https://ria.ru/20220924/ssha-1819180237.html

В США приструнили Киев, пригрозивший России ядерным оружием

В США приструнили Киев, пригрозивший России ядерным оружием - РИА Новости, 24.09.2022

В США приструнили Киев, пригрозивший России ядерным оружием

Ведущий Fox News Такер Карлсон увидел в словах советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка призыв к США начать ядерную войну с Россией и... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T16:20

2022-09-24T16:20

2022-09-24T17:02

в мире

такер карлсон

михаил подоляк

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нато

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Ведущий Fox News Такер Карлсон увидел в словах советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка призыв к США начать ядерную войну с Россией и раскритиковал его.Ранее в интервью газете Guardian Подоляк заявил, что Соединенные Штаты должны ответить России в случае использования на Украине ядерного оружия. Удары могут последовать даже в том случае, "если Москва только подумает о такой возможности", убежден он."То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России. <...> Вменяемые люди так не говорят. Никогда!" — отметил Такер.По его словам, сейчас самый подходящий момент для администрации Джо Байдена, чтобы надавить на Киев и добиться разрешения украинского кризиса путем мирных переговоров. Тем не менее Белый дом ничего не предпринимает, продолжая накачивать ВСУ оружием, финансировать конфликт и обвинять во всем Россию, заключил журналист.В недавнем обращении к гражданам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике. По его словам, в ход пошел ядерный шантаж. Глава государства напомнил США и их союзникам по НАТО, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Ранее глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на "весьма существенные" риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

https://ria.ru/20220916/razrushenie-1817063945.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

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