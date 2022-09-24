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Россия не будет делать первых шагов навстречу Западу, заявил Лавров - РИА Новости, 24.09.2022
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Россия не будет делать первых шагов навстречу Западу, заявил Лавров
Россия не будет делать первых шагов навстречу Западу, заявил Лавров - РИА Новости, 24.09.2022
Россия не будет делать первых шагов навстречу Западу, заявил Лавров
Россия в нынешней ситуации не будет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T22:14
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россия
сша
сергей лавров
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Россия в нынешней ситуации не будет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы от контактов не отказываемся, и когда поступают соответствующие предложения, мы соглашаемся. Хотят наши партнеры потихонечку встретиться, чтобы никто об этом не узнал, пожалуйста. Потому что говорить всегда лучше, чем не говорить. Но в ситуации, в которой мы сейчас находимся, Россия не будет делать никаких первых шагов", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН."Обратятся - посмотрим", - заключил министр.
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россия, сша, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон
Россия, США, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
22:14 24.09.2022 (обновлено: 22:26 24.09.2022)
 
Россия не будет делать первых шагов навстречу Западу, заявил Лавров

Лавров заявил, что Россия не будет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на Большой Кремлёвский дворец
Вид на Большой Кремлёвский дворец - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Большой Кремлёвский дворец . Архивное фото
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Россия в нынешней ситуации не будет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы от контактов не отказываемся, и когда поступают соответствующие предложения, мы соглашаемся. Хотят наши партнеры потихонечку встретиться, чтобы никто об этом не узнал, пожалуйста. Потому что говорить всегда лучше, чем не говорить. Но в ситуации, в которой мы сейчас находимся, Россия не будет делать никаких первых шагов", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
"Обратятся - посмотрим", - заключил министр.
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
22:01
СМИ: армия США из Польши обеспечивает работу поставленного Украине оружия
 
РоссияСШАСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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