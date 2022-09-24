https://ria.ru/20220924/spetsoperatsiya-1819153545.html
Российская авиация и артиллерия уничтожили три склада боеприпасов ВСУ
Российская авиация и артиллерия уничтожили три склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 24.09.2022
Российская авиация и артиллерия уничтожили три склада боеприпасов ВСУ
Российская артиллерия и авиация уничтожили три украинских склада боеприпасов в ДНР и Запорожской области, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T13:54
2022-09-24T13:54
2022-09-24T14:58
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская артиллерия и авиация уничтожили три украинских склада боеприпасов в ДНР и Запорожской области, следует из сводки Минобороны РФ."Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Анновка Донецкой Народной Республики, Сладкое и Успеновка Запорожской области", - говорится в документе.Уточняется, что также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пять пунктов управления украинских военных в Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях и в ДНР, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 153 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, запорожская область, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:54 24.09.2022 (обновлено: 14:58 24.09.2022)
Российская авиация и артиллерия уничтожили три склада боеприпасов ВСУ
Минобороны России: авиация и артиллерия уничтожили три украинских склада боеприпасов