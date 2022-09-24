https://ria.ru/20220924/referendumy-1819144065.html

Запад добивается дестабилизации на фоне референдумов, заявил Пискарев

Запад добивается дестабилизации на фоне референдумов, заявил Пискарев - РИА Новости, 24.09.2022

Запад добивается дестабилизации на фоне референдумов, заявил Пискарев

Запад принял установку по дестабилизации любой ценой ситуации на фоне проведения референдумов на территориях Донбасса, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T12:43

2022-09-24T12:43

2022-09-24T12:43

в мире

василий пискарев

донбасс

россия

луганская народная республика

госдума рф

евросоюз

референдум в донбассе

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Запад принял установку по дестабилизации любой ценой ситуации на фоне проведения референдумов на территориях Донбасса, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев."Евросоюз осудил приговор обвиняемым в прошлогодней диверсии на газопроводе в Крыму. Своими заявлениями ЕС оказывает поддержку участникам экстремистских организаций, в том числе признанных российским судом виновными в совершении диверсий на территории России", - сказал политик журналистам.По словам Пискарева, это не только очередная попытка грубого вмешательства во внутренние дела РФ, но и пособничество преступной деятельности."Все это подтверждает установку Запада любой ценой дестабилизировать ситуацию в ходе референдумов в республиках Донбасса. Но они явно переоценивают свои возможности повлиять на волеизъявление граждан, прикрываясь насквозь лживой правозащитной тематикой", - резюмировал он.Верховный суд Крыма в среду приговорил обвиняемых в прошлогодней диверсии на газопроводе: Наримана Джелялова - к 17 годам, Асана Ахтемова - к 15 годам, Азиза Ахтемова - к 13 годам колонии строгого режима и штрафам.Газопровод был поврежден взрывом в поселке Перевальное в предгорной части Крыма 23 августа 2021 года, он используется для газоснабжения поселка и войсковой части. На следующий день газоснабжение было восстановлено.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819139912.html

https://ria.ru/20220923/referendumy-1819071157.html

донбасс

россия

луганская народная республика

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в мире, василий пискарев, донбасс, россия, луганская народная республика, госдума рф, евросоюз, референдум в донбассе