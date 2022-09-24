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Экс-сотрудник Белого дома заявил о грязных методах США в борьбе с Россией - РИА Новости, 24.09.2022
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Экс-сотрудник Белого дома заявил о грязных методах США в борьбе с Россией
Экс-сотрудник Белого дома заявил о грязных методах США в борьбе с Россией - РИА Новости, 24.09.2022
Экс-сотрудник Белого дома заявил о грязных методах США в борьбе с Россией
Соединенные Штаты деньгами и пропагандой настраивают против России лидеров других западных держав и их население, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T22:39
2022-09-24T22:39
в мире
рональд рейган
пол крейг робертс
россия
сша
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты деньгами и пропагандой настраивают против России лидеров других западных держав и их население, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.Он отметил, что Вашингтон дает западным лидерам "полные мешки денег" в обмен на поддержку и защиту американских интересов. По словам Робертса, об этом ему говорил неназванный помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности."Это означает, что в Великобритании, Германии, Франции и других странах нет независимых западных голосов, которые могли бы сдержать стремление Вашингтона к мировой гегемонии. &lt;…&gt; Некому предостеречь нас от веры в собственную пропаганду", — написал бывший служащий Белого дома.Он также отметил огромный вклад западной прессы в этот процесс, которая лишает Запад объективной картины мира. Журналисты трактуют события лишь с одной нужной Вашингтону стороны, игнорируя обращения Москвы или вовсе искажая их, пояснил Робертс.Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал речь президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН очередной "претензией на доминирование в мире и попыткой построить всех в шеренгу". А официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что американский президент приписал российскому лидеру слова о "ядерной угрозе", которые тот не произносил.
https://ria.ru/20220924/sanktsii-1819193863.html
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в мире, рональд рейган, пол крейг робертс, россия, сша, генеральная ассамблея оон
В мире, Рональд Рейган, Пол Крейг Робертс, Россия, США, Генеральная Ассамблея ООН
22:39 24.09.2022
 
Экс-сотрудник Белого дома заявил о грязных методах США в борьбе с Россией

Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Вашингтон платит Западу за антироссийскую позицию

© AP Photo / Andrew HarnikЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты деньгами и пропагандой настраивают против России лидеров других западных держав и их население, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
Он отметил, что Вашингтон дает западным лидерам "полные мешки денег" в обмен на поддержку и защиту американских интересов. По словам Робертса, об этом ему говорил неназванный помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
17:32
"Это тупик". Глава МИД Венгрии посетовал из-за решения Евросоюза по России
"Это означает, что в Великобритании, Германии, Франции и других странах нет независимых западных голосов, которые могли бы сдержать стремление Вашингтона к мировой гегемонии. <…> Некому предостеречь нас от веры в собственную пропаганду", — написал бывший служащий Белого дома.
Он также отметил огромный вклад западной прессы в этот процесс, которая лишает Запад объективной картины мира. Журналисты трактуют события лишь с одной нужной Вашингтону стороны, игнорируя обращения Москвы или вовсе искажая их, пояснил Робертс.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал речь президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН очередной "претензией на доминирование в мире и попыткой построить всех в шеренгу". А официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что американский президент приписал российскому лидеру слова о "ядерной угрозе", которые тот не произносил.
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В США приструнили Киев, пригрозивший России ядерным оружием
 
В миреРональд РейганПол Крейг РобертсРоссияСШАГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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