских советов, а также глав городов и поселков со дня назначения руководителя такой военно-гражданской администрации.
https://ria.ru/20220924/svo-1819103666.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, владимир зеленский, кирилл стремоусов, луганская область, украина, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Стремоусов, Луганская область, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
07:23 24.09.2022 (обновлено: 08:28 24.09.2022)
Зеленский заявил о создании 20 "военных администраций" в Луганской области
Президент Украины Зеленский заявил о создании 20 военных администраций в Луганской области