https://ria.ru/20220924/sud-1819101320.html
Суд обязал ветклинику выплатить хозяйке погибшей собаки 207 тысяч рублей
Суд обязал ветклинику выплатить хозяйке погибшей собаки 207 тысяч рублей - РИА Новости, 24.09.2022
Суд обязал ветклинику выплатить хозяйке погибшей собаки 207 тысяч рублей
Ветеринарная клиника, где из-за неправильного лечения погиб йоркширский терьер, заплатит его хозяйке более 207 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Кузьминском... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T03:22
2022-09-24T03:22
2022-09-24T08:21
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Ветеринарная клиника, где из-за неправильного лечения погиб йоркширский терьер, заплатит его хозяйке более 207 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Кузьминском районном суде Москвы.Согласно материалам дела, собаке лечили ротовую полость, но после процедур состояние только ухудшилось. Хозяйка настояла на повторном осмотре и оказалось, что у пса — отек легких. Его поместили в реанимацию на ИВЛ, но безуспешно — животное погибло.Хозяйка обратилась в суд. Руководство ветклиники просило отклонить иск, но инстанция встала на сторону женщины.Суд указал, что клиника не рассказала о применяемых к животному медикаментах, в том числе при анестезиологическом вмешательстве, их воздействии на животное и возможных рисках и негативных последствиях введения препаратов. Также врачи не провели обследование, чтобы выявить, есть ли противопоказания.Эксперт, привлеченный судом, усмотрел причинно-следственную связь между оказанным лечением и смертью собаки: гибель животного, вероятнее всего, наступила вследствие неоказания адекватных реанимационных мероприятий на протяжении длительного времени после возникновения признаков патологии из-за отсутствия должного послеоперационного мониторинга.Суд обязал клинику выплатить более 207 тысяч рублей — это возврат денег за лечение, расходы на юриста, штрафы и т.д.Хотя истец требовала компенсацию за собаку в 50 тысяч рублей, суд признал рыночную стоимость в один рубль, поскольку взрослые собаки, в отличие от щенков, "представляют духовную ценность только для своих хозяев, они не обладают покупательским спросом и их предлагают отдать в хорошие руки". А вот моральный вред от потери питомца суд оценил в пять тысяч рублей.
https://ria.ru/20220923/sud-1818999229.html
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происшествия, москва
03:22 24.09.2022 (обновлено: 08:21 24.09.2022)
Суд обязал ветклинику выплатить хозяйке погибшей собаки 207 тысяч рублей
Суд обязал ветклинику выплатить более 207 тысяч рублей хозяйке погибшей собаки
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Ветеринарная клиника, где из-за неправильного лечения погиб йоркширский терьер, заплатит его хозяйке более 207 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Кузьминском районном суде Москвы.
Согласно материалам дела, собаке лечили ротовую полость, но после процедур состояние только ухудшилось. Хозяйка настояла на повторном осмотре и оказалось, что у пса — отек легких. Его поместили в реанимацию на ИВЛ, но безуспешно — животное погибло.
Хозяйка обратилась в суд. Руководство ветклиники просило отклонить иск, но инстанция встала на сторону женщины.
Суд указал, что клиника не рассказала о применяемых к животному медикаментах, в том числе при анестезиологическом вмешательстве, их воздействии на животное и возможных рисках и негативных последствиях введения препаратов. Также врачи не провели обследование, чтобы выявить, есть ли противопоказания.
Эксперт, привлеченный судом, усмотрел причинно-следственную связь между оказанным лечением и смертью собаки: гибель животного, вероятнее всего, наступила вследствие неоказания адекватных реанимационных мероприятий на протяжении длительного времени после возникновения признаков патологии из-за отсутствия должного послеоперационного мониторинга.
Суд обязал клинику выплатить более 207 тысяч рублей — это возврат денег за лечение, расходы на юриста, штрафы и т.д.
Хотя истец требовала компенсацию за собаку в 50 тысяч рублей, суд признал рыночную стоимость в один рубль, поскольку взрослые собаки, в отличие от щенков, "представляют духовную ценность только для своих хозяев, они не обладают покупательским спросом и их предлагают отдать в хорошие руки". А вот моральный вред от потери питомца суд оценил в пять тысяч рублей.