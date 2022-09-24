https://ria.ru/20220924/ssha-1819102088.html

СМИ: интервенции оставили США с рекордно низким стратрезервом нефти

СМИ: интервенции оставили США с рекордно низким стратрезервом нефти - РИА Новости, 24.09.2022

СМИ: интервенции оставили США с рекордно низким стратрезервом нефти

Рекордные товарные интервенции, санкционированные президентом Джо Байденом в попытке сбить цены на бензин, оставили США с рекордно низкими стратегическими... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T04:04

2022-09-24T04:04

2022-09-24T10:27

экономика

цены на нефть

джо байден

дональд трамп

сша

украина

россия

международное энергетическое агентство

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ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Рекордные товарные интервенции, санкционированные президентом Джо Байденом в попытке сбить цены на бензин, оставили США с рекордно низкими стратегическими резервами нефти за без малого 40 лет в преддверии вероятной турбулентности на мировых топливных рынках, пишет The Wall Street Journal.По состоянию на 16 сентября, в стратегическом резерве оставалось примерно 427 миллионов баррелей нефти — наименьший показатель с 1984 года.С 31 марта, когда Байден распорядился высвободить около 180 миллионов баррелей — по миллиону в сутки в течение полугода, резерв государства сократился на 155 миллионов баррелей и впервые с 1983 года оказался меньше коммерческих запасов в стране.На фоне товарных интервенций розничные цены на бензин отступили от исторических максимумов и снижались почти 100 дней кряду. Вчера галлон стоил в среднем 3,689 доллара против рекорда в 5,016 доллара, который был зафиксирован 14 июня.Политические оппоненты Байдена, включая экс-президента Дональда Трампа, обвиняют демократическую администрацию в использовании запасов нефти, предназначенных на случай стихийных бедствий или войн, для того, чтобы набрать дополнительные очки в преддверии ноябрьских выборов в конгресс.Эксперты, которых цитирует издание, говорят, что решение опустошить стратегический резерв было принято в качестве реакции на ожидавшееся падение экспорта российской нефти. Ее поставки, однако, сократились не на три миллиона баррелей в сутки, как в свое время прогнозировало Международное энергетическое агентство, а всего на 400-450 тысяч баррелей в сравнении с периодом, предшествовавшим конфликту на Украине. Более серьезный провал, к которому США подойдут без комфортного уровня резервов, возможен, когда 5 декабря вступит в силу европейский запрет на импорт нефти из России, сказано в публикации.

https://ria.ru/20220923/ssha-1818993476.html

https://ria.ru/20220923/tramp-1818894690.html

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экономика, цены на нефть, джо байден, дональд трамп, сша, украина, россия, международное энергетическое агентство