https://ria.ru/20220924/ssha-1819240293.html
В Белом доме рассказали, как следят за ядерными мощностями России
В Белом доме рассказали, как следят за ядерными мощностями России - РИА Новости, 24.09.2022
В Белом доме рассказали, как следят за ядерными мощностями России
США следят за ядерными мощностями России "настолько, насколько могут", заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T22:11
2022-09-24T22:11
2022-09-24T22:11
джон кирби
россия
сша
владимир путин
в мире
ядерное оружие
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США следят за ядерными мощностями России "настолько, насколько могут", заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Мы следим за ядерными мощностями (России) настолько, насколько можем. Мы не видим сигналов для изменения своей позиции по стратегическому сдерживанию", - сказал Кирби в интервью телеканалу Fox News.Он также отметил, что США считают "безответственной" позицию российских властей.В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам констатировал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения.Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джон кирби, россия, сша, владимир путин, в мире, ядерное оружие
Джон Кирби, Россия, США, Владимир Путин, В мире, Ядерное оружие
В Белом доме рассказали, как следят за ядерными мощностями России
Офицер Кирби: США следят за ядерными мощностями России "настолько, насколько могут"