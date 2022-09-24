https://ria.ru/20220924/shakhta-1819141970.html

В Мурманской области произошел обвал на шахте, один человек погиб

В Мурманской области произошел обвал на шахте, один человек погиб - РИА Новости, 24.09.2022

В Мурманской области произошел обвал на шахте, один человек погиб

Обвал произошел на шахте "Каула" в Мурманской области, погиб один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T12:31

2022-09-24T12:31

2022-09-24T12:44

происшествия

мурманская область

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МОСКВА/МУРМАНСК, 24 сен - РИА Новости. Обвал произошел на шахте "Каула" в Мурманской области, погиб один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.В Кольской ГМК, которой принадлежит шахта, подтвердили гибель горняка. "Двадцать четвертого сентября на шахте в поселке Никель произошел обвал горной массы в одном из блоков на горизонте +50 м. В результате горной массой был завален горнорабочий. Совместно с горноспасателями ведется работа по извлечению работника", - говорится в сообщении. Отмечается, что создана комиссия по расследованию всех обстоятельств несчастного случая, ведется расследование.

https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html

мурманская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мурманская область