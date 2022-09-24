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В Приморье мобилизованные граждане прибывают в новые подразделения
В Приморье мобилизованные граждане прибывают в новые подразделения - РИА Новости, 24.09.2022
В Приморье мобилизованные граждане прибывают в новые подразделения
Призванные из запаса в рамках частичной мобилизации в Приморском крае граждане начали прибывать в формируемые воинские части и подразделения, сообщили в... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T05:08
2022-09-24T05:08
2022-09-24T05:08
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
приморский край
владивосток
частичная мобилизация в россии
общество
безопасность
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Призванные из запаса в рамках частичной мобилизации в Приморском крае граждане начали прибывать в формируемые воинские части и подразделения, сообщили в Минобороны России.Ранее портал "Объясняем.рф" сообщил, что из призванных в рамках частичной мобилизации будут сформированы новые воинские части."В Приморском крае призванные из запаса в рамках проведения частичной мобилизации граждане начали прибывать в формируемые воинские части и подразделения", - говорится в сообщении.Отмечается, что во Владивостоке развернут пункт приема личного состава, на котором прибывающие получают военную форму одежды, экипировку и средства индивидуальной защиты, оформляют необходимые документы.После распределения призванные из запаса военнослужащие приступят к занятиям по боевому слаживанию на одном из военных полигонов.Помимо этого, как рассказали в Минобороны РФ, в Петропавловске-Камчатском призванным в рамках частичной мобилизации вручили боевое оружие. Командующий войсками и силами на северо-востоке вице-адмирал Александр Юлдашев отметил, что сегодня военнослужащие выполняют важные задачи по защите соотечественников и жителей России.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о проведении в стране частичной мобилизации.
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819055740.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир путин, россия, приморский край, владивосток, частичная мобилизация в россии, общество, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Приморский край, Владивосток, Частичная мобилизация в России, Общество, Безопасность
В Приморье мобилизованные граждане прибывают в новые подразделения
В Приморье призванные в рамках частичной мобилизации прибывают в формируемые подразделения