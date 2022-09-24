Сирия призвала Турцию серьезнее относиться к взятым на себя обязательствам
В МИД Сирии попросили Турцию серьезнее относиться к обязательствам по "астанинской тройке"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во время встречи в формате "астанинской тройки" в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во время встречи в формате "астанинской тройки" в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 24 сен – РИА Новости. Сирия считает астанинский процесс (с участием РФ, Ирана и Турции) жизнеспособным, но призывает Анкару "более серьезно" относиться к взятым на себя обязательствам в рамках данного формата, заявил РИА Новости министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад.
"Наши друзья - как Россия, так и Иран - очень хорошо знают наши потребности. Они всегда поддерживали наши требования. На мой взгляд, они стоят на правильной стороне, и Сирия поддерживает астанинский процесс. Почему? Потому что это - единственный жизнеспособный формат, в рамках которого удалось добиться реальных результатов. Многие достижения стали возможными благодаря астанинскому процессу", - сказал Микдад на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
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По словам министра, Сирия призывает Анкару "более серьезно относиться к выполнению своих обязательств" в рамках данного формата. "Это единственная проблема, с которой мы сталкиваемся, но считаем, что усилия наших друзей – русских и иранцев – прикладываются в правильном направлении", - подчеркнул Микдад.
Глава сирийского МИД также рассказал агентству, что не проводил каких-либо встреч на полях ГА ООН со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, и диалог между странами по нормализации отношений в настоящее время фактически не ведется.
"Нет переговоров. Нет контактов. Нет ничего – по крайней мере, на уровне министров иностранных дел", - сообщил министр.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат", ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
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