https://ria.ru/20220924/svo-1819095657.html

В Бердянске развивается добровольческое движение в поддержку России

В Бердянске развивается добровольческое движение в поддержку России - РИА Новости, 24.09.2022

В Бердянске развивается добровольческое движение в поддержку России

В еще недавно находившемся под властью киевского режима Бердянске в Запорожской области активно развивается добровольческое движение в поддержку России,... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T00:47

2022-09-24T00:47

2022-09-24T01:57

специальная военная операция на украине

россия

бердянск

запорожская область

общество

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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 24 сен — РИА Новости. В еще недавно находившемся под властью киевского режима Бердянске в Запорожской области активно развивается добровольческое движение в поддержку России, рассказали РИА Новости организаторы и волонтеры.Среди добровольцев — много молодежи. Почти все встали в строй, помня историю своей семьи, предков, освобождавших Бердянск от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной.Есть среди добровольцев и девушки, например 26-летняя Любовь, которая считает Россию своей страной."Они (украинские военные. — Прим. ред.) убивают детей невинных, невинных людей, убивают города. Я считаю, что Россия достойна нас и достойна меня, я готова защищать Россию — свою страну. Давно я ждала это время, когда, наконец, придет Россия и даст нам жить, а не выживать", — пояснила девушка.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходит референдум о вхождение в состав России.С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818700960.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

бердянск

запорожская область

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россия, бердянск, запорожская область, общество