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Умер американский джазовый музыкант Фэроу Сандерс - РИА Новости, 24.09.2022
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Культура
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Умер американский джазовый музыкант Фэроу Сандерс
Умер американский джазовый музыкант Фэроу Сандерс - РИА Новости, 24.09.2022
Умер американский джазовый музыкант Фэроу Сандерс
Американский джазовый музыкант и саксофонист Фэроу Сандерс ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщили в звукозаписывающей компании Luaka Bop, с которой он... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T17:50
2022-09-24T17:50
культура
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джаз
музыка
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Американский джазовый музыкант и саксофонист Фэроу Сандерс ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщили в звукозаписывающей компании Luaka Bop, с которой он работал.Сандерс родился в США в 1940 году и получил известность как саксофонист и флейтист. Считался одним из наиболее изобретательных и энергичных представителей в направлении фри-джаз. Сандерс был обладателем премии "Грэмми" и других наград в музыке.
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сша, лос-анджелес, джаз, музыка
Культура, США, Лос-Анджелес, джаз, Музыка
17:50 24.09.2022
 
Умер американский джазовый музыкант Фэроу Сандерс

Luaka Bop: джазовый музыкант и саксофонист Фэроу Сандерс умер в США в возрасте 81 года

© AP Photo / Chris PizzelloАмериканский джазовый музыкант Фэроу Сандерс
Американский джазовый музыкант Фэроу Сандерс - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Chris Pizzello
Американский джазовый музыкант Фэроу Сандерс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Американский джазовый музыкант и саксофонист Фэроу Сандерс ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщили в звукозаписывающей компании Luaka Bop, с которой он работал.
"Мы опустошены новостью о том, что Фэроу Сандерс ушел из жизни. Он умер мирно в окружении любимой семьи и друзей в Лос-Анджелесе этим утром", - написала компания на странице в Twitter.
Сандерс родился в США в 1940 году и получил известность как саксофонист и флейтист. Считался одним из наиболее изобретательных и энергичных представителей в направлении фри-джаз. Сандерс был обладателем премии "Грэмми" и других наград в музыке.
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