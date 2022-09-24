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ВСУ в ночь на субботу четыре раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ в ночь на субботу четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.09.2022

ВСУ в ночь на субботу четыре раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска в ночь на субботу четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 снарядов, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T04:29

2022-09-24T04:29

2022-09-24T04:29

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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сцкк

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь на субботу четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 снарядов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, в 3.37 было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, а в 3.52 - четыре снаряда по населенному пункту Пантелеймоновка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк