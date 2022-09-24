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Драмеди, мистика, комедии: что смотреть в онлайн-кинотеатрах осенью

Драмеди, мистика, комедии: что смотреть в онлайн-кинотеатрах осенью - РИА Новости, 24.09.2022

Драмеди, мистика, комедии: что смотреть в онлайн-кинотеатрах осенью

Недавно в Сочи завершился фестиваль "Новый сезон". Там российские стриминги показали свои флагманские проекты — сериалы об отношениях, борьбе за справедливость, РИА Новости, 24.09.2022

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СОЧИ, 24 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Недавно в Сочи завершился фестиваль "Новый сезон". Там российские стриминги показали свои флагманские проекты — сериалы об отношениях, борьбе за справедливость, буллинге, токсичных партнерах, мистических школах и романтических мечтах. РИА Новости рассказывает, что ждет зрителей осенью в онлайн-кинотеатрах.Качество, а не количество"Мы видим спрос на качественный контент, будь то комедия или драма, — говорит продюсер Start Ирина Соснова. — А наша задача — выпускать событийные премьеры".На "Новом сезоне" платформа представила проект с социальной повесткой — "Алиса не может ждать". Сериал о девушке, которая скоро ослепнет, а мать (Анна Михалкова) от нее это скрывает. Здесь — удивительный тандем главных героинь, детальные диалоги. Очень подробно показана будничная рутина подростка: от споров с родителями до непонимания сверстников, импульсивных поступков, баланса между ложью и правдой.Стриминги прибегают к коллаборациям — это позволяет оптимизировать затраты и охватить большую аудиторию, в том числе за счет совместных маркетинговых активностей.Например, проект "Пансион" о мистическом учебном заведении на острове в Балтийском море. Студенток (в исполнении Стаси Милославской и Елизаветы Шакиры) будет учить манерам глава заведения Виктория Толстоганова."Главное, чтобы не было количественной гонки: от этого страдает даже не бизнес, а аудитория, — уверен продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев. — Мне важно "попадать" в зрителя, чтобы он испытывал эмоции и ему не было жалко потраченного времени".Но как определить, что проект успешен? Как считает Гордеев, важно быть актуальным и не забывать, что хороший контент должен оставлять след в вечности.С такой задачей пытается справиться "Лэйт Найт Скул" — молодежная история про старшеклассников, которые нелегально снимают ток-шоу про свои проблемы. Напряжения проекту придают скандальные темы, которые подростки затрагивают ради привлечения внимания.Жанр не важен"Сейчас ничего принципиально не меняется в зрительском восприятии, — говорит Соколовский. — Есть гипотеза, что аудитории в трудный период больше хочется развлечений, комедий. Но я думаю, это не так. Интерес к ярким персонажам и драматургическим историям не исчезает. А как это снято — второй вопрос".Чтобы увлечь зрителя, онлайн-платформы экспериментируют и совмещают жанры. Так, проект Кинопоиска "Конец света" с Юрием Колокольниковым и Семеном Трескуновым лавирует между комедией, мистикой и драмой. В нем рассказывается, как Князь Тьмы — отец обычного кассира в продуктовом магазине — развивает план по захвату мира.Не менее мистическая история — "13 клиническая" от "ИВИ". Данила Козловский играет врача со странным заболеванием, справиться с которым помогают Паулина Андреева и Виктория Исакова.В "Я любила мужа" со Светланой Ходченковой героиня случайно убивает супруга, узнав об измене. Этот проект Premier — на стыке драмы и комедии. Чтобы отвести от себя подозрения, она начинает встречаться со следователем, ведущим дело."Комплекс Бога" от Kion совмещает детектив и драму: рассказывает о бизнесмене с опасными наклонностями, его психиатре, а также пропаже дочери известного пианиста.Стоит внимания и сериал more.tv и Wink "Надвое" с Данилой Козловским и Александром Петровым.По словам Александра Косарима (Wink), это любопытное и тонкое наблюдение за современными мужчинами и женщинами, которым приходится искать ответы на вечные вопросы, отстаивать право на любовь."Нет жанра, который предопределил бы успех проекта: в зрителе сейчас откликаются и комедия, и драма — со всеми ответвлениями фантастики, мистики, триллера, — поясняет Гавриил Гордеев. — Драмеди очень цепляет: когда есть расслабление и напряжение в рамках одного произведения".По его словам, Okko делает ставку на "антителевизионный" контент — осознанно выбранные произведения, которые аудитория не смотрит "фоном".Тренды: удивлять и дарить надеждуОдин из главных проектов платформы Start — "Черная весна" с Глебом Калюжным, Артемом Кошманом и Артемом Ткаченко. Здесь смешиваются не только жанры, но и эпохи. Друзья находят пистолеты XIX века и решают организовать дуэльный клуб. Сначала один из героев намерен отстоять честь девушки, в которую влюблен, а после их поединки станут своеобразным посвящением во взрослую жизнь."Для успеха нужен грамотный микс традиций и новаторства, звезд и новых лиц, проверенных и молодых сценаристов, режиссеров и продюсеров, — уверен Косарим. — Обязательно нужно привносить какую-то фишку в проект — это могут быть нестандартные сюжеты, необычный актерский тандем".Проект more.tv и Wink "Аврора" Романа Волобуева — своеобразный коктейль из драмеди с элементами черного юмора и психологического триллера. Александра (Лена Тронина) понимает, что из ее жизни выпали последние четыре недели, когда она начала отмечать 25-летие. Героиня пускается в путешествие назад, причем не только на месяц, но и в подростковый и детский возраст.Фильм "ИВИ" "Либерея. Охотники за сокровищами" — микс из "Индианы Джонса" и "Сокровища нации". Герой Илья (Тихон Жизневский) во время ремонта в квартире обнаруживает старинный оклад. Артефакт дает подсказку, где искать легендарную библиотеку Ивана Грозного. Про находку узнают опасные авантюристы и начинают охотиться за Ильей. Чтобы спастись, он вместе с отцом (Алексей Серебряков) и девушкой-филологом должен первым добраться до собрания древних документов книг.Герои путешествуют от Вологды до Нарьян-Мара, оказываются под водой и даже в тайных подземельях Кремля. Динамичный приключенческий фильм выйдет сначала в кино, а после — онлайн.

https://ria.ru/20220920/kurkova-1817886162.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

данила козловский, россия, кинопоиск, кино и сериалы, что посмотреть