Умер американский джазовый музыкант Фэроу Сандерс
Luaka Bop: джазовый музыкант и саксофонист Фэроу Сандерс умер в США в возрасте 81 года
© AP Photo / Chris PizzelloАмериканский джазовый музыкант Фэроу Сандерс
© AP Photo / Chris Pizzello
Американский джазовый музыкант Фэроу Сандерс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Американский джазовый музыкант и саксофонист Фэроу Сандерс ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщили в звукозаписывающей компании Luaka Bop, с которой он работал.
"Мы опустошены новостью о том, что Фэроу Сандерс ушел из жизни. Он умер мирно в окружении любимой семьи и друзей в Лос-Анджелесе этим утром", - написала компания на странице в Twitter.
Сандерс родился в США в 1940 году и получил известность как саксофонист и флейтист. Считался одним из наиболее изобретательных и энергичных представителей в направлении фри-джаз. Сандерс был обладателем премии "Грэмми" и других наград в музыке.
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