https://ria.ru/20220924/svo-1819103013.html

В Приморье мобилизованные граждане прибывают в новые подразделения

В Приморье мобилизованные граждане прибывают в новые подразделения - РИА Новости, 24.09.2022

В Приморье мобилизованные граждане прибывают в новые подразделения

Призванные из запаса в рамках частичной мобилизации в Приморском крае граждане начали прибывать в формируемые воинские части и подразделения, сообщили в... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T05:08

2022-09-24T05:08

2022-09-24T05:08

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

приморский край

владивосток

частичная мобилизация в россии

общество

безопасность

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Призванные из запаса в рамках частичной мобилизации в Приморском крае граждане начали прибывать в формируемые воинские части и подразделения, сообщили в Минобороны России.Ранее портал "Объясняем.рф" сообщил, что из призванных в рамках частичной мобилизации будут сформированы новые воинские части."В Приморском крае призванные из запаса в рамках проведения частичной мобилизации граждане начали прибывать в формируемые воинские части и подразделения", - говорится в сообщении.Отмечается, что во Владивостоке развернут пункт приема личного состава, на котором прибывающие получают военную форму одежды, экипировку и средства индивидуальной защиты, оформляют необходимые документы.После распределения призванные из запаса военнослужащие приступят к занятиям по боевому слаживанию на одном из военных полигонов.Помимо этого, как рассказали в Минобороны РФ, в Петропавловске-Камчатском призванным в рамках частичной мобилизации вручили боевое оружие. Командующий войсками и силами на северо-востоке вице-адмирал Александр Юлдашев отметил, что сегодня военнослужащие выполняют важные задачи по защите соотечественников и жителей России.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819055740.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

приморский край

владивосток

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владимир путин, россия, приморский край, владивосток, частичная мобилизация в россии, общество, безопасность