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В Бердянске развивается добровольческое движение в поддержку России - РИА Новости, 24.09.2022
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https://ria.ru/20220924/svo-1819095657.html
В Бердянске развивается добровольческое движение в поддержку России
В Бердянске развивается добровольческое движение в поддержку России - РИА Новости, 24.09.2022
В Бердянске развивается добровольческое движение в поддержку России
В еще недавно находившемся под властью киевского режима Бердянске в Запорожской области активно развивается добровольческое движение в поддержку России,... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T00:47
2022-09-24T01:57
специальная военная операция на украине
россия
бердянск
запорожская область
общество
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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 24 сен — РИА Новости. В еще недавно находившемся под властью киевского режима Бердянске в Запорожской области активно развивается добровольческое движение в поддержку России, рассказали РИА Новости организаторы и волонтеры.Среди добровольцев — много молодежи. Почти все встали в строй, помня историю своей семьи, предков, освобождавших Бердянск от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной.Есть среди добровольцев и девушки, например 26-летняя Любовь, которая считает Россию своей страной."Они (украинские военные. — Прим. ред.) убивают детей невинных, невинных людей, убивают города. Я считаю, что Россия достойна нас и достойна меня, я готова защищать Россию — свою страну. Давно я ждала это время, когда, наконец, придет Россия и даст нам жить, а не выживать", — пояснила девушка.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходит референдум о вхождение в состав России.С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818700960.html
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россия
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россия, бердянск, запорожская область, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Бердянск, Запорожская область, Общество
00:47 24.09.2022 (обновлено: 01:57 24.09.2022)
 
В Бердянске развивается добровольческое движение в поддержку России

В Запорожской области активно развивается добровольческое движение в поддержку России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 24 сен — РИА Новости. В еще недавно находившемся под властью киевского режима Бердянске в Запорожской области активно развивается добровольческое движение в поддержку России, рассказали РИА Новости организаторы и волонтеры.

"Добровольческое движение создано и начинает усиленно развиваться с целью привлечения мирного населения в качестве как солдата на передовой, так и тех, кто обеспечивает крепкий тыл, чтобы освободить нашу Родину наконец-то, наши города и населенные пункты, и нашу землю от фашистов в прямом смысле этого слова", — отметил Сергей Куропятников, и.о. начальника 4-го пожарно-спасательного отряда ГУ по ЧС администрации Запорожской области.

Среди добровольцев — много молодежи. Почти все встали в строй, помня историю своей семьи, предков, освобождавших Бердянск от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной.
Есть среди добровольцев и девушки, например 26-летняя Любовь, которая считает Россию своей страной.
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"Они (украинские военные. — Прим. ред.) убивают детей невинных, невинных людей, убивают города. Я считаю, что Россия достойна нас и достойна меня, я готова защищать Россию — свою страну. Давно я ждала это время, когда, наконец, придет Россия и даст нам жить, а не выживать", — пояснила девушка.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходит референдум о вхождение в состав России.
С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.
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