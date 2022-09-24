https://ria.ru/20220924/ssha-1819243982.html

Экс-сотрудник Белого дома заявил о грязных методах США в борьбе с Россией

Экс-сотрудник Белого дома заявил о грязных методах США в борьбе с Россией - РИА Новости, 24.09.2022

Экс-сотрудник Белого дома заявил о грязных методах США в борьбе с Россией

Соединенные Штаты деньгами и пропагандой настраивают против России лидеров других западных держав и их население, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T22:39

2022-09-24T22:39

2022-09-24T22:39

в мире

рональд рейган

пол крейг робертс

россия

сша

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты деньгами и пропагандой настраивают против России лидеров других западных держав и их население, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.Он отметил, что Вашингтон дает западным лидерам "полные мешки денег" в обмен на поддержку и защиту американских интересов. По словам Робертса, об этом ему говорил неназванный помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности."Это означает, что в Великобритании, Германии, Франции и других странах нет независимых западных голосов, которые могли бы сдержать стремление Вашингтона к мировой гегемонии. <…> Некому предостеречь нас от веры в собственную пропаганду", — написал бывший служащий Белого дома.Он также отметил огромный вклад западной прессы в этот процесс, которая лишает Запад объективной картины мира. Журналисты трактуют события лишь с одной нужной Вашингтону стороны, игнорируя обращения Москвы или вовсе искажая их, пояснил Робертс.Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал речь президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН очередной "претензией на доминирование в мире и попыткой построить всех в шеренгу". А официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что американский президент приписал российскому лидеру слова о "ядерной угрозе", которые тот не произносил.

https://ria.ru/20220924/sanktsii-1819193863.html

https://ria.ru/20220924/ssha-1819180237.html

россия

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, рональд рейган, пол крейг робертс, россия, сша, генеральная ассамблея оон