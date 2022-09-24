https://ria.ru/20220924/serbiya-1819215112.html

Глава МВД Сербии выступил за расширение сотрудничества с Россией

Глава МВД Сербии выступил за расширение сотрудничества с Россией - РИА Новости, 24.09.2022

Глава МВД Сербии выступил за расширение сотрудничества с Россией

Расширение сотрудничества Сербии и РФ - политика будущего, а Украина должна задуматься об искренности Запада, заявил сербский министр внутренних дел Александр... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T19:37

2022-09-24T19:37

2022-09-24T19:37

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БЕЛГРАД, 24 сен - РИА Новости. Расширение сотрудничества Сербии и РФ - политика будущего, а Украина должна задуматься об искренности Запада, заявил сербский министр внутренних дел Александр Вулин.Министерства иностранных дел РФ и Сербии ранее подписали на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН план консультаций на ближайшие два года."Расширение сотрудничества с Россией - это не дань уважения прошлому, а ответственная политика, обращенная в будущее. Сербия соблюдает международное право и поэтому требует, чтобы уважали и ее территориальную целостность, хотя бы настолько, насколько украинскую", - цитирует МВД Вулина.Он напомнил, что сербский президент Александр Вучич с трибуны ГА ООН указал на двойные стандарты Запада в отношении целостности Украины сейчас и Сербии во время бомбардировок НАТО 1999 года."Если крупнейшие державы Запада по отношению к Украине настолько же искренни, насколько последовательны в соблюдении международного права, украинцы должны обеспокоиться", - подчеркнул сербский министр.

https://ria.ru/20220923/serbiya-1819086307.html

https://ria.ru/20220922/vuchich-1818574424.html

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в мире, александр вулин, александр вучич, сербия, россия, украина, оон