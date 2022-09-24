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На референдуме в ДНР проголосовали украинские военнопленные

На референдуме в ДНР проголосовали украинские военнопленные - РИА Новости, 24.09.2022

На референдуме в ДНР проголосовали украинские военнопленные

Около 300 украинских военнопленных, содержащихся в колонии в Еленовке в ДНР, проголосовали на референдуме о вхождении в состав РФ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T21:44

2022-09-24T21:44

2022-09-24T21:59

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донецкая народная республика

референдум в донбассе

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Около 300 украинских военнопленных, содержащихся в колонии в Еленовке в ДНР, проголосовали на референдуме о вхождении в состав РФ, сообщил РИА Новости председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка."Сегодня был в Еленовке (в поселке расположена колония, в которой содержатся украинские военнопленные – ред.) с представителями избирательной комиссии и международными наблюдателями. Там был организован процесс голосования на референдуме для украинских военнопленных, у которых в документах отметка о прописке на территории ДНР – бывшей Донецкой области и которые изъявили желание принять участие в референдуме. Проголосовали около 300 украинских военнопленных", - сказал РИА Новости Бидевка.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/ssha-1819235788.html

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"Только за Россию!": второй день голосования на референдумах В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжаются референдумы о вхождении территорий в состав Российской Федерации. Жители определяют будущее своих регионов. Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил о готовности поддержать решение, которое будет принято на освобожденных территориях. Он подчеркнул, что страна сделает все, чтобы "обеспечить безопасные условия для проведения референдумов" и дать людям "выразить свою волю". 2022-09-24T21:44 true PT2M45S

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в мире, донецкая народная республика, референдум в донбассе, вооруженные силы украины