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ВСУ вновь обстреляли районы Донецка, заявили в ДНР
ВСУ вновь обстреляли районы Донецка, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.09.2022
ВСУ вновь обстреляли районы Донецка, заявили в ДНР
Украинские войска в ночь на субботу вновь обстреляли ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T05:49
2022-09-24T05:49
2022-09-24T05:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
красногоровка
петровский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь на субботу вновь обстреляли ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, украинские войска в 04.10 открыли огонь по Старомихайловке выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, а в 05.16 по Александровке (четыре снаряда калибром 152 миллиметра).
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), красногоровка, петровский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Красногоровка, Петровский район, СЦКК
ВСУ вновь обстреляли районы Донецка, заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ вновь обстреляли района Донецка