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Здравницы в Сочи будут принимать на реабилитацию участников спецоперации

Здравницы в Сочи будут принимать на реабилитацию участников спецоперации - РИА Новости, 24.09.2022

Здравницы в Сочи будут принимать на реабилитацию участников спецоперации

Сочинские здравницы в случае необходимости будут принимать на оздоровление и реабилитацию тех, кто участвует в специальной военной операции на Украине, сейчас... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T14:30

2022-09-24T14:30

2022-09-24T14:30

специальная военная операция на украине

общество

сочи

алексей копайгородский

частичная мобилизация в россии

украина

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СОЧИ, 24 сен – РИА Новости. Сочинские здравницы в случае необходимости будут принимать на оздоровление и реабилитацию тех, кто участвует в специальной военной операции на Украине, сейчас обсуждается вопрос резерва мест для таковых, заявил мэр города Алексей Копайгородский.О данном решении градоначальник сообщил в ходе организационного штаба по частичной мобилизации.Он также добавил, что в настоящее время полностью налажена коммуникация с местным военкоматом, а число развлекательных мероприятий на курорте сократится. "Мы готовы оказать содействие в организации дополнительных мобилизационных пунктов. Будем проводить больше патриотических мероприятий, а в городе сократили программу развлекательных событий", - заключил мэр.Двадцать первого сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине. Документ был опубликован на сайте Кремля. По словам главы государства, призыву подлежат только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации на Украине. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, всего будут призваны 300 тысяч человек.

сочи

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сочи, алексей копайгородский, частичная мобилизация в россии, украина