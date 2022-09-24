https://ria.ru/20220924/strelba-1819157377.html

Житель Екатеринбурга устроил стрельбу на детской площадке

Житель Екатеринбурга устроил стрельбу на детской площадке - РИА Новости, 24.09.2022

Житель Екатеринбурга устроил стрельбу на детской площадке

Пьяный екатеринбуржец устроил стрельбу из травматического пистолета на детской площадке, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-группе УМВД... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T14:09

2022-09-24T14:09

2022-09-24T14:09

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Пьяный екатеринбуржец устроил стрельбу из травматического пистолета на детской площадке, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-группе УМВД Екатеринбурга в субботу.По информации ведомства, сообщение о происшествии по улице Бисертской поступило в отдел полиции №13 Чкаловского района, на место прибыла группа немедленного реагирования. Оперативники задержали 46-летнего местного жителя, имевшего признаки сильного алкогольного опьянения. В момент стрельбы на площадке находились родители с детьми, пострадал один из мужчин."Медиками осмотрен 38-летний гражданин, получивший поверхностную травму уха, госпитализация ему не понадобилась", - сказал собеседник агентства.Полицейские изъяли у пьяного дебошира зарегистрированный травматический пистолет, сейчас мужчина находится в территориальном ОВД, где в отношении него составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

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екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург