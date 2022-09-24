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Региональные и муниципальные депутаты ЕР отправляются в зону спецоперации - РИА Новости, 24.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/spetsoperatsiya-1819114965.html
Региональные и муниципальные депутаты ЕР отправляются в зону спецоперации
Региональные и муниципальные депутаты ЕР отправляются в зону спецоперации - РИА Новости, 24.09.2022
Региональные и муниципальные депутаты ЕР отправляются в зону спецоперации
Региональные и муниципальные депутаты "Единой России" отправляются в зону спецоперации, многие из них приняли решение пойти добровольцами, сообщили в... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T09:12
2022-09-24T09:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
единая россия
вооруженные силы рф
донбасс
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Региональные и муниципальные депутаты "Единой России" отправляются в зону спецоперации, многие из них приняли решение пойти добровольцами, сообщили в пресс-службе партии."Региональные и муниципальные депутаты "Единой России" уходят на фронт. Многие из них приняли решение участвовать в СВО добровольцами", - сказано в сообщении.Отмечается, что в Бурятии добровольцем в зону спецоперации отправится депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев. Из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачев. В Карелии заявления на мобилизацию подали председатель Заксобрания Республики Элиссан Шандалович, а также депутаты Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и Галина Алупова, которая также возглавляет Медвежьегорскую ЦРБ."От Краснодарского края участвовать в СВО будут четыре депутата "Единой России" - Северского сельского поселения Северского района Эрик Варданян; Совета Кущевского сельского поселения - Виктор Долженко, Мезмайского сельского поселения Апшеронского района - Артем Сухин, Канеловского сельского поселения Староминского района - Александр Немец", - сказали в пресс-службе.В Смоленской области заявление на мобилизацию подал депутат Совета депутатов муниципального образования "Новодугинский район" Смоленской области Сергей Мишин, добавили в партии.В пятницу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырёх депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ, заявления будут рассмотрены в Минобороны РФ.Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации; он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220923/dobrovoltsy-1818909043.html
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818872958.html
россия
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безопасность, россия, единая россия, вооруженные силы рф, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Единая Россия, Вооруженные силы РФ, Донбасс
09:12 24.09.2022
 
Региональные и муниципальные депутаты ЕР отправляются в зону спецоперации

В ЕР сообщили о желании депутатов участвовать в спецоперации на Украине добровольцами

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Символика партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Региональные и муниципальные депутаты "Единой России" отправляются в зону спецоперации, многие из них приняли решение пойти добровольцами, сообщили в пресс-службе партии.
"Региональные и муниципальные депутаты "Единой России" уходят на фронт. Многие из них приняли решение участвовать в СВО добровольцами", - сказано в сообщении.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 12:53Специальная военная операция на Украине
Идущими добровольцами на Украину можно только гордиться, заявили в Кремле
Отмечается, что в Бурятии добровольцем в зону спецоперации отправится депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев. Из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачев. В Карелии заявления на мобилизацию подали председатель Заксобрания Республики Элиссан Шандалович, а также депутаты Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и Галина Алупова, которая также возглавляет Медвежьегорскую ЦРБ.
"От Краснодарского края участвовать в СВО будут четыре депутата "Единой России" - Северского сельского поселения Северского района Эрик Варданян; Совета Кущевского сельского поселения - Виктор Долженко, Мезмайского сельского поселения Апшеронского района - Артем Сухин, Канеловского сельского поселения Староминского района - Александр Немец", - сказали в пресс-службе.
В Смоленской области заявление на мобилизацию подал депутат Совета депутатов муниципального образования "Новодугинский район" Смоленской области Сергей Мишин, добавили в партии.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 11:01Специальная военная операция на Украине
Депутат Госдумы заявил, что готов проситься на самый опасный участок фронта
В пятницу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырёх депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ, заявления будут рассмотрены в Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации; он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЕдиная РоссияВооруженные силы РФДонбасс
 
 
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