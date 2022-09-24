https://ria.ru/20220924/sanktsii-1819124338.html

Венгрия не поддержит санкции против сотрудничества с Россией в энергетике

Венгрия не поддержит санкции против сотрудничества с Россией в энергетике - РИА Новости, 24.09.2022

Венгрия не поддержит санкции против сотрудничества с Россией в энергетике

Венгрия не поддержит санкции Евросоюза, если они будут затрагивать сотрудничество страны с Россией в сфере энергетики, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T10:25

2022-09-24T10:25

2022-09-24T10:25

экономика

петер сийярто

венгрия

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646261_0:0:2409:1355_1920x0_80_0_0_03ca167a2de7735fd719e9e747f3c545.jpg

ООН, 24 сен – РИА Новости. Венгрия не поддержит санкции Евросоюза, если они будут затрагивать сотрудничество страны с Россией в сфере энергетики, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.Отвечая на вопрос о том, заблокирует ли Венгрия новые санкции ЕС против РФ, Сийярто сказал: "Мы будем продолжать придерживаться подхода, заключающегося в том, что энергетика - это абсолютно красная линия. Мы не знаем, что будет в этом новом проекте (санкций - ред.), но я могу вам сказать точно, что мы будем защищать наши национальные интересы"."А именно - мы не согласимся ни на какие санкции, препятствующие энергетическому сотрудничеству, потому что для нас это физический вопрос. И физически в настоящее время моя страна не может заменить российские источники энергии. Это невозможно, когда речь идет о нефти, потому что возможный альтернативный трубопровод не имеет достаточной пропускной способности", - сказал он.По его словам, когда дело доходит до газа, нет другого источника и других трубопроводов, которые могли бы доставить такое же количество, какое доставляет Россия. "Так что для нас ничто, что было бы против нефти, газа или атомной энергии, не является приемлемым", - заключил он.

https://ria.ru/20220924/sanktsii-1819122943.html

https://ria.ru/20220923/sanktsii-1818842550.html

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, петер сийярто, венгрия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии