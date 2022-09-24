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"Это тупик". Глава МИД Венгрии посетовал из-за решения Евросоюза по России - РИА Новости, 24.09.2022
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"Это тупик". Глава МИД Венгрии посетовал из-за решения Евросоюза по России
"Это тупик". Глава МИД Венгрии посетовал из-за решения Евросоюза по России - РИА Новости, 24.09.2022
"Это тупик". Глава МИД Венгрии посетовал из-за решения Евросоюза по России
Руководство Европейского союза не хочет признавать ошибочность антироссийских санкций и их негативные последствия для собственных стран, заявил министр... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T17:32
2022-09-24T21:23
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
мид венгрии
украина
россия
венгрия
в мире
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Руководство Европейского союза не хочет признавать ошибочность антироссийских санкций и их негативные последствия для собственных стран, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому изданию TAC.Он подчеркнул, что у Евросоюза вряд ли получится убедить незападных партнеров в правильности своей позиции по санкциям против Москвы."Я действительно приложил немало усилий, чтобы пообщаться с коллегами за пределами Европы: из стран Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Их не волнует европейская позиция. Им все равно, конфликт на Украине или санкции породили их проблемы. &lt;…&gt; Мировое сообщество — не только Европа и Северная Америка. Подавляющее большинство стран мира не верит нашим словам", — констатировал Сийярто.Глава МИД Венгрии также раскритиковал западные страны за намерение усиливать санкционное давление на Россию и продолжать оказывать военную помощь Украине.На днях глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет новые персональные и секторальные ограничительные меры против России из-за организации референдумов на территории освобожденных ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что введенные ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220923/italiya-1819019609.html
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европа, евросоюз, санкции в отношении россии, мид венгрии, украина, россия, венгрия, в мире, владимир путин, жозеп боррель
Европа, Евросоюз, Санкции в отношении России, МИД Венгрии, Украина, Россия, Венгрия, В мире, Владимир Путин, Жозеп Боррель
17:32 24.09.2022 (обновлено: 21:23 24.09.2022)
 
"Это тупик". Глава МИД Венгрии посетовал из-за решения Евросоюза по России

Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС не сможет убедить мир в правильности санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Руководство Европейского союза не хочет признавать ошибочность антироссийских санкций и их негативные последствия для собственных стран, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому изданию TAC.

"Европа похожа на автомобиль, водитель которого понимает, что движется в тупик, но отказывается признать, что совершил ошибку, поворачивая на эту улицу. Вместо этого он еще сильнее давит на педаль газа в абсолютно иррациональной надежде, что улица на самом деле не заканчивается тупиком", — объяснил чиновник.

Он подчеркнул, что у Евросоюза вряд ли получится убедить незападных партнеров в правильности своей позиции по санкциям против Москвы.
"Я действительно приложил немало усилий, чтобы пообщаться с коллегами за пределами Европы: из стран Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Их не волнует европейская позиция. Им все равно, конфликт на Украине или санкции породили их проблемы. <…> Мировое сообщество — не только Европа и Северная Америка. Подавляющее большинство стран мира не верит нашим словам", — констатировал Сийярто.
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Глава МИД Венгрии также раскритиковал западные страны за намерение усиливать санкционное давление на Россию и продолжать оказывать военную помощь Украине.
На днях глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет новые персональные и секторальные ограничительные меры против России из-за организации референдумов на территории освобожденных ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что введенные ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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ЕвропаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииМИД ВенгрииУкраинаРоссияВенгрияВ миреВладимир ПутинЖозеп Боррель
 
 
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