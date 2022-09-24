16:20 24.09.2022 (обновлено: 17:02 24.09.2022)
В США приструнили Киев, пригрозивший России ядерным оружием
Ведущий Fox News Карлсон раскритиковал Украину за угрозы ядерным оружием в адрес России
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Ведущий Fox News Такер Карлсон увидел в словах советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка призыв к США начать ядерную войну с Россией и раскритиковал его.
Ранее в интервью газете Guardian Подоляк заявил, что Соединенные Штаты должны ответить России в случае использования на Украине ядерного оружия. Удары могут последовать даже в том случае, "если Москва только подумает о такой возможности", убежден он.
"То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России. <...> Вменяемые люди так не говорят. Никогда!" — отметил Такер.
По его словам, сейчас самый подходящий момент для администрации Джо Байдена, чтобы надавить на Киев и добиться разрешения украинского кризиса путем мирных переговоров. Тем не менее Белый дом ничего не предпринимает, продолжая накачивать ВСУ оружием, финансировать конфликт и обвинять во всем Россию, заключил журналист.
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В недавнем обращении к гражданам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике. По его словам, в ход пошел ядерный шантаж. Глава государства напомнил США и их союзникам по НАТО, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на "весьма существенные" риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
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