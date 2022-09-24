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Венгрия не поддержит санкции против сотрудничества с Россией в энергетике - РИА Новости, 24.09.2022
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Венгрия не поддержит санкции против сотрудничества с Россией в энергетике
Венгрия не поддержит санкции против сотрудничества с Россией в энергетике - РИА Новости, 24.09.2022
Венгрия не поддержит санкции против сотрудничества с Россией в энергетике
Венгрия не поддержит санкции Евросоюза, если они будут затрагивать сотрудничество страны с Россией в сфере энергетики, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T10:25
2022-09-24T10:25
экономика
петер сийярто
венгрия
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Венгрия не поддержит санкции Евросоюза, если они будут затрагивать сотрудничество страны с Россией в сфере энергетики, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.Отвечая на вопрос о том, заблокирует ли Венгрия новые санкции ЕС против РФ, Сийярто сказал: "Мы будем продолжать придерживаться подхода, заключающегося в том, что энергетика - это абсолютно красная линия. Мы не знаем, что будет в этом новом проекте (санкций - ред.), но я могу вам сказать точно, что мы будем защищать наши национальные интересы"."А именно - мы не согласимся ни на какие санкции, препятствующие энергетическому сотрудничеству, потому что для нас это физический вопрос. И физически в настоящее время моя страна не может заменить российские источники энергии. Это невозможно, когда речь идет о нефти, потому что возможный альтернативный трубопровод не имеет достаточной пропускной способности", - сказал он.По его словам, когда дело доходит до газа, нет другого источника и других трубопроводов, которые могли бы доставить такое же количество, какое доставляет Россия. "Так что для нас ничто, что было бы против нефти, газа или атомной энергии, не является приемлемым", - заключил он.
https://ria.ru/20220924/sanktsii-1819122943.html
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экономика, петер сийярто, венгрия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Петер Сийярто, Венгрия, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
10:25 24.09.2022
 
Венгрия не поддержит санкции против сотрудничества с Россией в энергетике

Сийярто: Венгрия не поддержит санкции ЕС против сотрудничества с Россией в энергетике

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Венгрия не поддержит санкции Евросоюза, если они будут затрагивать сотрудничество страны с Россией в сфере энергетики, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Отвечая на вопрос о том, заблокирует ли Венгрия новые санкции ЕС против РФ, Сийярто сказал: "Мы будем продолжать придерживаться подхода, заключающегося в том, что энергетика - это абсолютно красная линия. Мы не знаем, что будет в этом новом проекте (санкций - ред.), но я могу вам сказать точно, что мы будем защищать наши национальные интересы".
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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В Венгрии заявили о колоссальном вреде Европе из-за антироссийских санкций
"А именно - мы не согласимся ни на какие санкции, препятствующие энергетическому сотрудничеству, потому что для нас это физический вопрос. И физически в настоящее время моя страна не может заменить российские источники энергии. Это невозможно, когда речь идет о нефти, потому что возможный альтернативный трубопровод не имеет достаточной пропускной способности", - сказал он.
По его словам, когда дело доходит до газа, нет другого источника и других трубопроводов, которые могли бы доставить такое же количество, какое доставляет Россия. "Так что для нас ничто, что было бы против нефти, газа или атомной энергии, не является приемлемым", - заключил он.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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ЭкономикаПетер СийяртоВенгрияРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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