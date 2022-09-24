https://ria.ru/20220924/reshenie-1819204839.html

В Волгоградской области отменили решение о мобилизации директора школы

В Волгоградской области отменили решение о мобилизации директора школы - РИА Новости, 24.09.2022

В Волгоградской области отменили решение о мобилизации директора школы

В Волгоградской области отменили решение о мобилизации 58-летнего директора сельской школы Александра Фальтина после проверки документов, сообщила администрация РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T18:37

2022-09-24T18:37

2022-09-24T20:27

волгоградская область

клетский район

калачевский район

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

общество

россия

владимир путин

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ВОЛГОГРАД, 24 сен — РИА Новости. В Волгоградской области отменили решение о мобилизации 58-летнего директора сельской школы Александра Фальтина после проверки документов, сообщила администрация региона в Telegram-канале.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором дочь Фальтина рассказывает, что отцу вечером 21 сентября принесли повестку. По ее словам, он не служил, прошел только военную кафедру во время учебы в университете, где получил звание младшего лейтенанта, всю жизнь работал учителем, а сейчас занимает должность директора школы хутора Калмыковский."Призывная комиссия Волгоградской области по частичной мобилизации сообщает, что 58-летний житель Клетского района Александр Фальтин освобожден от частичной мобилизации по итогам проверки всех документов. <…> Уже сегодня Фальтин будет доставлен к месту жительства", — говорится в заявлении.По информации ведомства, после проверки документов от мобилизации также освободили отца четверых детей из Калачевского района, который уже завтра вернется домой со сборов на полигоне Прудбой, и жителя Волгограда по состоянию здоровья.Ранее в Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба Вооруженных сил России сообщили, что в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.В субботу глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился в Министерство обороны и призвал неукоснительно соблюдать правила призыва. По его словам, военкоматы нередко призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту. Необходимо не допускать случаев, которые могут подрывать доверие граждан, подчеркнул Фадеев.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности призовут 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.

https://ria.ru/20220924/vyplata-1819201409.html

https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819168678.html

волгоградская область

клетский район

калачевский район

россия

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волгоградская область, клетский район, калачевский район, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, общество, россия, владимир путин