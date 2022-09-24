https://ria.ru/20220924/svo-1819103666.html

В Запорожской области сравнили Украину со злой мачехой

В Запорожской области сравнили Украину со злой мачехой - РИА Новости, 24.09.2022

В Запорожской области сравнили Украину со злой мачехой

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что регион навсегда... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T05:54

2022-09-24T05:54

2022-09-24T05:54

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

украина

россия

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что регион навсегда уходит из состава Украины, которая все эти годы была для местных жителей сродни злой мачехе."Запорожская область начала свой путь к родному берегу, в Россию. Украина была мачехой для Запорожской области, и сегодня она уже ушла в прошлое. Мы никогда снова не будем в составе украинского государства. Более 30 годам давления, эксплуатации и ущемления прав жителей Запорожской области приходит конец. Мы с честью возвращаемся домой в Россию", - сказал Рогов.По его словам, Украина могла бы расстаться с Запорожской области мирно и полюбовно, но киевские власти избрали в отношении мирного населения тактику запугивания, террора и смерти.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.

https://ria.ru/20220924/strategiya-1819098970.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

украина

россия

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владимир рогов, запорожская область, украина, россия, референдумы на освобожденных территориях