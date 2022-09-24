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ВСУ в ночь на субботу четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/svo-1819102699.html
ВСУ в ночь на субботу четыре раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ в ночь на субботу четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.09.2022
ВСУ в ночь на субботу четыре раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска в ночь на субботу четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 снарядов, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T04:29
2022-09-24T04:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь на субботу четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 снарядов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, в 3.37 было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, а в 3.52 - четыре снаряда по населенному пункту Пантелеймоновка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
04:29 24.09.2022
 
ВСУ в ночь на субботу четыре раза обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: за ночь зафиксировано четыре обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь на субботу четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 снарядов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 0.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 1.20 – населенный пункт Орловка – Каштановое: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, в 3.37 было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, а в 3.52 - четыре снаряда по населенному пункту Пантелеймоновка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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