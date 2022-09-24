https://ria.ru/20220924/ssha-1819235788.html
Лавров назвал США стороной конфликта на Украине
Лавров назвал США стороной конфликта на Украине - РИА Новости, 24.09.2022
Лавров назвал США стороной конфликта на Украине
США являются стороной вооруженного конфликта на Украине, заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:34
2022-09-24T21:34
2022-09-24T21:52
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ООН, 24 сен – РИА Новости. США являются стороной вооруженного конфликта на Украине, заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Не так давно один из командующих вооруженными силами Украины, комментируя тему применения американского оружия на поле боя, сказал: "Да, американцы имеют право вето на те цели, которые мы выбираем". Что это, как не прямое участие в наведении смертоносных орудий и участие в войне?" - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.По словам российского министра, поставляя оружие Киеву, США и другие страны НАТО не могут претендовать на то, что они не участвуют в украинском конфликте."У Starlink есть и спутники, и наземная инфраструктура - задействование этого ресурса в войне тоже означает, что США совсем не являются нейтральными в этой ситуации и являются стороной конфликта", - добавил российский министр.
https://ria.ru/20220924/ssha-1819180237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, сергей лавров, вооруженные силы украины, россия, оон, нато
В мире, США, Украина, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Россия, ООН, НАТО
21:34 24.09.2022 (обновлено: 21:52 24.09.2022)
Лавров назвал США стороной конфликта на Украине
Глава МИД Лавров заявил, что США выступают стороной конфликта на Украине