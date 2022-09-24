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ЦИК ДНР ожидает по итогам референдума очень высокую явку - РИА Новости, 24.09.2022
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ЦИК ДНР ожидает по итогам референдума очень высокую явку
ЦИК ДНР ожидает по итогам референдума очень высокую явку - РИА Новости, 24.09.2022
ЦИК ДНР ожидает по итогам референдума очень высокую явку
Председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий считает, что по итогам голосования явка на референдуме о... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:48
2022-09-24T21:48
в мире
россия
донецкая народная республика
донецк (днр)
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий считает, что по итогам голосования явка на референдуме о вхождении в состав России будет очень высокой.Ранее Высоцкий сообщил, что по итогам первых двух дней голосования составила 55,05%."Продолжают поступать угрозы, пишут сообщения нашим членам комиссии. Также сегодня был обстрел города Донецка массированный, варварский. Но нас не запугать, мы продолжаем работать. Работали, работаем и будем работать дальше", - сказал Высоцкий на брифинге.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/knyaz-1819236806.html
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донецкая народная республика
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в мире, россия, донецкая народная республика, донецк (днр), референдум в донбассе
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Референдум в Донбассе
21:48 24.09.2022
 
ЦИК ДНР ожидает по итогам референдума очень высокую явку

Председатель ЦИК ДНР Высоцкий ожидает по итогам референдума очень высокую явку

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии упаковывают бюллетени в сейф-пакеты
Члены участковой избирательной комиссии упаковывают бюллетени в сейф-пакеты - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости
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Члены участковой избирательной комиссии упаковывают бюллетени в сейф-пакеты. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий считает, что по итогам голосования явка на референдуме о вхождении в состав России будет очень высокой.
Ранее Высоцкий сообщил, что по итогам первых двух дней голосования составила 55,05%.
На референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
21:41
Князь Потемкин проголосовал на референдуме в Мелитополе
"Продолжают поступать угрозы, пишут сообщения нашим членам комиссии. Также сегодня был обстрел города Донецка массированный, варварский. Но нас не запугать, мы продолжаем работать. Работали, работаем и будем работать дальше", - сказал Высоцкий на брифинге.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Бюллетень гражданина Донецкой народной республики во время голосования на референдуме - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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Россия с уважением примет итоги референдумов в Донбассе, заявил Лавров
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Референдум в Донбассе
 
 
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