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ВСУ в ночь на субботу четыре раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ в ночь на субботу четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.09.2022
ВСУ в ночь на субботу четыре раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска в ночь на субботу четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 снарядов, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T04:29
2022-09-24T04:29
2022-09-24T04:29
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь на субботу четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 снарядов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, в 3.37 было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, а в 3.52 - четыре снаряда по населенному пункту Пантелеймоновка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ в ночь на субботу четыре раза обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: за ночь зафиксировано четыре обстрела со стороны ВСУ