https://ria.ru/20220924/rpts-1819049055.html

В РПЦ призвали россиян к демографической мобилизации

В РПЦ призвали россиян к демографической мобилизации - РИА Новости, 24.09.2022

В РПЦ призвали россиян к демографической мобилизации

России нужна демографическая мобилизация, поэтому нужно сделать выплаты на детей до трех лет доступными всем, а не только малообеспеченным семьям, заявил РИА... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T00:15

2022-09-24T00:15

2022-09-24T00:15

религия

михаил мишустин

россия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. России нужна демографическая мобилизация, поэтому нужно сделать выплаты на детей до трех лет доступными всем, а не только малообеспеченным семьям, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил с 1 января ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трёх лет."Очень важно и знаменательно, что на самом высоком уровне слышен голос Церкви, которая всегда уделяет особое внимание ходатайству перед государством о реальной поддержке семей с детьми. Отрадно, что в обществе все больше понимания, что семьи с детьми выполняют важнейшую работу - создают фундамент будущего нашего Отечества", - сказал Лукьянов, комментируя инициативу правительства.Он подчеркнул, что от зачатия ребенка и как минимум до 3- х лет должна быть создана система последовательной социальной поддержки. "Однако если государство заинтересовано в реальном демографическом росте, от адресности надо уходить. Каждый ребенок - это вклад в будущее страны, поэтому хотелось бы надеяться, что выплаты будут охватывать все семьи с детьми, а не только семьи с низкими доходами. Это обусловлено тем, что число детей в нашей стране стремительно сокращается, и необходимы срочные меры, нам нужна своего рода демографическая мобилизация", - призвал представитель Русской православной церкви.Ранее Федор Лукьянов в беседе с РИА Новости сообщил, что в патриаршей комиссии выступают за увеличение срока выплат пособий по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет, и эта мера должна касаться всех семей, а не только людей с невысоким доходом или многодетных. По его словам, когда мама уходит в отпуск по уходу за ребенком, она до достижения ребенком 1,5 лет ежемесячно получает 40% от среднего заработка, "однако через 1,5 года после рождения ребенка мама все равно не может его отдать в детсад и выйти на работу". Также в патриаршей комиссии выступали за то, чтобы не 1,5, а 3 года по уходу за ребенком входили в трудовой пенсионный стаж, поскольку "родители, рожающие детей, работают на свое Отечество".

https://ria.ru/20220922/rpts-1818669291.html

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Никита Бизин

михаил мишустин, россия, русская православная церковь, религия