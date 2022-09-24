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В Мурманской области произошел обвал на шахте, один человек погиб - РИА Новости, 24.09.2022
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В Мурманской области произошел обвал на шахте, один человек погиб
В Мурманской области произошел обвал на шахте, один человек погиб - РИА Новости, 24.09.2022
В Мурманской области произошел обвал на шахте, один человек погиб
Обвал произошел на шахте "Каула" в Мурманской области, погиб один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T12:31
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происшествия
мурманская область
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МОСКВА/МУРМАНСК, 24 сен - РИА Новости. Обвал произошел на шахте "Каула" в Мурманской области, погиб один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.В Кольской ГМК, которой принадлежит шахта, подтвердили гибель горняка. "Двадцать четвертого сентября на шахте в поселке Никель произошел обвал горной массы в одном из блоков на горизонте +50 м. В результате горной массой был завален горнорабочий. Совместно с горноспасателями ведется работа по извлечению работника", - говорится в сообщении. Отмечается, что создана комиссия по расследованию всех обстоятельств несчастного случая, ведется расследование.
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происшествия, мурманская область
Происшествия, Мурманская область
12:31 24.09.2022 (обновлено: 12:44 24.09.2022)
 
В Мурманской области произошел обвал на шахте, один человек погиб

Экстренные службы: при обвале на шахте "Каула" в Мурманской области погиб один человек

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкКаски
Каски - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА/МУРМАНСК, 24 сен - РИА Новости. Обвал произошел на шахте "Каула" в Мурманской области, погиб один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Произошел обвал на шахте "Каула" в Мурманской области. Погиб один человек", - сказал собеседник агентства, отметив, что инцидент произошел в субботу в 11.45 мск.
В Кольской ГМК, которой принадлежит шахта, подтвердили гибель горняка. "Двадцать четвертого сентября на шахте в поселке Никель произошел обвал горной массы в одном из блоков на горизонте +50 м. В результате горной массой был завален горнорабочий. Совместно с горноспасателями ведется работа по извлечению работника", - говорится в сообщении. Отмечается, что создана комиссия по расследованию всех обстоятельств несчастного случая, ведется расследование.
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