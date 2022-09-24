https://ria.ru/20220924/spetsoperatsiya-1819127281.html
Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ
Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ - РИА Новости, 24.09.2022
Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ
Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее боевые вылеты российских штурмовиков Су-25. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T10:56
2022-09-24T10:56
2022-09-24T12:16
специальная военная операция на украине
безопасность
су-25
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819132207_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13fb4331b61857c109cfc72d40e243b6.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее боевые вылеты российских штурмовиков Су-25.В ролике демонстрируется, как пары штурмовиков готовятся к вылету, загружаются 122-миллиметровыми неуправляемыми ракетами, летят к цели и с кабрирования наносят удары по украинским войскам. Затем самолеты выполняют крутые маневры ухода, чтобы исключить стрельбу по ним из переносных зенитных ракетных комплексов.В военном ведомстве пояснили, что экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные удары по украинским военным объектам и технике."Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника", — рассказали в Минобороны.После возвращения Су-25 сразу занялись техники, которые готовят их к новым боевым вылетам.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220920/su-34-1818033420.html
https://ria.ru/20220919/spetsoperatsiya-1817777518.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819132207_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_787cf9d46ad109824f18145831243b93.jpg
Штурмовики ВС России уничтожили замаскированные позиции солдат ВСУ. Кадры Минобороны
МО России показало уничтожение штурмовиками Су-25 украинских замаскированных позиций
2022-09-24T10:56
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, су-25, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Су-25, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
10:56 24.09.2022 (обновлено: 12:16 24.09.2022)
Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ
Минобороны России показало видео уничтожения самолетами Су-25 замаскированных позиций ВСУ