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Глава МВД Сербии выступил за расширение сотрудничества с Россией
Глава МВД Сербии выступил за расширение сотрудничества с Россией - РИА Новости, 24.09.2022
Глава МВД Сербии выступил за расширение сотрудничества с Россией
Расширение сотрудничества Сербии и РФ - политика будущего, а Украина должна задуматься об искренности Запада, заявил сербский министр внутренних дел Александр... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T19:37
2022-09-24T19:37
2022-09-24T19:37
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БЕЛГРАД, 24 сен - РИА Новости. Расширение сотрудничества Сербии и РФ - политика будущего, а Украина должна задуматься об искренности Запада, заявил сербский министр внутренних дел Александр Вулин.Министерства иностранных дел РФ и Сербии ранее подписали на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН план консультаций на ближайшие два года."Расширение сотрудничества с Россией - это не дань уважения прошлому, а ответственная политика, обращенная в будущее. Сербия соблюдает международное право и поэтому требует, чтобы уважали и ее территориальную целостность, хотя бы настолько, насколько украинскую", - цитирует МВД Вулина.Он напомнил, что сербский президент Александр Вучич с трибуны ГА ООН указал на двойные стандарты Запада в отношении целостности Украины сейчас и Сербии во время бомбардировок НАТО 1999 года."Если крупнейшие державы Запада по отношению к Украине настолько же искренни, насколько последовательны в соблюдении международного права, украинцы должны обеспокоиться", - подчеркнул сербский министр.
https://ria.ru/20220923/serbiya-1819086307.html
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в мире, александр вулин, александр вучич, сербия, россия, украина, оон
В мире, Александр Вулин, Александр Вучич, Сербия, Россия, Украина, ООН
Глава МВД Сербии выступил за расширение сотрудничества с Россией
Глава МВД Сербии Вулин назвал расширение сотрудничества с Россией политикой будущего