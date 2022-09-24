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В США приструнили Киев, пригрозивший России ядерным оружием - РИА Новости, 24.09.2022
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В США приструнили Киев, пригрозивший России ядерным оружием
В США приструнили Киев, пригрозивший России ядерным оружием - РИА Новости, 24.09.2022
В США приструнили Киев, пригрозивший России ядерным оружием
Ведущий Fox News Такер Карлсон увидел в словах советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка призыв к США начать ядерную войну с Россией и... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T16:20
2022-09-24T17:02
в мире
такер карлсон
михаил подоляк
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Ведущий Fox News Такер Карлсон увидел в словах советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка призыв к США начать ядерную войну с Россией и раскритиковал его.Ранее в интервью газете Guardian Подоляк заявил, что Соединенные Штаты должны ответить России в случае использования на Украине ядерного оружия. Удары могут последовать даже в том случае, "если Москва только подумает о такой возможности", убежден он."То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России. &lt;...&gt; Вменяемые люди так не говорят. Никогда!" — отметил Такер.По его словам, сейчас самый подходящий момент для администрации Джо Байдена, чтобы надавить на Киев и добиться разрешения украинского кризиса путем мирных переговоров. Тем не менее Белый дом ничего не предпринимает, продолжая накачивать ВСУ оружием, финансировать конфликт и обвинять во всем Россию, заключил журналист.В недавнем обращении к гражданам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике. По его словам, в ход пошел ядерный шантаж. Глава государства напомнил США и их союзникам по НАТО, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Ранее глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на "весьма существенные" риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html
https://ria.ru/20220916/razrushenie-1817063945.html
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в мире, такер карлсон, михаил подоляк, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, джо байден
В мире, Такер Карлсон, Михаил Подоляк, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Джо Байден
16:20 24.09.2022 (обновлено: 17:02 24.09.2022)
 
В США приструнили Киев, пригрозивший России ядерным оружием

Ведущий Fox News Карлсон раскритиковал Украину за угрозы ядерным оружием в адрес России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Ведущий Fox News Такер Карлсон увидел в словах советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка призыв к США начать ядерную войну с Россией и раскритиковал его.
Ранее в интервью газете Guardian Подоляк заявил, что Соединенные Штаты должны ответить России в случае использования на Украине ядерного оружия. Удары могут последовать даже в том случае, "если Москва только подумает о такой возможности", убежден он.
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Запад все еще верит в возможность победы над Россией
"То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России. <...> Вменяемые люди так не говорят. Никогда!" — отметил Такер.
По его словам, сейчас самый подходящий момент для администрации Джо Байдена, чтобы надавить на Киев и добиться разрешения украинского кризиса путем мирных переговоров. Тем не менее Белый дом ничего не предпринимает, продолжая накачивать ВСУ оружием, финансировать конфликт и обвинять во всем Россию, заключил журналист.
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Украина превратилась в государство-террориста
В недавнем обращении к гражданам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике. По его словам, в ход пошел ядерный шантаж. Глава государства напомнил США и их союзникам по НАТО, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на "весьма существенные" риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
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В миреТакер КарлсонМихаил ПодолякРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныНАТОДжо Байден
 
 
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