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Минск оценит референдумы, исходя из собственных интересов, заявил глава МИД
Минск оценит референдумы, исходя из собственных интересов, заявил глава МИД - РИА Новости, 24.09.2022
Минск оценит референдумы, исходя из собственных интересов, заявил глава МИД
Минск примет решение по проходящим сейчас референдумам о присоединении к РФ, исходя из интересов своей страны, заявил министр иностранных дел Белоруссии... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T23:18
2022-09-24T23:18
2022-09-24T23:18
в мире
владимир макей
россия
минск
белоруссия
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МИНСК, 24 сен - РИА Новости. Минск примет решение по проходящим сейчас референдумам о присоединении к РФ, исходя из интересов своей страны, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей."Мы признаём Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны", - сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства в интервью французскому телеканалу France 24, выдержки из которого приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, владимир макей , россия, минск, белоруссия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Владимир Макей , Россия, Минск, Белоруссия, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
Минск оценит референдумы, исходя из собственных интересов, заявил глава МИД
Глава МИД Белоруссии Макей: Минск оценит референдумы, исходя из своих интересов
МИНСК, 24 сен - РИА Новости. Минск примет решение по проходящим сейчас референдумам о присоединении к РФ, исходя из интересов своей страны, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
"Мы признаём Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны", - сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства в интервью французскому телеканалу France 24, выдержки из которого приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.