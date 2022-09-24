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Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/spetsoperatsiya-1819127281.html
Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ
Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ - РИА Новости, 24.09.2022
Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ
Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее боевые вылеты российских штурмовиков Су-25. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T10:56
2022-09-24T12:16
специальная военная операция на украине
безопасность
су-25
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее боевые вылеты российских штурмовиков Су-25.В ролике демонстрируется, как пары штурмовиков готовятся к вылету, загружаются 122-миллиметровыми неуправляемыми ракетами, летят к цели и с кабрирования наносят удары по украинским войскам. Затем самолеты выполняют крутые маневры ухода, чтобы исключить стрельбу по ним из переносных зенитных ракетных комплексов.В военном ведомстве пояснили, что экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные удары по украинским военным объектам и технике."Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника", — рассказали в Минобороны.После возвращения Су-25 сразу занялись техники, которые готовят их к новым боевым вылетам.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220920/su-34-1818033420.html
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Штурмовики ВС России уничтожили замаскированные позиции солдат ВСУ. Кадры Минобороны
МО России показало уничтожение штурмовиками Су-25 украинских замаскированных позиций
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безопасность, су-25, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Су-25, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
10:56 24.09.2022 (обновлено: 12:16 24.09.2022)
 
Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ

Минобороны России показало видео уничтожения самолетами Су-25 замаскированных позиций ВСУ

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее боевые вылеты российских штурмовиков Су-25.
В ролике демонстрируется, как пары штурмовиков готовятся к вылету, загружаются 122-миллиметровыми неуправляемыми ракетами, летят к цели и с кабрирования наносят удары по украинским войскам. Затем самолеты выполняют крутые маневры ухода, чтобы исключить стрельбу по ним из переносных зенитных ракетных комплексов.
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В военном ведомстве пояснили, что экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные удары по украинским военным объектам и технике.
"Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника", — рассказали в Минобороны.
После возвращения Су-25 сразу занялись техники, которые готовят их к новым боевым вылетам.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСу-25РоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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