17:32 24.09.2022 (обновлено: 21:23 24.09.2022)
"Это тупик". Глава МИД Венгрии посетовал из-за решения Евросоюза по России
Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС не сможет убедить мир в правильности санкций против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Руководство Европейского союза не хочет признавать ошибочность антироссийских санкций и их негативные последствия для собственных стран, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому изданию TAC.
"Европа похожа на автомобиль, водитель которого понимает, что движется в тупик, но отказывается признать, что совершил ошибку, поворачивая на эту улицу. Вместо этого он еще сильнее давит на педаль газа в абсолютно иррациональной надежде, что улица на самом деле не заканчивается тупиком", — объяснил чиновник.
Он подчеркнул, что у Евросоюза вряд ли получится убедить незападных партнеров в правильности своей позиции по санкциям против Москвы.
"Я действительно приложил немало усилий, чтобы пообщаться с коллегами за пределами Европы: из стран Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Их не волнует европейская позиция. Им все равно, конфликт на Украине или санкции породили их проблемы. <…> Мировое сообщество — не только Европа и Северная Америка. Подавляющее большинство стран мира не верит нашим словам", — констатировал Сийярто.
Глава МИД Венгрии также раскритиковал западные страны за намерение усиливать санкционное давление на Россию и продолжать оказывать военную помощь Украине.
После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что введенные ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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