https://ria.ru/20220924/sanktsii-1819124338.html
Венгрия не поддержит санкции против сотрудничества с Россией в энергетике
Венгрия не поддержит санкции против сотрудничества с Россией в энергетике - РИА Новости, 24.09.2022
Венгрия не поддержит санкции против сотрудничества с Россией в энергетике
Венгрия не поддержит санкции Евросоюза, если они будут затрагивать сотрудничество страны с Россией в сфере энергетики, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T10:25
2022-09-24T10:25
2022-09-24T10:25
экономика
петер сийярто
венгрия
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Венгрия не поддержит санкции Евросоюза, если они будут затрагивать сотрудничество страны с Россией в сфере энергетики, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.Отвечая на вопрос о том, заблокирует ли Венгрия новые санкции ЕС против РФ, Сийярто сказал: "Мы будем продолжать придерживаться подхода, заключающегося в том, что энергетика - это абсолютно красная линия. Мы не знаем, что будет в этом новом проекте (санкций - ред.), но я могу вам сказать точно, что мы будем защищать наши национальные интересы"."А именно - мы не согласимся ни на какие санкции, препятствующие энергетическому сотрудничеству, потому что для нас это физический вопрос. И физически в настоящее время моя страна не может заменить российские источники энергии. Это невозможно, когда речь идет о нефти, потому что возможный альтернативный трубопровод не имеет достаточной пропускной способности", - сказал он.По его словам, когда дело доходит до газа, нет другого источника и других трубопроводов, которые могли бы доставить такое же количество, какое доставляет Россия. "Так что для нас ничто, что было бы против нефти, газа или атомной энергии, не является приемлемым", - заключил он.
https://ria.ru/20220924/sanktsii-1819122943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, петер сийярто, венгрия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Петер Сийярто, Венгрия, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
Венгрия не поддержит санкции против сотрудничества с Россией в энергетике
Сийярто: Венгрия не поддержит санкции ЕС против сотрудничества с Россией в энергетике
ООН, 24 сен – РИА Новости. Венгрия не поддержит санкции Евросоюза, если они будут затрагивать сотрудничество страны с Россией в сфере энергетики, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Отвечая на вопрос о том, заблокирует ли Венгрия новые санкции ЕС
против РФ, Сийярто сказал: "Мы будем продолжать придерживаться подхода, заключающегося в том, что энергетика - это абсолютно красная линия. Мы не знаем, что будет в этом новом проекте (санкций - ред.), но я могу вам сказать точно, что мы будем защищать наши национальные интересы".
"А именно - мы не согласимся ни на какие санкции, препятствующие энергетическому сотрудничеству, потому что для нас это физический вопрос. И физически в настоящее время моя страна не может заменить российские источники энергии. Это невозможно, когда речь идет о нефти, потому что возможный альтернативный трубопровод не имеет достаточной пропускной способности", - сказал он.
По его словам, когда дело доходит до газа, нет другого источника и других трубопроводов, которые могли бы доставить такое же количество, какое доставляет Россия. "Так что для нас ничто, что было бы против нефти, газа или атомной энергии, не является приемлемым", - заключил он.