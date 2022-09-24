https://ria.ru/20220924/svo-1819105700.html

Зеленский заявил о создании 20 "военных администраций" в Луганской области

Зеленский заявил о создании 20 "военных администраций" в Луганской области - РИА Новости, 24.09.2022

Зеленский заявил о создании 20 "военных администраций" в Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 "военных администраций" на неподконтрольных Киеву территориях Луганской области, говорится на... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T07:23

2022-09-24T07:23

2022-09-24T08:28

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 "военных администраций" на неподконтрольных Киеву территориях Луганской области, говорится на сайте главы государства.Согласно документу, осуществить мероприятия, связанные с созданием указанных администраций, поручено генеральному штабу вооруженных сил Украины.Указ вступает в силу дня опубликования.Ранее Зеленский объявил о создании "военных администраций" в 15 населенных пунктах Херсонской области. В Херсонской области указы Зеленского, кака заявлял замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, не имеют юридической силы.Военно-гражданские администрации населенных пунктов - это временные государственные органы власти на территориях, утвержденных кабинетом министров Украины. В случае образования военно-гражданской администрации населенных пунктов прекращаются полномочия соответствующих сельских, поселковых, городских советов, а также глав городов и поселков со дня назначения руководителя такой военно-гражданской администрации.

https://ria.ru/20220924/svo-1819103666.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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