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Драмеди, мистика, комедии: что смотреть в онлайн-кинотеатрах осенью - РИА Новости, 24.09.2022
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Культура
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Драмеди, мистика, комедии: что смотреть в онлайн-кинотеатрах осенью
Драмеди, мистика, комедии: что смотреть в онлайн-кинотеатрах осенью - РИА Новости, 24.09.2022
Драмеди, мистика, комедии: что смотреть в онлайн-кинотеатрах осенью
Недавно в Сочи завершился фестиваль "Новый сезон". Там российские стриминги показали свои флагманские проекты — сериалы об отношениях, борьбе за справедливость, РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T08:00
2022-09-24T08:14
культура
данила козловский
россия
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что посмотреть
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СОЧИ, 24 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Недавно в Сочи завершился фестиваль "Новый сезон". Там российские стриминги показали свои флагманские проекты — сериалы об отношениях, борьбе за справедливость, буллинге, токсичных партнерах, мистических школах и романтических мечтах. РИА Новости рассказывает, что ждет зрителей осенью в онлайн-кинотеатрах.Качество, а не количество"Мы видим спрос на качественный контент, будь то комедия или драма, — говорит продюсер Start Ирина Соснова. — А наша задача — выпускать событийные премьеры".На "Новом сезоне" платформа представила проект с социальной повесткой — "Алиса не может ждать". Сериал о девушке, которая скоро ослепнет, а мать (Анна Михалкова) от нее это скрывает. Здесь — удивительный тандем главных героинь, детальные диалоги. Очень подробно показана будничная рутина подростка: от споров с родителями до непонимания сверстников, импульсивных поступков, баланса между ложью и правдой.Стриминги прибегают к коллаборациям — это позволяет оптимизировать затраты и охватить большую аудиторию, в том числе за счет совместных маркетинговых активностей.Например, проект "Пансион" о мистическом учебном заведении на острове в Балтийском море. Студенток (в исполнении Стаси Милославской и Елизаветы Шакиры) будет учить манерам глава заведения Виктория Толстоганова."Главное, чтобы не было количественной гонки: от этого страдает даже не бизнес, а аудитория, — уверен продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев. — Мне важно "попадать" в зрителя, чтобы он испытывал эмоции и ему не было жалко потраченного времени".Но как определить, что проект успешен? Как считает Гордеев, важно быть актуальным и не забывать, что хороший контент должен оставлять след в вечности.С такой задачей пытается справиться "Лэйт Найт Скул" — молодежная история про старшеклассников, которые нелегально снимают ток-шоу про свои проблемы. Напряжения проекту придают скандальные темы, которые подростки затрагивают ради привлечения внимания.Жанр не важен"Сейчас ничего принципиально не меняется в зрительском восприятии, — говорит Соколовский. — Есть гипотеза, что аудитории в трудный период больше хочется развлечений, комедий. Но я думаю, это не так. Интерес к ярким персонажам и драматургическим историям не исчезает. А как это снято — второй вопрос".Чтобы увлечь зрителя, онлайн-платформы экспериментируют и совмещают жанры. Так, проект Кинопоиска "Конец света" с Юрием Колокольниковым и Семеном Трескуновым лавирует между комедией, мистикой и драмой. В нем рассказывается, как Князь Тьмы — отец обычного кассира в продуктовом магазине — развивает план по захвату мира.Не менее мистическая история — "13 клиническая" от "ИВИ". Данила Козловский играет врача со странным заболеванием, справиться с которым помогают Паулина Андреева и Виктория Исакова.В "Я любила мужа" со Светланой Ходченковой героиня случайно убивает супруга, узнав об измене. Этот проект Premier — на стыке драмы и комедии. Чтобы отвести от себя подозрения, она начинает встречаться со следователем, ведущим дело."Комплекс Бога" от Kion совмещает детектив и драму: рассказывает о бизнесмене с опасными наклонностями, его психиатре, а также пропаже дочери известного пианиста.Стоит внимания и сериал more.tv и Wink "Надвое" с Данилой Козловским и Александром Петровым.По словам Александра Косарима (Wink), это любопытное и тонкое наблюдение за современными мужчинами и женщинами, которым приходится искать ответы на вечные вопросы, отстаивать право на любовь."Нет жанра, который предопределил бы успех проекта: в зрителе сейчас откликаются и комедия, и драма — со всеми ответвлениями фантастики, мистики, триллера, — поясняет Гавриил Гордеев. — Драмеди очень цепляет: когда есть расслабление и напряжение в рамках одного произведения".По его словам, Okko делает ставку на "антителевизионный" контент — осознанно выбранные произведения, которые аудитория не смотрит "фоном".Тренды: удивлять и дарить надеждуОдин из главных проектов платформы Start — "Черная весна" с Глебом Калюжным, Артемом Кошманом и Артемом Ткаченко. Здесь смешиваются не только жанры, но и эпохи. Друзья находят пистолеты XIX века и решают организовать дуэльный клуб. Сначала один из героев намерен отстоять честь девушки, в которую влюблен, а после их поединки станут своеобразным посвящением во взрослую жизнь."Для успеха нужен грамотный микс традиций и новаторства, звезд и новых лиц, проверенных и молодых сценаристов, режиссеров и продюсеров, — уверен Косарим. — Обязательно нужно привносить какую-то фишку в проект — это могут быть нестандартные сюжеты, необычный актерский тандем".Проект more.tv и Wink "Аврора" Романа Волобуева — своеобразный коктейль из драмеди с элементами черного юмора и психологического триллера. Александра (Лена Тронина) понимает, что из ее жизни выпали последние четыре недели, когда она начала отмечать 25-летие. Героиня пускается в путешествие назад, причем не только на месяц, но и в подростковый и детский возраст.Фильм "ИВИ" "Либерея. Охотники за сокровищами" — микс из "Индианы Джонса" и "Сокровища нации". Герой Илья (Тихон Жизневский) во время ремонта в квартире обнаруживает старинный оклад. Артефакт дает подсказку, где искать легендарную библиотеку Ивана Грозного. Про находку узнают опасные авантюристы и начинают охотиться за Ильей. Чтобы спастись, он вместе с отцом (Алексей Серебряков) и девушкой-филологом должен первым добраться до собрания древних документов книг.Герои путешествуют от Вологды до Нарьян-Мара, оказываются под водой и даже в тайных подземельях Кремля. Динамичный приключенческий фильм выйдет сначала в кино, а после — онлайн.
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Анна Нехаева
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данила козловский, россия, кинопоиск, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Данила Козловский, Россия, Кинопоиск, Кино и сериалы, что посмотреть
08:00 24.09.2022 (обновлено: 08:14 24.09.2022)
 

Драмеди, мистика, комедии: что смотреть в онлайн-кинотеатрах осенью

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Аврора"
Кадр из сериала Аврора
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Недавно в Сочи завершился фестиваль "Новый сезон". Там российские стриминги показали свои флагманские проекты — сериалы об отношениях, борьбе за справедливость, буллинге, токсичных партнерах, мистических школах и романтических мечтах. РИА Новости рассказывает, что ждет зрителей осенью в онлайн-кинотеатрах.

Качество, а не количество

"Мы видим спрос на качественный контент, будь то комедия или драма, — говорит продюсер Start Ирина Соснова. — А наша задача — выпускать событийные премьеры".
На "Новом сезоне" платформа представила проект с социальной повесткой — "Алиса не может ждать". Сериал о девушке, которая скоро ослепнет, а мать (Анна Михалкова) от нее это скрывает. Здесь — удивительный тандем главных героинь, детальные диалоги. Очень подробно показана будничная рутина подростка: от споров с родителями до непонимания сверстников, импульсивных поступков, баланса между ложью и правдой.
© Онлайн-кинотеатр STARTКадр из сериала "Алиса не может ждать"
Кадр из сериала Алиса не может ждать
© Онлайн-кинотеатр START
Кадр из сериала "Алиса не может ждать"

"Уход зарубежных мейджоров открыл перед российской кино-сериальной индустрией новые перспективы, — отмечает директор по контентной политике "Ростелекома" (видеосервис Wink) Александр Косарим. — Интерес к отечественному контенту вырос — не только вынужденно, но и благодаря тому, что в стране выпускают действительно крутой и сильный продукт. Что касается Wink, то мы не только не сократили программу оригинального производства, но и собираемся наращивать ее".

Стриминги прибегают к коллаборациям — это позволяет оптимизировать затраты и охватить большую аудиторию, в том числе за счет совместных маркетинговых активностей.

"Все стартанули феноменально в плане контента, оригинальных проектов — невероятное богатство форм, идей, — считает директор департамента собственного производства "ИВИ" Вадим Соколовский. — Онлайн-платформы дают возможность творцам раскрепоститься. Быть максимально честными, открытыми, реализовывать свой потенциал".

Например, проект "Пансион" о мистическом учебном заведении на острове в Балтийском море. Студенток (в исполнении Стаси Милославской и Елизаветы Шакиры) будет учить манерам глава заведения Виктория Толстоганова.
"Главное, чтобы не было количественной гонки: от этого страдает даже не бизнес, а аудитория, — уверен продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев. — Мне важно "попадать" в зрителя, чтобы он испытывал эмоции и ему не было жалко потраченного времени".
Но как определить, что проект успешен? Как считает Гордеев, важно быть актуальным и не забывать, что хороший контент должен оставлять след в вечности.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Кадр из сериала "Лэйт Найт Скул"

Кадр из сериала Лэйт найт скул
1 из 4

Кадр из сериала "Лэйт Найт Скул"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Герои сериала "Лэйт Найт Скул"

Кадр из сериала Лэйт найт скул
2 из 4

Герои сериала "Лэйт Найт Скул"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Фрагмент сериала "Лэйт Найт Скул"

Кадр из сериала Лэйт найт скул
3 из 4

Фрагмент сериала "Лэйт Найт Скул"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Сериал "Лэйт Найт Скул"

Кадр из сериала Лэйт найт скул
4 из 4

Сериал "Лэйт Найт Скул"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
1 из 4

Кадр из сериала "Лэйт Найт Скул"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
2 из 4

Герои сериала "Лэйт Найт Скул"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
3 из 4

Фрагмент сериала "Лэйт Найт Скул"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
4 из 4

Сериал "Лэйт Найт Скул"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
С такой задачей пытается справиться "Лэйт Найт Скул" — молодежная история про старшеклассников, которые нелегально снимают ток-шоу про свои проблемы. Напряжения проекту придают скандальные темы, которые подростки затрагивают ради привлечения внимания.

Жанр не важен

"Сейчас ничего принципиально не меняется в зрительском восприятии, — говорит Соколовский. — Есть гипотеза, что аудитории в трудный период больше хочется развлечений, комедий. Но я думаю, это не так. Интерес к ярким персонажам и драматургическим историям не исчезает. А как это снято — второй вопрос".
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"Кадр из сериала "Конец света"
Кадр из сериала Конец света
1 из 2
Кадр из сериала "Конец света"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"

Сцена из сериала "Конец света"

Кадр из сериала Конец света
2 из 2

Сцена из сериала "Конец света"

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
1 из 2
Кадр из сериала "Конец света"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
2 из 2

Сцена из сериала "Конец света"

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
Чтобы увлечь зрителя, онлайн-платформы экспериментируют и совмещают жанры. Так, проект Кинопоиска "Конец света" с Юрием Колокольниковым и Семеном Трескуновым лавирует между комедией, мистикой и драмой. В нем рассказывается, как Князь Тьмы — отец обычного кассира в продуктовом магазине — развивает план по захвату мира.

"Конец света" — в хорошем смысле наглая комедия про отношения с родственниками, — поясняет руководитель "Плюс Студии" Михаил Китаев. — В этом сериале мы рассказываем историю, где есть и драма, и моменты, когда становится неудобно, но при этом смешно".

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"Кадр из сериала "Конец света"
Кадр из сериала Конец света
1 из 2
Кадр из сериала "Конец света"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "13 клиническая"
Кадр из сериала 13 клиническая
2 из 2
Кадр из сериала "13 клиническая"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
1 из 2
Кадр из сериала "Конец света"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
2 из 2
Кадр из сериала "13 клиническая"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Не менее мистическая история — "13 клиническая" от "ИВИ". Данила Козловский играет врача со странным заболеванием, справиться с которым помогают Паулина Андреева и Виктория Исакова.
В "Я любила мужа" со Светланой Ходченковой героиня случайно убивает супруга, узнав об измене. Этот проект Premier — на стыке драмы и комедии. Чтобы отвести от себя подозрения, она начинает встречаться со следователем, ведущим дело.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Я любила мужа"
Кадр из сериала Я любила мужа
1 из 3
Кадр из сериала "Я любила мужа"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

"Я любила мужа" со Светланой Ходченковой

Кадр из сериала Я любила мужа
2 из 3

"Я любила мужа" со Светланой Ходченковой

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Героини сериала "Я любила мужа"

Кадр из сериала Я любила мужа
3 из 3

Героини сериала "Я любила мужа"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
1 из 3
Кадр из сериала "Я любила мужа"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
2 из 3

"Я любила мужа" со Светланой Ходченковой

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
3 из 3

Героини сериала "Я любила мужа"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
"Комплекс Бога" от Kion совмещает детектив и драму: рассказывает о бизнесмене с опасными наклонностями, его психиатре, а также пропаже дочери известного пианиста.
Стоит внимания и сериал more.tv и Wink "Надвое" с Данилой Козловским и Александром Петровым.

"Это наш главный осенний блокбастер, очень массовая история, — говорит генеральный директор more.tv Дмитрий Гранов. — Новая работа Валерия Тодоровского, большого мастера, чьи фильмы во многом сформировали облик современного русского кино".

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Комплекс бога"
Кадр из сериала Комплекс бога
1 из 4
Кадр из сериала "Комплекс бога"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Надвое"
Кадр из сериала Надвое
2 из 4
Кадр из сериала "Надвое"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Фрагмент сериала "Надвое"

Кадр из сериала Надвое
3 из 4

Фрагмент сериала "Надвое"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Герои сериала "Надвое"

Кадр из сериала Надвое
4 из 4

Герои сериала "Надвое"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
1 из 4
Кадр из сериала "Комплекс бога"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
2 из 4
Кадр из сериала "Надвое"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
3 из 4

Фрагмент сериала "Надвое"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
4 из 4

Герои сериала "Надвое"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
По словам Александра Косарима (Wink), это любопытное и тонкое наблюдение за современными мужчинами и женщинами, которым приходится искать ответы на вечные вопросы, отстаивать право на любовь.
"Нет жанра, который предопределил бы успех проекта: в зрителе сейчас откликаются и комедия, и драма — со всеми ответвлениями фантастики, мистики, триллера, — поясняет Гавриил Гордеев. — Драмеди очень цепляет: когда есть расслабление и напряжение в рамках одного произведения".
По его словам, Okko делает ставку на "антителевизионный" контент — осознанно выбранные произведения, которые аудитория не смотрит "фоном".

Тренды: удивлять и дарить надежду

Один из главных проектов платформы Start — "Черная весна" с Глебом Калюжным, Артемом Кошманом и Артемом Ткаченко. Здесь смешиваются не только жанры, но и эпохи. Друзья находят пистолеты XIX века и решают организовать дуэльный клуб. Сначала один из героев намерен отстоять честь девушки, в которую влюблен, а после их поединки станут своеобразным посвящением во взрослую жизнь.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Черная весна"
Кадр из сериала Черная весна
1 из 4
Кадр из сериала "Черная весна"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Герои сериала "Аврора"

Кадр из сериала Аврора
2 из 4

Герои сериала "Аврора"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Героиня сериала "Аврора"

Кадр из сериала Аврора
3 из 4

Героиня сериала "Аврора"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Аврора"
Кадр из сериала Аврора
4 из 4
Кадр из сериала "Аврора"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
1 из 4
Кадр из сериала "Черная весна"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
2 из 4

Герои сериала "Аврора"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
3 из 4

Героиня сериала "Аврора"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
4 из 4
Кадр из сериала "Аврора"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
"Для успеха нужен грамотный микс традиций и новаторства, звезд и новых лиц, проверенных и молодых сценаристов, режиссеров и продюсеров, — уверен Косарим. — Обязательно нужно привносить какую-то фишку в проект — это могут быть нестандартные сюжеты, необычный актерский тандем".
Проект more.tv и Wink "Аврора" Романа Волобуева — своеобразный коктейль из драмеди с элементами черного юмора и психологического триллера. Александра (Лена Тронина) понимает, что из ее жизни выпали последние четыре недели, когда она начала отмечать 25-летие. Героиня пускается в путешествие назад, причем не только на месяц, но и в подростковый и детский возраст.
Фильм "ИВИ" "Либерея. Охотники за сокровищами" — микс из "Индианы Джонса" и "Сокровища нации". Герой Илья (Тихон Жизневский) во время ремонта в квартире обнаруживает старинный оклад. Артефакт дает подсказку, где искать легендарную библиотеку Ивана Грозного. Про находку узнают опасные авантюристы и начинают охотиться за Ильей. Чтобы спастись, он вместе с отцом (Алексей Серебряков) и девушкой-филологом должен первым добраться до собрания древних документов книг.
© АНО "Медиа Юниверсал Ивент" (2022)

Сцена из фильма "Либерея. Охотники за сокровищами"

Кадр из фильма Либерея. Охотники за сокровищами
1 из 3

Сцена из фильма "Либерея. Охотники за сокровищами"

© АНО "Медиа Юниверсал Ивент" (2022)
© АНО "Медиа Юниверсал Ивент" (2022)

Кадр из фильма "Либерея. Охотники за сокровищами"

Кадр из фильма Либерея. Охотники за сокровищами
2 из 3

Кадр из фильма "Либерея. Охотники за сокровищами"

© АНО "Медиа Юниверсал Ивент" (2022)
© АНО "Медиа Юниверсал Ивент" (2022)

Категория из фильма "Либерея. Охотники за сокровищами"

Кадр из фильма Либерея. Охотники за сокровищами
3 из 3

Категория из фильма "Либерея. Охотники за сокровищами"

© АНО "Медиа Юниверсал Ивент" (2022)
1 из 3

Сцена из фильма "Либерея. Охотники за сокровищами"

© АНО "Медиа Юниверсал Ивент" (2022)
2 из 3

Кадр из фильма "Либерея. Охотники за сокровищами"

© АНО "Медиа Юниверсал Ивент" (2022)
3 из 3

Категория из фильма "Либерея. Охотники за сокровищами"

© АНО "Медиа Юниверсал Ивент" (2022)
Герои путешествуют от Вологды до Нарьян-Мара, оказываются под водой и даже в тайных подземельях Кремля. Динамичный приключенческий фильм выйдет сначала в кино, а после — онлайн.
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