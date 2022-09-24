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Здравницы в Сочи будут принимать на реабилитацию участников спецоперации
Здравницы в Сочи будут принимать на реабилитацию участников спецоперации - РИА Новости, 24.09.2022
Здравницы в Сочи будут принимать на реабилитацию участников спецоперации
Сочинские здравницы в случае необходимости будут принимать на оздоровление и реабилитацию тех, кто участвует в специальной военной операции на Украине, сейчас... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T14:30
2022-09-24T14:30
2022-09-24T14:30
специальная военная операция на украине
общество
сочи
алексей копайгородский
частичная мобилизация в россии
украина
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СОЧИ, 24 сен – РИА Новости. Сочинские здравницы в случае необходимости будут принимать на оздоровление и реабилитацию тех, кто участвует в специальной военной операции на Украине, сейчас обсуждается вопрос резерва мест для таковых, заявил мэр города Алексей Копайгородский.О данном решении градоначальник сообщил в ходе организационного штаба по частичной мобилизации.Он также добавил, что в настоящее время полностью налажена коммуникация с местным военкоматом, а число развлекательных мероприятий на курорте сократится. "Мы готовы оказать содействие в организации дополнительных мобилизационных пунктов. Будем проводить больше патриотических мероприятий, а в городе сократили программу развлекательных событий", - заключил мэр.Двадцать первого сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине. Документ был опубликован на сайте Кремля. По словам главы государства, призыву подлежат только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации на Украине. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, всего будут призваны 300 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сочи, алексей копайгородский, частичная мобилизация в россии, украина
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сочи, Алексей Копайгородский, Частичная мобилизация в России, Украина
Здравницы в Сочи будут принимать на реабилитацию участников спецоперации
Здравницы в Сочи будут принимать на реабилитацию участвующих в спецоперации на Украине
СОЧИ, 24 сен – РИА Новости.
Сочинские здравницы в случае необходимости будут принимать на оздоровление и реабилитацию тех, кто участвует в специальной военной операции на Украине, сейчас обсуждается вопрос резерва мест для таковых, заявил
мэр города Алексей Копайгородский.
О данном решении градоначальник сообщил в ходе организационного штаба по частичной мобилизации.
"Сегодня мы готовы возродить традиции города-госпиталя, которые прославили Сочи в годы Великой Отечественной войны. Наши здравницы при необходимости будут принимать на оздоровление и реабилитацию всех защитников Родины. Уже прорабатываем вопрос необходимого резерва мест в них", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что в настоящее время полностью налажена коммуникация с местным военкоматом, а число развлекательных мероприятий на курорте сократится. "Мы готовы оказать содействие в организации дополнительных мобилизационных пунктов. Будем проводить больше патриотических мероприятий, а в городе сократили программу развлекательных событий", - заключил мэр.
Двадцать первого сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине. Документ был опубликован на сайте Кремля. По словам главы государства, призыву подлежат только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации на Украине. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, всего будут призваны 300 тысяч человек.