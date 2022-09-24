https://ria.ru/20220924/sud-1819101320.html

Суд обязал ветклинику выплатить хозяйке погибшей собаки 207 тысяч рублей

Суд обязал ветклинику выплатить хозяйке погибшей собаки 207 тысяч рублей - РИА Новости, 24.09.2022

Суд обязал ветклинику выплатить хозяйке погибшей собаки 207 тысяч рублей

Ветеринарная клиника, где из-за неправильного лечения погиб йоркширский терьер, заплатит его хозяйке более 207 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Кузьминском... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T03:22

2022-09-24T03:22

2022-09-24T08:21

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Ветеринарная клиника, где из-за неправильного лечения погиб йоркширский терьер, заплатит его хозяйке более 207 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Кузьминском районном суде Москвы.Согласно материалам дела, собаке лечили ротовую полость, но после процедур состояние только ухудшилось. Хозяйка настояла на повторном осмотре и оказалось, что у пса — отек легких. Его поместили в реанимацию на ИВЛ, но безуспешно — животное погибло.Хозяйка обратилась в суд. Руководство ветклиники просило отклонить иск, но инстанция встала на сторону женщины.Суд указал, что клиника не рассказала о применяемых к животному медикаментах, в том числе при анестезиологическом вмешательстве, их воздействии на животное и возможных рисках и негативных последствиях введения препаратов. Также врачи не провели обследование, чтобы выявить, есть ли противопоказания.Эксперт, привлеченный судом, усмотрел причинно-следственную связь между оказанным лечением и смертью собаки: гибель животного, вероятнее всего, наступила вследствие неоказания адекватных реанимационных мероприятий на протяжении длительного времени после возникновения признаков патологии из-за отсутствия должного послеоперационного мониторинга.Суд обязал клинику выплатить более 207 тысяч рублей — это возврат денег за лечение, расходы на юриста, штрафы и т.д.Хотя истец требовала компенсацию за собаку в 50 тысяч рублей, суд признал рыночную стоимость в один рубль, поскольку взрослые собаки, в отличие от щенков, "представляют духовную ценность только для своих хозяев, они не обладают покупательским спросом и их предлагают отдать в хорошие руки". А вот моральный вред от потери питомца суд оценил в пять тысяч рублей.

https://ria.ru/20220923/sud-1818999229.html

https://ria.ru/20220919/kloster-1817926474.html

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происшествия, москва