https://ria.ru/20220924/shakhta-1819141970.html
В Мурманской области произошел обвал на шахте, один человек погиб
В Мурманской области произошел обвал на шахте, один человек погиб - РИА Новости, 24.09.2022
В Мурманской области произошел обвал на шахте, один человек погиб
Обвал произошел на шахте "Каула" в Мурманской области, погиб один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T12:31
2022-09-24T12:31
2022-09-24T12:44
происшествия
мурманская область
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МОСКВА/МУРМАНСК, 24 сен - РИА Новости. Обвал произошел на шахте "Каула" в Мурманской области, погиб один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.В Кольской ГМК, которой принадлежит шахта, подтвердили гибель горняка. "Двадцать четвертого сентября на шахте в поселке Никель произошел обвал горной массы в одном из блоков на горизонте +50 м. В результате горной массой был завален горнорабочий. Совместно с горноспасателями ведется работа по извлечению работника", - говорится в сообщении. Отмечается, что создана комиссия по расследованию всех обстоятельств несчастного случая, ведется расследование.
https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мурманская область
Происшествия, Мурманская область
12:31 24.09.2022 (обновлено: 12:44 24.09.2022)
В Мурманской области произошел обвал на шахте, один человек погиб
Экстренные службы: при обвале на шахте "Каула" в Мурманской области погиб один человек