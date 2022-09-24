https://ria.ru/20220924/sanders-1819196637.html

Умер американский джазовый музыкант Фэроу Сандерс

Умер американский джазовый музыкант Фэроу Сандерс - РИА Новости, 24.09.2022

Умер американский джазовый музыкант Фэроу Сандерс

Американский джазовый музыкант и саксофонист Фэроу Сандерс ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщили в звукозаписывающей компании Luaka Bop, с которой он... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T17:50

2022-09-24T17:50

2022-09-24T17:50

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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Американский джазовый музыкант и саксофонист Фэроу Сандерс ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщили в звукозаписывающей компании Luaka Bop, с которой он работал.Сандерс родился в США в 1940 году и получил известность как саксофонист и флейтист. Считался одним из наиболее изобретательных и энергичных представителей в направлении фри-джаз. Сандерс был обладателем премии "Грэмми" и других наград в музыке.

https://ria.ru/20220404/grammy-1781644096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, лос-анджелес, джаз, музыка