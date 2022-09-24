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Мезенцев: согласование программ Союзного государства сократится до года - РИА Новости, 24.09.2022
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Мезенцев: согласование программ Союзного государства сократится до года
Мезенцев: согласование программ Союзного государства сократится до года - РИА Новости, 24.09.2022
Мезенцев: согласование программ Союзного государства сократится до года
Работа над проектами Союзного государства будет реформирована, сократятся сроки подготовки документов, максимальный срок согласования – год, сообщил... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T10:09
2022-09-24T10:09
союзное государство
общество
михаил мишустин
роман головченко
дмитрий мезенцев
союзное государство
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Работа над проектами Союзного государства будет реформирована, сократятся сроки подготовки документов, максимальный срок согласования – год, сообщил Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев РИА Новости.Говоря о сроках согласования программ Союзного государства, Госсекретарь акцентировал внимание на решениях, принятых Председателем Совета Министров Союзного государства, Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным и согласованных с Премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко, членами Союзного правительства, по принципиальному совершенствованию порядка работы федеральных и республиканских органов государственного управления над проектами программ Союзного государства."На реализацию союзных программ за период действия союзного Договора направлено 48,3 миллиарда российских рублей. Тематика программ – национальная безопасность, оборона, космос, электроника, суперкомпьютеры, автомобилестроение, медицина и ряд других важных для экономики и общества областей. Но практика последних лет показала, что согласование программ проходило слишком долгий путь, часто потенциальные заказчики просто уходили от этой работы, не будучи убежденными, что, потратив три или четыре года, они в итоге выйдут на реализацию программы", - сказал Мезенцев"Союзный Совмин согласовал исключение этапа работы над концепцией программ с выходом на подготовку предложений в адрес правительств. Будучи одобренными, эти предложения могут лечь в основу новых программ Союзного государства как важного формата поддержки решения задач, стоящих перед национальной экономикой каждой из стран, как возможный ответ на санкционное давление Запада. Если раньше на программу тратилось до трех-четырех лет, то сейчас мы видим максимальный срок ее согласования не более 10 - 12 месяцев", - подчеркнул Госсекретарь.Также Дмитрий Мезенцев сообщил, что Советом Министров Союзного государства принято решение о снятии ограничений по сферам реализации проектов Союзного государства."Это решение позволяет сегодня реализовывать проекты Союзного государства не только в сферах культуры и образования, как было ранее, но и в рамках большего числа направлений, в том числе как механизмов поддержки медицинских и исследовательских программ, реализуемых с учетом ковидной эпидемиологической обстановки", - резюмировал Госсекретарь.
https://ria.ru/20220921/bezopasnost-1818417427.html
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общество, михаил мишустин, роман головченко, дмитрий мезенцев, союзное государство
Союзное государство, Общество, Михаил Мишустин, Роман Головченко, Дмитрий Мезенцев, Союзное государство
10:09 24.09.2022
 
Мезенцев: согласование программ Союзного государства сократится до года

Госсекретарь Мезенцев: согласование программ Союзного государства сократится до года

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Работа над проектами Союзного государства будет реформирована, сократятся сроки подготовки документов, максимальный срок согласования – год, сообщил Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев РИА Новости.
Говоря о сроках согласования программ Союзного государства, Госсекретарь акцентировал внимание на решениях, принятых Председателем Совета Министров Союзного государства, Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным и согласованных с Премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко, членами Союзного правительства, по принципиальному совершенствованию порядка работы федеральных и республиканских органов государственного управления над проектами программ Союзного государства.
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"На реализацию союзных программ за период действия союзного Договора направлено 48,3 миллиарда российских рублей. Тематика программ – национальная безопасность, оборона, космос, электроника, суперкомпьютеры, автомобилестроение, медицина и ряд других важных для экономики и общества областей. Но практика последних лет показала, что согласование программ проходило слишком долгий путь, часто потенциальные заказчики просто уходили от этой работы, не будучи убежденными, что, потратив три или четыре года, они в итоге выйдут на реализацию программы", - сказал Мезенцев
"Союзный Совмин согласовал исключение этапа работы над концепцией программ с выходом на подготовку предложений в адрес правительств. Будучи одобренными, эти предложения могут лечь в основу новых программ Союзного государства как важного формата поддержки решения задач, стоящих перед национальной экономикой каждой из стран, как возможный ответ на санкционное давление Запада. Если раньше на программу тратилось до трех-четырех лет, то сейчас мы видим максимальный срок ее согласования не более 10 - 12 месяцев", - подчеркнул Госсекретарь.
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Также Дмитрий Мезенцев сообщил, что Советом Министров Союзного государства принято решение о снятии ограничений по сферам реализации проектов Союзного государства.
"Это решение позволяет сегодня реализовывать проекты Союзного государства не только в сферах культуры и образования, как было ранее, но и в рамках большего числа направлений, в том числе как механизмов поддержки медицинских и исследовательских программ, реализуемых с учетом ковидной эпидемиологической обстановки", - резюмировал Госсекретарь.
 
Союзное государствоОбществоМихаил МишустинРоман ГоловченкоДмитрий МезенцевСоюзное государство
 
 
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