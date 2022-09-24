https://ria.ru/20220924/reshenie-1819204839.html
В Волгоградской области отменили решение о мобилизации директора школы
В Волгоградской области отменили решение о мобилизации директора школы - РИА Новости, 24.09.2022
В Волгоградской области отменили решение о мобилизации директора школы
В Волгоградской области отменили решение о мобилизации 58-летнего директора сельской школы Александра Фальтина после проверки документов, сообщила администрация РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T18:37
2022-09-24T18:37
2022-09-24T20:27
волгоградская область
клетский район
калачевский район
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
общество
россия
владимир путин
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ВОЛГОГРАД, 24 сен — РИА Новости. В Волгоградской области отменили решение о мобилизации 58-летнего директора сельской школы Александра Фальтина после проверки документов, сообщила администрация региона в Telegram-канале.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором дочь Фальтина рассказывает, что отцу вечером 21 сентября принесли повестку. По ее словам, он не служил, прошел только военную кафедру во время учебы в университете, где получил звание младшего лейтенанта, всю жизнь работал учителем, а сейчас занимает должность директора школы хутора Калмыковский."Призывная комиссия Волгоградской области по частичной мобилизации сообщает, что 58-летний житель Клетского района Александр Фальтин освобожден от частичной мобилизации по итогам проверки всех документов. <…> Уже сегодня Фальтин будет доставлен к месту жительства", — говорится в заявлении.По информации ведомства, после проверки документов от мобилизации также освободили отца четверых детей из Калачевского района, который уже завтра вернется домой со сборов на полигоне Прудбой, и жителя Волгограда по состоянию здоровья.Ранее в Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба Вооруженных сил России сообщили, что в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.В субботу глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился в Министерство обороны и призвал неукоснительно соблюдать правила призыва. По его словам, военкоматы нередко призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту. Необходимо не допускать случаев, которые могут подрывать доверие граждан, подчеркнул Фадеев.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности призовут 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.
https://ria.ru/20220924/vyplata-1819201409.html
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волгоградская область, клетский район, калачевский район, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, общество, россия, владимир путин
Волгоградская область, Клетский район, Калачевский район, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Общество, Россия, Владимир Путин
18:37 24.09.2022 (обновлено: 20:27 24.09.2022)
В Волгоградской области отменили решение о мобилизации директора школы
В Волгоградской области отменили решение о мобилизации 58-летнего директора школы Фальтина
ВОЛГОГРАД, 24 сен — РИА Новости. В Волгоградской области отменили решение о мобилизации 58-летнего директора сельской школы Александра Фальтина после проверки документов, сообщила администрация региона в Telegram-канале.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором дочь Фальтина рассказывает, что отцу вечером 21 сентября принесли повестку. По ее словам, он не служил, прошел только военную кафедру во время учебы в университете, где получил звание младшего лейтенанта, всю жизнь работал учителем, а сейчас занимает должность директора школы хутора Калмыковский.
"Призывная комиссия Волгоградской области по частичной мобилизации сообщает, что 58-летний житель Клетского района Александр Фальтин освобожден от частичной мобилизации по итогам проверки всех документов. <…> Уже сегодня Фальтин будет доставлен к месту жительства", — говорится в заявлении.
По информации ведомства, после проверки документов от мобилизации также освободили отца четверых детей из Калачевского района, который уже завтра вернется домой со сборов на полигоне Прудбой, и жителя Волгограда по состоянию здоровья.
Ранее в Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба Вооруженных сил России
сообщили, что в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.
В субботу глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев
обратился в Министерство обороны и призвал неукоснительно соблюдать правила призыва. По его словам, военкоматы нередко призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту. Необходимо не допускать случаев, которые могут подрывать доверие граждан, подчеркнул Фадеев.
Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности призовут 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.