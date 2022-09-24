ЦИК ДНР ожидает по итогам референдума очень высокую явку
Председатель ЦИК ДНР Высоцкий ожидает по итогам референдума очень высокую явку
© РИА Новости / Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии упаковывают бюллетени в сейф-пакеты
Члены участковой избирательной комиссии упаковывают бюллетени в сейф-пакеты. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий считает, что по итогам голосования явка на референдуме о вхождении в состав России будет очень высокой.
Ранее Высоцкий сообщил, что по итогам первых двух дней голосования составила 55,05%.
"Продолжают поступать угрозы, пишут сообщения нашим членам комиссии. Также сегодня был обстрел города Донецка массированный, варварский. Но нас не запугать, мы продолжаем работать. Работали, работаем и будем работать дальше", - сказал Высоцкий на брифинге.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.