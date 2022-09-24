Рейтинг@Mail.ru
СМИ: интервенции оставили США с рекордно низким стратрезервом нефти - РИА Новости, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220924/ssha-1819102088.html
СМИ: интервенции оставили США с рекордно низким стратрезервом нефти
СМИ: интервенции оставили США с рекордно низким стратрезервом нефти - РИА Новости, 24.09.2022
СМИ: интервенции оставили США с рекордно низким стратрезервом нефти
Рекордные товарные интервенции, санкционированные президентом Джо Байденом в попытке сбить цены на бензин, оставили США с рекордно низкими стратегическими... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T04:04
2022-09-24T10:27
экономика
цены на нефть
джо байден
дональд трамп
сша
украина
россия
международное энергетическое агентство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798730537_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_e68c495f6502287a5ea803cd85aa9fe3.jpg
ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Рекордные товарные интервенции, санкционированные президентом Джо Байденом в попытке сбить цены на бензин, оставили США с рекордно низкими стратегическими резервами нефти за без малого 40 лет в преддверии вероятной турбулентности на мировых топливных рынках, пишет The Wall Street Journal.По состоянию на 16 сентября, в стратегическом резерве оставалось примерно 427 миллионов баррелей нефти — наименьший показатель с 1984 года.С 31 марта, когда Байден распорядился высвободить около 180 миллионов баррелей — по миллиону в сутки в течение полугода, резерв государства сократился на 155 миллионов баррелей и впервые с 1983 года оказался меньше коммерческих запасов в стране.На фоне товарных интервенций розничные цены на бензин отступили от исторических максимумов и снижались почти 100 дней кряду. Вчера галлон стоил в среднем 3,689 доллара против рекорда в 5,016 доллара, который был зафиксирован 14 июня.Политические оппоненты Байдена, включая экс-президента Дональда Трампа, обвиняют демократическую администрацию в использовании запасов нефти, предназначенных на случай стихийных бедствий или войн, для того, чтобы набрать дополнительные очки в преддверии ноябрьских выборов в конгресс.Эксперты, которых цитирует издание, говорят, что решение опустошить стратегический резерв было принято в качестве реакции на ожидавшееся падение экспорта российской нефти. Ее поставки, однако, сократились не на три миллиона баррелей в сутки, как в свое время прогнозировало Международное энергетическое агентство, а всего на 400-450 тысяч баррелей в сравнении с периодом, предшествовавшим конфликту на Украине. Более серьезный провал, к которому США подойдут без комфортного уровня резервов, возможен, когда 5 декабря вступит в силу европейский запрет на импорт нефти из России, сказано в публикации.
https://ria.ru/20220923/ssha-1818993476.html
https://ria.ru/20220923/tramp-1818894690.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798730537_0:425:2163:2048_1920x0_80_0_0_582446cf33c441c7a92ed1fc8e19a3eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, джо байден, дональд трамп, сша, украина, россия, международное энергетическое агентство
Экономика, Цены на нефть, Джо Байден, Дональд Трамп, США, Украина, Россия, Международное энергетическое агентство
04:04 24.09.2022 (обновлено: 10:27 24.09.2022)
 
СМИ: интервенции оставили США с рекордно низким стратрезервом нефти

WSJ: интервенции оставили США с рекордно низким стратегическим резервом нефти с 1984 года

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте
Добыча нефти в Северной Дакоте - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Северной Дакоте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Рекордные товарные интервенции, санкционированные президентом Джо Байденом в попытке сбить цены на бензин, оставили США с рекордно низкими стратегическими резервами нефти за без малого 40 лет в преддверии вероятной турбулентности на мировых топливных рынках, пишет The Wall Street Journal.
По состоянию на 16 сентября, в стратегическом резерве оставалось примерно 427 миллионов баррелей нефти — наименьший показатель с 1984 года.
С 31 марта, когда Байден распорядился высвободить около 180 миллионов баррелей — по миллиону в сутки в течение полугода, резерв государства сократился на 155 миллионов баррелей и впервые с 1983 года оказался меньше коммерческих запасов в стране.
На фоне товарных интервенций розничные цены на бензин отступили от исторических максимумов и снижались почти 100 дней кряду. Вчера галлон стоил в среднем 3,689 доллара против рекорда в 5,016 доллара, который был зафиксирован 14 июня.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 16:46
В США придумали план, как спастись от Байдена
Политические оппоненты Байдена, включая экс-президента Дональда Трампа, обвиняют демократическую администрацию в использовании запасов нефти, предназначенных на случай стихийных бедствий или войн, для того, чтобы набрать дополнительные очки в преддверии ноябрьских выборов в конгресс.
Эксперты, которых цитирует издание, говорят, что решение опустошить стратегический резерв было принято в качестве реакции на ожидавшееся падение экспорта российской нефти. Ее поставки, однако, сократились не на три миллиона баррелей в сутки, как в свое время прогнозировало Международное энергетическое агентство, а всего на 400-450 тысяч баррелей в сравнении с периодом, предшествовавшим конфликту на Украине. Более серьезный провал, к которому США подойдут без комфортного уровня резервов, возможен, когда 5 декабря вступит в силу европейский запрет на импорт нефти из России, сказано в публикации.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 12:04
Трамп считает, что США катятся в ад
 
ЭкономикаЦены на нефтьДжо БайденДональд ТрампСШАУкраинаРоссияМеждународное энергетическое агентство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала