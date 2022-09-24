https://ria.ru/20220924/ssha-1819235788.html

Лавров назвал США стороной конфликта на Украине

Лавров назвал США стороной конфликта на Украине - РИА Новости, 24.09.2022

Лавров назвал США стороной конфликта на Украине

США являются стороной вооруженного конфликта на Украине, заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T21:34

2022-09-24T21:34

2022-09-24T21:52

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ООН, 24 сен – РИА Новости. США являются стороной вооруженного конфликта на Украине, заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Не так давно один из командующих вооруженными силами Украины, комментируя тему применения американского оружия на поле боя, сказал: "Да, американцы имеют право вето на те цели, которые мы выбираем". Что это, как не прямое участие в наведении смертоносных орудий и участие в войне?" - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.По словам российского министра, поставляя оружие Киеву, США и другие страны НАТО не могут претендовать на то, что они не участвуют в украинском конфликте."У Starlink есть и спутники, и наземная инфраструктура - задействование этого ресурса в войне тоже означает, что США совсем не являются нейтральными в этой ситуации и являются стороной конфликта", - добавил российский министр.

https://ria.ru/20220924/ssha-1819180237.html

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, украина, сергей лавров, вооруженные силы украины, россия, оон, нато