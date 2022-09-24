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Здравницы в Сочи будут принимать на реабилитацию участников спецоперации - РИА Новости, 24.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/sochi-1819161241.html
Здравницы в Сочи будут принимать на реабилитацию участников спецоперации
Здравницы в Сочи будут принимать на реабилитацию участников спецоперации - РИА Новости, 24.09.2022
Здравницы в Сочи будут принимать на реабилитацию участников спецоперации
Сочинские здравницы в случае необходимости будут принимать на оздоровление и реабилитацию тех, кто участвует в специальной военной операции на Украине, сейчас... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T14:30
2022-09-24T14:30
специальная военная операция на украине
общество
сочи
алексей копайгородский
частичная мобилизация в россии
украина
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СОЧИ, 24 сен – РИА Новости. Сочинские здравницы в случае необходимости будут принимать на оздоровление и реабилитацию тех, кто участвует в специальной военной операции на Украине, сейчас обсуждается вопрос резерва мест для таковых, заявил мэр города Алексей Копайгородский.О данном решении градоначальник сообщил в ходе организационного штаба по частичной мобилизации.Он также добавил, что в настоящее время полностью налажена коммуникация с местным военкоматом, а число развлекательных мероприятий на курорте сократится. "Мы готовы оказать содействие в организации дополнительных мобилизационных пунктов. Будем проводить больше патриотических мероприятий, а в городе сократили программу развлекательных событий", - заключил мэр.Двадцать первого сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине. Документ был опубликован на сайте Кремля. По словам главы государства, призыву подлежат только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации на Украине. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, всего будут призваны 300 тысяч человек.
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общество, сочи, алексей копайгородский, частичная мобилизация в россии, украина
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сочи, Алексей Копайгородский, Частичная мобилизация в России, Украина
14:30 24.09.2022
 
Здравницы в Сочи будут принимать на реабилитацию участников спецоперации

Здравницы в Сочи будут принимать на реабилитацию участвующих в спецоперации на Украине

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкСанаторий "Октябрьский" в Сочи
Санаторий Октябрьский в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Санаторий "Октябрьский" в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 24 сен – РИА Новости. Сочинские здравницы в случае необходимости будут принимать на оздоровление и реабилитацию тех, кто участвует в специальной военной операции на Украине, сейчас обсуждается вопрос резерва мест для таковых, заявил мэр города Алексей Копайгородский.
О данном решении градоначальник сообщил в ходе организационного штаба по частичной мобилизации.
"Сегодня мы готовы возродить традиции города-госпиталя, которые прославили Сочи в годы Великой Отечественной войны. Наши здравницы при необходимости будут принимать на оздоровление и реабилитацию всех защитников Родины. Уже прорабатываем вопрос необходимого резерва мест в них", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что в настоящее время полностью налажена коммуникация с местным военкоматом, а число развлекательных мероприятий на курорте сократится. "Мы готовы оказать содействие в организации дополнительных мобилизационных пунктов. Будем проводить больше патриотических мероприятий, а в городе сократили программу развлекательных событий", - заключил мэр.
Двадцать первого сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине. Документ был опубликован на сайте Кремля. По словам главы государства, призыву подлежат только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации на Украине. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, всего будут призваны 300 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСочиАлексей КопайгородскийЧастичная мобилизация в РоссииУкраина
 
 
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