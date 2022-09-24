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Житель Екатеринбурга устроил стрельбу на детской площадке - РИА Новости, 24.09.2022
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Житель Екатеринбурга устроил стрельбу на детской площадке
Житель Екатеринбурга устроил стрельбу на детской площадке - РИА Новости, 24.09.2022
Житель Екатеринбурга устроил стрельбу на детской площадке
Пьяный екатеринбуржец устроил стрельбу из травматического пистолета на детской площадке, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-группе УМВД... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T14:09
2022-09-24T14:09
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Пьяный екатеринбуржец устроил стрельбу из травматического пистолета на детской площадке, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-группе УМВД Екатеринбурга в субботу.По информации ведомства, сообщение о происшествии по улице Бисертской поступило в отдел полиции №13 Чкаловского района, на место прибыла группа немедленного реагирования. Оперативники задержали 46-летнего местного жителя, имевшего признаки сильного алкогольного опьянения. В момент стрельбы на площадке находились родители с детьми, пострадал один из мужчин."Медиками осмотрен 38-летний гражданин, получивший поверхностную травму уха, госпитализация ему не понадобилась", - сказал собеседник агентства.Полицейские изъяли у пьяного дебошира зарегистрированный травматический пистолет, сейчас мужчина находится в территориальном ОВД, где в отношении него составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
14:09 24.09.2022
 
Житель Екатеринбурга устроил стрельбу на детской площадке

Пьяный житель Екатеринбурга устроил стрельбу на детской площадке и ранил одного человека

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Пьяный екатеринбуржец устроил стрельбу из травматического пистолета на детской площадке, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-группе УМВД Екатеринбурга в субботу.
По информации ведомства, сообщение о происшествии по улице Бисертской поступило в отдел полиции №13 Чкаловского района, на место прибыла группа немедленного реагирования. Оперативники задержали 46-летнего местного жителя, имевшего признаки сильного алкогольного опьянения. В момент стрельбы на площадке находились родители с детьми, пострадал один из мужчин.
"Медиками осмотрен 38-летний гражданин, получивший поверхностную травму уха, госпитализация ему не понадобилась", - сказал собеседник агентства.
Полицейские изъяли у пьяного дебошира зарегистрированный травматический пистолет, сейчас мужчина находится в территориальном ОВД, где в отношении него составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".
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