Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Сербии выступил за расширение сотрудничества с Россией - РИА Новости, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220924/serbiya-1819215112.html
Глава МВД Сербии выступил за расширение сотрудничества с Россией
Глава МВД Сербии выступил за расширение сотрудничества с Россией - РИА Новости, 24.09.2022
Глава МВД Сербии выступил за расширение сотрудничества с Россией
Расширение сотрудничества Сербии и РФ - политика будущего, а Украина должна задуматься об искренности Запада, заявил сербский министр внутренних дел Александр... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T19:37
2022-09-24T19:37
в мире
александр вулин
александр вучич
сербия
россия
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/87/1552998759_0:112:2631:1591_1920x0_80_0_0_6c50a6e874fbb0df48e2754a17d7e900.jpg
БЕЛГРАД, 24 сен - РИА Новости. Расширение сотрудничества Сербии и РФ - политика будущего, а Украина должна задуматься об искренности Запада, заявил сербский министр внутренних дел Александр Вулин.Министерства иностранных дел РФ и Сербии ранее подписали на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН план консультаций на ближайшие два года."Расширение сотрудничества с Россией - это не дань уважения прошлому, а ответственная политика, обращенная в будущее. Сербия соблюдает международное право и поэтому требует, чтобы уважали и ее территориальную целостность, хотя бы настолько, насколько украинскую", - цитирует МВД Вулина.Он напомнил, что сербский президент Александр Вучич с трибуны ГА ООН указал на двойные стандарты Запада в отношении целостности Украины сейчас и Сербии во время бомбардировок НАТО 1999 года."Если крупнейшие державы Запада по отношению к Украине настолько же искренни, насколько последовательны в соблюдении международного права, украинцы должны обеспокоиться", - подчеркнул сербский министр.
https://ria.ru/20220923/serbiya-1819086307.html
https://ria.ru/20220922/vuchich-1818574424.html
сербия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/87/1552998759_0:0:2591:1943_1920x0_80_0_0_540bb340715689f5ee91020995b598cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр вулин, александр вучич, сербия, россия, украина, оон
В мире, Александр Вулин, Александр Вучич, Сербия, Россия, Украина, ООН
19:37 24.09.2022
 
Глава МВД Сербии выступил за расширение сотрудничества с Россией

Глава МВД Сербии Вулин назвал расширение сотрудничества с Россией политикой будущего

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин
Министр обороны Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр обороны Сербии Александр Вулин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 сен - РИА Новости. Расширение сотрудничества Сербии и РФ - политика будущего, а Украина должна задуматься об искренности Запада, заявил сербский министр внутренних дел Александр Вулин.
Министерства иностранных дел РФ и Сербии ранее подписали на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН план консультаций на ближайшие два года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 22:30
Сербия пообещала выступить против попыток исключить Россию из Совбеза ООН
"Расширение сотрудничества с Россией - это не дань уважения прошлому, а ответственная политика, обращенная в будущее. Сербия соблюдает международное право и поэтому требует, чтобы уважали и ее территориальную целостность, хотя бы настолько, насколько украинскую", - цитирует МВД Вулина.
Он напомнил, что сербский президент Александр Вучич с трибуны ГА ООН указал на двойные стандарты Запада в отношении целостности Украины сейчас и Сербии во время бомбардировок НАТО 1999 года.
"Если крупнейшие державы Запада по отношению к Украине настолько же искренни, насколько последовательны в соблюдении международного права, украинцы должны обеспокоиться", - подчеркнул сербский министр.
Президент Сербии Александр Вучич во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 01:27
Вучич указал членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии
 
В миреАлександр ВулинАлександр ВучичСербияРоссияУкраинаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала