https://ria.ru/20220924/spetsoperatsiya-1819153545.html

Российская авиация и артиллерия уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

Российская авиация и артиллерия уничтожили три склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 24.09.2022

Российская авиация и артиллерия уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

Российская артиллерия и авиация уничтожили три украинских склада боеприпасов в ДНР и Запорожской области, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T13:54

2022-09-24T13:54

2022-09-24T14:58

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

донецкая народная республика

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская артиллерия и авиация уничтожили три украинских склада боеприпасов в ДНР и Запорожской области, следует из сводки Минобороны РФ."Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Анновка Донецкой Народной Республики, Сладкое и Успеновка Запорожской области", - говорится в документе.Уточняется, что также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пять пунктов управления украинских военных в Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях и в ДНР, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 153 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)