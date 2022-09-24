https://ria.ru/20220924/referendum-1819237337.html

ЦИК ДНР ожидает по итогам референдума очень высокую явку

ЦИК ДНР ожидает по итогам референдума очень высокую явку - РИА Новости, 24.09.2022

ЦИК ДНР ожидает по итогам референдума очень высокую явку

Председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий считает, что по итогам голосования явка на референдуме о... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T21:48

2022-09-24T21:48

2022-09-24T21:48

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россия

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донецк (днр)

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий считает, что по итогам голосования явка на референдуме о вхождении в состав России будет очень высокой.Ранее Высоцкий сообщил, что по итогам первых двух дней голосования составила 55,05%."Продолжают поступать угрозы, пишут сообщения нашим членам комиссии. Также сегодня был обстрел города Донецка массированный, варварский. Но нас не запугать, мы продолжаем работать. Работали, работаем и будем работать дальше", - сказал Высоцкий на брифинге.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/knyaz-1819236806.html

https://ria.ru/20220924/referendum-1819236322.html

россия

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, россия, донецкая народная республика, донецк (днр), референдум в донбассе