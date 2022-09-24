https://ria.ru/20220924/shakhta-1819160271.html

В Мурманской области обнаружили тело погибшего под обвалом горняка

В Мурманской области обнаружили тело погибшего под обвалом горняка - РИА Новости, 24.09.2022

В Мурманской области обнаружили тело погибшего под обвалом горняка

Обнаружено тело горняка, погибшего под обвалившейся горной массой на руднике "Северный" в Мурманской области, сообщили в региональном СУСК РФ. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T14:25

2022-09-24T14:25

2022-09-24T14:25

происшествия

мурманская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593095_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_c0e7f2f5a996a3e441fbb1bb969d9bd3.jpg

МУРМАНСК, 24 сен - РИА Новости. Обнаружено тело горняка, погибшего под обвалившейся горной массой на руднике "Северный" в Мурманской области, сообщили в региональном СУСК РФ."С 8.36 до 8.49 в одной из шахт рудника "Северный" произошло обрушение горной массы с кровли выработки. На месте обрушения обнаружено тело мужчины. Погибший — горнорабочий очистного забоя, 1974 года рождения", - говорится в сообщении.Отмечается, что следствие продолжает работ на месте происшествия. Проводятся необходимые процессуальные мероприятия, направленные на установление фактической картины произошедшего и принятие процессуального решения.

https://ria.ru/20220924/rebenok-1819138453.html

мурманская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мурманская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)