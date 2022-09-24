https://ria.ru/20220924/ssha-1819240293.html

В Белом доме рассказали, как следят за ядерными мощностями России

В Белом доме рассказали, как следят за ядерными мощностями России - РИА Новости, 24.09.2022

В Белом доме рассказали, как следят за ядерными мощностями России

США следят за ядерными мощностями России "настолько, насколько могут", заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T22:11

2022-09-24T22:11

2022-09-24T22:11

джон кирби

россия

сша

владимир путин

в мире

ядерное оружие

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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США следят за ядерными мощностями России "настолько, насколько могут", заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Мы следим за ядерными мощностями (России) настолько, насколько можем. Мы не видим сигналов для изменения своей позиции по стратегическому сдерживанию", - сказал Кирби в интервью телеканалу Fox News.Он также отметил, что США считают "безответственной" позицию российских властей.В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам констатировал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения.Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".

https://ria.ru/20220924/konflikt-1819109272.html

https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

джон кирби, россия, сша, владимир путин, в мире, ядерное оружие