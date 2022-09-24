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Украинские войска обстреляли Каштановое и Минеральное в ДНР

Украинские войска обстреляли Каштановое и Минеральное в ДНР - РИА Новости, 24.09.2022

Украинские войска обстреляли Каштановое и Минеральное в ДНР

Украинские войска в ночь на субботу обстреляли населенные пункты Каштановое и Минеральное в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T06:19

2022-09-24T06:19

2022-09-24T06:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

зайцево

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь на субботу обстреляли населенные пункты Каштановое и Минеральное в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, в 05.42 и 05.46 обстрелу подверглись населенные пункты Зайцево и Пантелеймоновка, по которым в общей сложности было выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

зайцево

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в мире, донецкая народная республика, украина, зайцево, сцкк