https://ria.ru/20220924/referendum-1819248111.html

Минск оценит референдумы, исходя из собственных интересов, заявил глава МИД

Минск оценит референдумы, исходя из собственных интересов, заявил глава МИД - РИА Новости, 24.09.2022

Минск оценит референдумы, исходя из собственных интересов, заявил глава МИД

Минск примет решение по проходящим сейчас референдумам о присоединении к РФ, исходя из интересов своей страны, заявил министр иностранных дел Белоруссии... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T23:18

2022-09-24T23:18

2022-09-24T23:18

в мире

владимир макей

россия

минск

белоруссия

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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МИНСК, 24 сен - РИА Новости. Минск примет решение по проходящим сейчас референдумам о присоединении к РФ, исходя из интересов своей страны, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей."Мы признаём Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны", - сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства в интервью французскому телеканалу France 24, выдержки из которого приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819205457.html

россия

минск

белоруссия

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в мире, владимир макей , россия, минск, белоруссия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях