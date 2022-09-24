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Запад добивается дестабилизации на фоне референдумов, заявил Пискарев - РИА Новости, 24.09.2022
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Запад добивается дестабилизации на фоне референдумов, заявил Пискарев
Запад добивается дестабилизации на фоне референдумов, заявил Пискарев - РИА Новости, 24.09.2022
Запад добивается дестабилизации на фоне референдумов, заявил Пискарев
Запад принял установку по дестабилизации любой ценой ситуации на фоне проведения референдумов на территориях Донбасса, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T12:43
2022-09-24T12:43
в мире
василий пискарев
донбасс
россия
луганская народная республика
госдума рф
евросоюз
референдум в донбассе
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Запад принял установку по дестабилизации любой ценой ситуации на фоне проведения референдумов на территориях Донбасса, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев."Евросоюз осудил приговор обвиняемым в прошлогодней диверсии на газопроводе в Крыму. Своими заявлениями ЕС оказывает поддержку участникам экстремистских организаций, в том числе признанных российским судом виновными в совершении диверсий на территории России", - сказал политик журналистам.По словам Пискарева, это не только очередная попытка грубого вмешательства во внутренние дела РФ, но и пособничество преступной деятельности."Все это подтверждает установку Запада любой ценой дестабилизировать ситуацию в ходе референдумов в республиках Донбасса. Но они явно переоценивают свои возможности повлиять на волеизъявление граждан, прикрываясь насквозь лживой правозащитной тематикой", - резюмировал он.Верховный суд Крыма в среду приговорил обвиняемых в прошлогодней диверсии на газопроводе: Наримана Джелялова - к 17 годам, Асана Ахтемова - к 15 годам, Азиза Ахтемова - к 13 годам колонии строгого режима и штрафам.Газопровод был поврежден взрывом в поселке Перевальное в предгорной части Крыма 23 августа 2021 года, он используется для газоснабжения поселка и войсковой части. На следующий день газоснабжение было восстановлено.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819139912.html
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в мире, василий пискарев, донбасс, россия, луганская народная республика, госдума рф, евросоюз, референдум в донбассе
В мире, Василий Пискарев, Донбасс, Россия, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Евросоюз, Референдум в Донбассе
12:43 24.09.2022
 
Запад добивается дестабилизации на фоне референдумов, заявил Пискарев

Депутат ГД Пискарев: Запад добивается дестабилизации на фоне референдумов любой ценой

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкВасилий Пискарев
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Запад принял установку по дестабилизации любой ценой ситуации на фоне проведения референдумов на территориях Донбасса, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Евросоюз осудил приговор обвиняемым в прошлогодней диверсии на газопроводе в Крыму. Своими заявлениями ЕС оказывает поддержку участникам экстремистских организаций, в том числе признанных российским судом виновными в совершении диверсий на территории России", - сказал политик журналистам.
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По словам Пискарева, это не только очередная попытка грубого вмешательства во внутренние дела РФ, но и пособничество преступной деятельности.
"Все это подтверждает установку Запада любой ценой дестабилизировать ситуацию в ходе референдумов в республиках Донбасса. Но они явно переоценивают свои возможности повлиять на волеизъявление граждан, прикрываясь насквозь лживой правозащитной тематикой", - резюмировал он.
Верховный суд Крыма в среду приговорил обвиняемых в прошлогодней диверсии на газопроводе: Наримана Джелялова - к 17 годам, Асана Ахтемова - к 15 годам, Азиза Ахтемова - к 13 годам колонии строгого режима и штрафам.
Газопровод был поврежден взрывом в поселке Перевальное в предгорной части Крыма 23 августа 2021 года, он используется для газоснабжения поселка и войсковой части. На следующий день газоснабжение было восстановлено.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
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В миреВасилий ПискаревДонбассРоссияЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФЕвросоюзРеферендум в Донбассе
 
 
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