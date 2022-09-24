https://ria.ru/20220924/rossiya-1819240899.html

Россия не будет делать первых шагов навстречу Западу, заявил Лавров

Россия не будет делать первых шагов навстречу Западу, заявил Лавров - РИА Новости, 24.09.2022

Россия не будет делать первых шагов навстречу Западу, заявил Лавров

Россия в нынешней ситуации не будет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T22:14

2022-09-24T22:14

2022-09-24T22:26

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Россия в нынешней ситуации не будет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы от контактов не отказываемся, и когда поступают соответствующие предложения, мы соглашаемся. Хотят наши партнеры потихонечку встретиться, чтобы никто об этом не узнал, пожалуйста. Потому что говорить всегда лучше, чем не говорить. Но в ситуации, в которой мы сейчас находимся, Россия не будет делать никаких первых шагов", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН."Обратятся - посмотрим", - заключил министр.

https://ria.ru/20220924/oruzhie-1819238826.html

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россия, сша, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон