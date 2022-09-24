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В Мурманской области обнаружили тело погибшего под обвалом горняка
В Мурманской области обнаружили тело погибшего под обвалом горняка - РИА Новости, 24.09.2022
В Мурманской области обнаружили тело погибшего под обвалом горняка
Обнаружено тело горняка, погибшего под обвалившейся горной массой на руднике "Северный" в Мурманской области, сообщили в региональном СУСК РФ. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T14:25
2022-09-24T14:25
2022-09-24T14:25
происшествия
мурманская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 24 сен - РИА Новости. Обнаружено тело горняка, погибшего под обвалившейся горной массой на руднике "Северный" в Мурманской области, сообщили в региональном СУСК РФ."С 8.36 до 8.49 в одной из шахт рудника "Северный" произошло обрушение горной массы с кровли выработки. На месте обрушения обнаружено тело мужчины. Погибший — горнорабочий очистного забоя, 1974 года рождения", - говорится в сообщении.Отмечается, что следствие продолжает работ на месте происшествия. Проводятся необходимые процессуальные мероприятия, направленные на установление фактической картины произошедшего и принятие процессуального решения.
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происшествия, мурманская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мурманская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мурманской области обнаружили тело погибшего под обвалом горняка
В Мурманской области на шахте "Северный" обнаружили тело погибшего под обвалом горняка