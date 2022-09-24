В Запорожской области сравнили Украину со злой мачехой
Член ГСА Запорожской области Владимир Рогов сравнил Украину со злой мачехой
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкПредседатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что регион навсегда уходит из состава Украины, которая все эти годы была для местных жителей сродни злой мачехе.
"Запорожская область начала свой путь к родному берегу, в Россию. Украина была мачехой для Запорожской области, и сегодня она уже ушла в прошлое. Мы никогда снова не будем в составе украинского государства. Более 30 годам давления, эксплуатации и ущемления прав жителей Запорожской области приходит конец. Мы с честью возвращаемся домой в Россию", - сказал Рогов.
По его словам, Украина могла бы расстаться с Запорожской области мирно и полюбовно, но киевские власти избрали в отношении мирного населения тактику запугивания, террора и смерти.
"Теперь Украина в сознании всех жителей Запорожской области – это кровь, страдание, террор и смерть", - подчеркнул Рогов.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.