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Лавров назвал США стороной конфликта на Украине - РИА Новости, 24.09.2022
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Лавров назвал США стороной конфликта на Украине
Лавров назвал США стороной конфликта на Украине - РИА Новости, 24.09.2022
Лавров назвал США стороной конфликта на Украине
США являются стороной вооруженного конфликта на Украине, заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:34
2022-09-24T21:52
в мире
сша
украина
сергей лавров
вооруженные силы украины
россия
оон
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ООН, 24 сен – РИА Новости. США являются стороной вооруженного конфликта на Украине, заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Не так давно один из командующих вооруженными силами Украины, комментируя тему применения американского оружия на поле боя, сказал: "Да, американцы имеют право вето на те цели, которые мы выбираем". Что это, как не прямое участие в наведении смертоносных орудий и участие в войне?" - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.По словам российского министра, поставляя оружие Киеву, США и другие страны НАТО не могут претендовать на то, что они не участвуют в украинском конфликте."У Starlink есть и спутники, и наземная инфраструктура - задействование этого ресурса в войне тоже означает, что США совсем не являются нейтральными в этой ситуации и являются стороной конфликта", - добавил российский министр.
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в мире, сша, украина, сергей лавров, вооруженные силы украины, россия, оон, нато
В мире, США, Украина, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Россия, ООН, НАТО
21:34 24.09.2022 (обновлено: 21:52 24.09.2022)
 
Лавров назвал США стороной конфликта на Украине

Глава МИД Лавров заявил, что США выступают стороной конфликта на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 сен – РИА Новости. США являются стороной вооруженного конфликта на Украине, заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Не так давно один из командующих вооруженными силами Украины, комментируя тему применения американского оружия на поле боя, сказал: "Да, американцы имеют право вето на те цели, которые мы выбираем". Что это, как не прямое участие в наведении смертоносных орудий и участие в войне?" - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
По словам российского министра, поставляя оружие Киеву, США и другие страны НАТО не могут претендовать на то, что они не участвуют в украинском конфликте.
"У Starlink есть и спутники, и наземная инфраструктура - задействование этого ресурса в войне тоже означает, что США совсем не являются нейтральными в этой ситуации и являются стороной конфликта", - добавил российский министр.
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В миреСШАУкраинаСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныРоссияООННАТО
 
 
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