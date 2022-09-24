https://ria.ru/20220924/spetsoperatsiya-1819127281.html

Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ

Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ - РИА Новости, 24.09.2022

Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ

Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее боевые вылеты российских штурмовиков Су-25. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T10:56

2022-09-24T10:56

2022-09-24T12:16

специальная военная операция на украине

безопасность

су-25

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее боевые вылеты российских штурмовиков Су-25.В ролике демонстрируется, как пары штурмовиков готовятся к вылету, загружаются 122-миллиметровыми неуправляемыми ракетами, летят к цели и с кабрирования наносят удары по украинским войскам. Затем самолеты выполняют крутые маневры ухода, чтобы исключить стрельбу по ним из переносных зенитных ракетных комплексов.В военном ведомстве пояснили, что экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные удары по украинским военным объектам и технике."Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника", — рассказали в Минобороны.После возвращения Су-25 сразу занялись техники, которые готовят их к новым боевым вылетам.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220920/su-34-1818033420.html

https://ria.ru/20220919/spetsoperatsiya-1817777518.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Штурмовики ВС России уничтожили замаскированные позиции солдат ВСУ. Кадры Минобороны МО России показало уничтожение штурмовиками Су-25 украинских замаскированных позиций 2022-09-24T10:56 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, су-25, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф