https://ria.ru/20220924/rossiya-1819036559.html

Мобилизация как контрольная. Для народа и для страны

Мобилизация как контрольная. Для народа и для страны - РИА Новости, 24.09.2022

Мобилизация как контрольная. Для народа и для страны

"Не надо думать, что человек, поступающий в соответствии со своими убеждениями, уже порядочный человек. Надо проверить, а порядочны ли его убеждения" — заметил... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T08:00

2022-09-24T08:00

2022-09-24T08:40

россия

частичная мобилизация в россии

общество

нато

западная европа

авторы

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"Не надо думать, что человек, поступающий в соответствии со своими убеждениями, уже порядочный человек. Надо проверить, а порядочны ли его убеждения" — заметил когда-то Достоевский, и вот сейчас как раз мы видим, как на порядочность, на честность, на неподкупность, на верность, на преданность проверяются убеждения.Как проверяются и ценности общества, принципы страны, взгляды граждан.Словам и делам, а также поступкам и решениям дается оценка — не та, что в большом школьном журнале, а та, которая определит, выдержали мы экзамен (все без исключения) или не выдержали.За эти дни мы увидели, как ситуация выбора влияет даже на поведение.По соцсетям забегали шустрые "ЛОМы" с криками про "ужасы баталий и битв". Тут же подсуетилась их клака и массовочка ("не думайте, а распространяйте"): это торжество страха, который, как выяснилось, нужно в соответствии с их "новенькой этикой" не скрывать, а демонстрировать, есть красочное полотно нравов самоназначенной либеральной общественности. И выписано оно было до последнего штриха.Если бы визги неслись из европейских стран, где в принципе забыли давно и прочно, что такое защита собственной страны, защита собственного дома и семьи (там обращаются к маломощной армии, чьи феерические "успехи" были видны, например, в регионе Сахель, либо к полиции, которой иногда просто нет: "когда убьют, тогда и звоните"), эта меж- и внегендерная истерика не вызвала бы удивления.Но когда крики (пусть и не определяющие все общественные настроения) несутся из России, чья и история, и государственное устройство, и даже литература были сформированы теми, для кого воинский долг, как и защита Отечества, были превыше всего, имеет смысл, наверное, спросить, откуда приползла и как проникла сюда эта зараза. И второй момент: зачем эти вибрионы на протяжении многих лет специально впрыскивались в систему ценностей нашего общества.Действовать, разумеется, те, для кого и российская армия, и российский флот были заклятыми врагами, предпочли постепенно.Для начала разные неглупые люди на многочисленных общественных площадках принялись объяснять, что драка — это плохо. Потому что драка есть "агрессия и насилие". То, что драка могла и может быть формой дуэли для выяснения вопросов чести ("честь должна быть спасена мгновенно"), было сознательно выведено за скобки.Те самые драки, которые в школьные годы в советскую эпоху иногда становились даже основой сюжета художественного произведения, были объявлены "антицивилизованным" поведением. А вот поведение цивилизованное — это долгие дискуссии и поиск компромисса. Как же это по-европейски!Не менее европейским и превозносимым трендом стал пацифизм. Против войны и так далее.Ну, разумеется, Западная Европа, которая (скажем это еще раз, потому что не повредит, поскольку повторение — мать учения) въехала в мирную эпоху на чужом (нашем) горбу и свое поведение (когда рядом с очередью к мяснику за свежей ветчиной расстреливали тех, кто пытался убежать от гестаповских облав, без малейших попыток сограждан спасти обреченных), свое тогдашнее предательство своих же собственных национальных интересов и своего же собственного народа называла "капитуляцией, к которой вынудили", не могла не занимать "пацифистскую" позицию.И не только занимать такую позицию, но и продвигать этот тезис в России всеми доступными ей способами и средствами.Требовалось ведь не только разложить армию и флот: очень было нужно разложить и общество, которое начало бы воспринимать армейскую службу и воинский долг как нечто — назовем вещи своими именами — постыдное. Как анахронизм.Эта вакханалия продолжалась несколько лет. Урон был значительный. Шрамы остались. Но государству (несмотря на совершенно, казалось, непреодолимое) удалось поднять и армию, и флот, и авиацию на долженствующий им пьедестал. Сработала не только контрпропаганда — сработала смена приоритетов, и, стоит заметить, роль свою сыграла геополитика.НАТО, подвинувшись к рубежам нашей страны, просто не оставила нам никакого иного выбора.Защититься, чтобы не погибнуть, и защитить, чтобы сохранить нацию и страну.Европейские страны сегодня понять такой простой тезис категорически не могут, ибо забыли, что существуют не только политические интриги в коридорах власти: есть и очень жива воля народа. Который не только уже может — он хочет себя защищать.Фальшивый либеральный "пацифизм" в период тяжелого кризиса, истерика, паника и хаос (особенно прекрасно выглядел тезис с вопросом о возможности "выехать за границу" согласно купленным билетам) в данном случае работают лучшими маркерами.Не на гражданственность в смысле обладания паспортом (таким все равно приятнее и удобнее жить в России, где вокруг свои, чем при абсолютно свободных границах попытаться построить жизнь там, где сплошная демократия, но все чужие), а на человеческую состоятельность.На наличие в крови не только эритроцитов с лейкоцитами, но и такого компонента, как любовь к стране, в которой родился. И чей язык — вне зависимости от жизненных обстоятельств — останется родным, а не выученным.На знание, знание не мозговое, начетническое, а утробное, впитанное не только с молоком матери, но и с воздухом Отчизны, где твое место. И, наверное, самое главное — на умение платить долги.Которыми обременены мы все — с рождения. Не в смысле финансовой кабалы, а потому, что иногда Родине требуется поддержка.Нравственно эту поддержку оказать. Безнравственно от нее убегать, как несостоятельный должник драпает от кредиторов.Да, и это тоже, вероятно, нужно сказать: долг и поддержка потребуют в том числе и высшей цены и самой дорогой валюты. Жизни.Поворот и парадокс нынешнего дня таков, что самым благополучным, выросшим в самую мирную и в самую сытую эпоху поколениям был предъявлен счет — в том числе и за ошибки прошлого.Времена, конечно, не выбирают. В них — живут. В них — умирают. В них, да, погибают.Честно написанная всеми контрольная — без подглядывания в чужие ответы, без списывания готовых решений, без шпаргалок, а лишь характером, силой воли и пониманием, что иначе нельзя, — добавит балл в аттестат.В котором спасение Родины и народа — предмет единственный. И этот экзамен сдается не ради кого-то или чего-то, а ради жизни.Страны, семьи, детей, любви, близких и тех своих убеждений, за которые порой приходится платить кровью.

https://ria.ru/20220921/samobytnost-1818499656.html

https://ria.ru/20220921/otvetstvennost-1818498346.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818492346.html

https://ria.ru/20220922/degtyar-1818533779.html

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818754571.html

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818375606.html

https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818662067.html

россия

западная европа

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

россия, частичная мобилизация в россии, общество, нато, западная европа, авторы