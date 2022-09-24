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В Белом доме рассказали, как следят за ядерными мощностями России - РИА Новости, 24.09.2022
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В Белом доме рассказали, как следят за ядерными мощностями России
В Белом доме рассказали, как следят за ядерными мощностями России - РИА Новости, 24.09.2022
В Белом доме рассказали, как следят за ядерными мощностями России
США следят за ядерными мощностями России "настолько, насколько могут", заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T22:11
2022-09-24T22:11
джон кирби
россия
сша
владимир путин
в мире
ядерное оружие
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США следят за ядерными мощностями России "настолько, насколько могут", заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Мы следим за ядерными мощностями (России) настолько, насколько можем. Мы не видим сигналов для изменения своей позиции по стратегическому сдерживанию", - сказал Кирби в интервью телеканалу Fox News.Он также отметил, что США считают "безответственной" позицию российских властей.В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам констатировал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения.Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
https://ria.ru/20220924/konflikt-1819109272.html
https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html
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джон кирби, россия, сша, владимир путин, в мире, ядерное оружие
Джон Кирби, Россия, США, Владимир Путин, В мире, Ядерное оружие
22:11 24.09.2022
 
В Белом доме рассказали, как следят за ядерными мощностями России

Офицер Кирби: США следят за ядерными мощностями России "настолько, насколько могут"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США следят за ядерными мощностями России "настолько, насколько могут", заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы следим за ядерными мощностями (России) настолько, насколько можем. Мы не видим сигналов для изменения своей позиции по стратегическому сдерживанию", - сказал Кирби в интервью телеканалу Fox News.
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Он также отметил, что США считают "безответственной" позицию российских властей.
В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам констатировал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения.
Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
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Джон КирбиРоссияСШАВладимир ПутинВ миреЯдерное оружие
 
 
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