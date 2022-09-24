https://ria.ru/20220924/sanktsii-1819193863.html

"Это тупик". Глава МИД Венгрии посетовал из-за решения Евросоюза по России

"Это тупик". Глава МИД Венгрии посетовал из-за решения Евросоюза по России - РИА Новости, 24.09.2022

"Это тупик". Глава МИД Венгрии посетовал из-за решения Евросоюза по России

Руководство Европейского союза не хочет признавать ошибочность антироссийских санкций и их негативные последствия для собственных стран, заявил министр... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T17:32

2022-09-24T17:32

2022-09-24T21:23

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Руководство Европейского союза не хочет признавать ошибочность антироссийских санкций и их негативные последствия для собственных стран, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому изданию TAC.Он подчеркнул, что у Евросоюза вряд ли получится убедить незападных партнеров в правильности своей позиции по санкциям против Москвы."Я действительно приложил немало усилий, чтобы пообщаться с коллегами за пределами Европы: из стран Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Их не волнует европейская позиция. Им все равно, конфликт на Украине или санкции породили их проблемы. <…> Мировое сообщество — не только Европа и Северная Америка. Подавляющее большинство стран мира не верит нашим словам", — констатировал Сийярто.Глава МИД Венгрии также раскритиковал западные страны за намерение усиливать санкционное давление на Россию и продолжать оказывать военную помощь Украине.На днях глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет новые персональные и секторальные ограничительные меры против России из-за организации референдумов на территории освобожденных ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что введенные ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220923/italiya-1819019609.html

https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

европа, евросоюз, санкции в отношении россии, мид венгрии, украина, россия, венгрия, в мире, владимир путин, жозеп боррель