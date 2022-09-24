https://ria.ru/20220924/svo-1819103539.html

ВСУ вновь обстреляли районы Донецка, заявили в ДНР

ВСУ вновь обстреляли районы Донецка, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.09.2022

ВСУ вновь обстреляли районы Донецка, заявили в ДНР

Украинские войска в ночь на субботу вновь обстреляли ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T05:49

2022-09-24T05:49

2022-09-24T05:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

красногоровка

петровский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь на субботу вновь обстреляли ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, украинские войска в 04.10 открыли огонь по Старомихайловке выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, а в 05.16 по Александровке (четыре снаряда калибром 152 миллиметра).

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

красногоровка

петровский район

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в мире, донецк (днр), красногоровка, петровский район, сцкк